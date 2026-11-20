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Bayern Münih, 2024'te Dayot Upamecano yerine Matthijs de Ligt'i satarak büyük tepki çekti. İki oyuncunun kariyeri o günden bu yana çok farklı yönlere gitti.

Vincent Kompany, 2024 yazında Bayern Münih'te teknik direktörlük görevine başladı ve o dönemde çıkan haberlerde aktarıldığı üzere, daha ilk günlerinde pek rağbet görmeyen bir kararın önünü açtı. Konu, stoper hattının gelecekte nasıl şekilleneceğiydi.

Münih ekibinin kadrosunda Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier ve yeni transfer Hiroki ito olmak üzere beş stoper vardı. Bunlardan biri gönderilecekti. İddiaya göre kulüp yönetimi Upamecano'nun ayrılmasını istiyordu. Kompany ise Upamecano'da büyük bir potansiyel görüyordu; özellikle hızı dikkatini çekmişti. Yeni teknik direktörün bunun yerine de Ligt'in satılması yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü.

Sonuçta Hollandalı oyuncu 45 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu. Kâbus gibi geçen bir yılın ardından şimdi satılabilecek oyuncular arasında gösteriliyor. Upamecano ise Bayern Münih'te dünyanın en iyi stoperlerinden biri hâline geldi. O dönemde epey tartışmalı görünen kararın tam isabet olduğu çoktan anlaşıldı.

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İmza kampanyasında Matthijs de Ligt'in Bayern Münih'te kalması istendi

Önce geçmişe dönelim. Julian Nagelsmann, Upamecano'nun RB Leipzig'den 42,5 milyon euro karşılığında alınmasından bir yıl sonra, 2022'de bir üst düzey stoper daha istedi. Herkesi şaşırtan isim Matthijs de Ligt oldu. Münih ekibi, Ajax Amsterdam'ın bir dönemki harika çocuğu için Juventus'a tam 67 milyon euro ödedi. Yüksek bonservis bedeline rağmen transfer büyük bir başarı olarak karşılandı; çünkü o sırada 22 yaşında olan de Ligt, dünyanın en gelecek vadeden stoperlerinden biri sayılıyordu.

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De Ligt de beklentileri karşıladı. İlk sezonunun ardından Bayern'de yılın oyuncusu oylamasında Jamal Musiala'nın arkasında ikinci sırayı aldı. İkinci sezonunda da Münih ekibinin en güvenilir stoperiydi. Sahadaki fedakârlığı ve cana yakın tavrıyla taraftarların sevgilisi hâline geldi. Peki şimdi birdenbire satılacak mıydı? Üstelik sakatlıklara yatkın ve sık sık hata yapan Upamecano yerine?

Bunu önlemek isteyen Bayern taraftarları, "De Ligt kalsın! De Ligt'i istiyoruz!" başlıklı bir çevrim içi imza kampanyası başlattı. Kampanya metninde şu ifadeler de yer aldı: "Matthijs de Ligt'i satmak kesinlikle yanlış bir karar olur ve bundan kuşkusuz çok pişmanlık duyarız. Bu yüzden sesimizi kullanarak bu hatayı YAPMAMAMIZ gerektiğine dikkat çekiyoruz!"

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Kampanyayı tam 71.840 kişi imzaladı. De Ligt de "Bu, yüreğime dokunuyor" dedi. Ancak Bayern Münih yönetimi taraftarların isteğini dikkate almadı ve de Ligt'i ağustos ortasında Manchester United'a sattı.

IMAGO

Dayot Upamecano, 2026'nın başında sözleşmesini uzattı

Kompany, stoper hattında bundan sonra çoğunlukla Upamecano ile Kim'i tercih etti. Zaman zaman yapılan hatalara rağmen bu ikili genel olarak çok iyi iş çıkardı. De Ligt ise yeni takımında zorlandı ve Manchester United'ın yıllardır neredeyse her yeni transferinin başına geldiği gibi, kısa sürede sivri dilli İngiliz televizyon yorumcularının hedefi oldu.

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Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, kasım ayında "Mesele, haklı çıktığımızı hissetmemiz değil. Matthijs de Ligt de üst düzey bir stoperdi" dedi ve ekledi: "Ama bir şekilde karar vermemiz gerekiyordu. Kararı verdik ve işe yarıyor." Kompany'nin önerdiği düşünülen bu fikir değişikliğinin tam isabet olduğu, en geç sonraki sezon olan 2025/26'da ortaya çıktı.

Upamecano, yeni transfer Jonathan Tah'ın yanında etkileyici bir seviyede istikrar yakaladı. Bu performans, artık 28 yaşında olan Fransız oyuncuya 2026'nın başında 2030'a kadar geçerli, yüksek ücretli yeni bir sözleşme ve iddiaya göre 20 milyon euroluk yüklü bir imza parası kazandırdı. De Ligt ise 2025 sonbaharında nispeten daha iyi geçirdiği bir dönemin ardından sırtından sakatlandı ve bir süre sahalardan uzak kaldı.

IMAGO

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Manchester United: Matthijs de Ligt neden bu kadar uzun süre oynayamadı?

United'ın o dönemki teknik direktörü Ruben Amorim, sakatlığı "ufak bir şey" diye nitelemişti. Ancak bunun büyük bir yanılgı olduğu ortaya çıktı. De Ligt, birçok kez yaşadığı aksiliklerin ardından aylar süren aranın sonunda antrenman sahasına döndü, fakat mayıs ayında yine de ameliyat olmak zorunda kaldı. Böylece hem sezonun geri kalanını hem de Hollanda Millî Takımı'yla Dünya Kupası'na katılma fırsatını kaçırdı.

De Ligt, sahalara ancak ekim sonunda Şampiyonlar Ligi'nde Como Calcio karşısında alınan 1-4'lük sonuçla döndü. O günden bugüne Devler Ligi'nde yalnızca bir kez daha kısa süreliğine forma giydi. Premier Lig'deki son maçına ise neredeyse bir yıl önce, 30 Kasım 2025'te çıktı. Michael Carrick, stoperde çoğunlukla Harry Maguire ile Lisandro Martinez'i tercih etti. Martinez'in son olarak cezası nedeniyle oynayamadığı maçta, normalde sağ bekte ilk tercih olan Lenny Yoro stoperde başladı. Henüz 20 yaşındaki Ayden Heaven da stoperde süre aldı.

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Carrick, millî maç arasında görevden alındı ve yerine Mauricio Pochettino getirildi. Böylece de Ligt'in ilginç serisi devam edecek . Profesyonel kariyeri boyunca üst üste iki sezona hiç aynı teknik direktörle başlamadı. Gelecek sezon da durum değişmeyecek. Bununla birlikte, o sezon hangi kulüpte oynayacağı şu anda tamamen belirsiz.

Yüksek ücretli sözleşmesi 2029'a kadar sürse de de Ligt uzun süredir satılabilecek oyuncular arasında gösteriliyor. Kışın ayrılması bile mümkün. Kulübün efsane isimlerinden Gary Neville da kısa süre önce "De Ligt gitmeli" dedi. İddialara göre Inter ve Beşiktaş İstanbul da hâlâ yalnızca 27 yaşında olan oyuncunun olası transferiyle ilgileniyor.