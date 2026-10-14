Bayern Teknik Direktörü Kompany, kendi oyuncusuna çok öfkeli ve yaşadığı hayal kırıklığını açıkça dile getiriyor

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Vincent Kompany, Michael Olise’ye öfkeli. Fransız oyuncu, salı akşamı Viking FK ile 3-3 biten Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gördü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısı, teknik direktörünün bu duruma büyük tepki gösterdiğini ortaya koydu.

Bayern Münih, maçın başlarında sürpriz bir şekilde 2-0 geriye düştü. Ancak Alman ekibi ikinci yarıda skoru tersine çevirerek 3-2 öne geçti.

Olise için işler bu skorun ardından ters gitti. Fransız hücum oyuncusu topu kaybettikten sonra faul yaptı ve sarı kart gördü.

Bayern Münih’in sağ kanat oyuncusu daha sonra topu eline alıp yakın mesafeden Viking kaptanının yüzüne fırlattı. Bunun üzerine hemen ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

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Maçın son bölümünde Bayern Münih yıkıcı bir gol yedi. Herman Haugen, hava topunda Alphonso Davies’i geçerek yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla skoru 3-3’e getirdi.

Kompany, maçın ardından Olise’nin kırmızı kartından duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. Manchester City’nin de aralarında bulunduğu takımlarda forma giymiş eski savunma oyuncusu, "Yaptığı gerçekten inanılmaz aptalca bir hareket. Ama kendisi de bunun farkında" dedi.

Belçikalı teknik direktör sözlerini, "Bir oyuncumuzun bu şekilde oyundan atılmasını kabul edemeyiz. Tamamen gereksiz bir hareketti" diyerek tepkili bir şekilde tamamladı.

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Olise, kırmızı kart nedeniyle Bayern Münih’in bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek. Üstelik kulüp, o maçta İngiltere şampiyonu Arsenal’i sahasında ağırlayacak.