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Almanya Millî Takımı, Sırbistan karşısında maçın büyük bölümünde sergilediği etkileyici performans sayesinde Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansını korudu. Belgrad'daki 3-1'lik (2-0) galibiyette ilk millî maçına çıkan bir oyuncu hemen öne çıktı ve Almanya'ya yıllardır eksikliğini hissettiği bir özellik kazandırabileceğini gösterdi.

Öte yandan kaptan Joshua Kimmich ilk 11'e döndü ve orta sahadaki uyumun, oyunu yönlendiren isim olarak onunla da gayet iyi işlediğini kanıtladı. Bayern Münih'in yaz transferlerinden biri içinse işler zorlaşabilir. İşte cuma akşamından çıkarılan sonuçlar.

Almanya Millî Takımı: Brajan Gruda, gecikmeli ilk maçında göz doldurdu

Jürgen Klopp, yaz sonlarında Almanya Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak tanıtıldığı sırada, kanat oyununun kendi yönetiminde yeniden daha fazla ön plana çıkacağını hissettirmişti. Selefi Julian Nagelsmann, Leroy Sane veya Jamie Leweling gibi oyuncularla çoğu zaman yalnızca bir nominal kanat forveti sahaya sürüp bunun yerine Jamal Musiala ile Florian Wirtz'den oluşan yaratıcı ikiliyi daha çok iç koridorlarda kullanırken Klopp, hücum anlayışında farklı bir yol izleyeceğini kısa sürede belli etti.

Klopp o dönemde, "Her takım oyunu daraltabilir, günümüzün oyun kurucuları kanatta oynuyor" demişti. Bu sözlerle, Alman ekibinin hücumunun son yıllarda neden sık sık aksadığına ve rakipler için tahmin edilebilir göründüğüne dair oldukça isabetli bir teşhis koymuştu. Almanya Millî Takımı, özellikle geride savunma yapan rakiplere karşı tekrar tekrar zorlandı; Paraguay'a karşı Dünya Kupası'ndan elendiği maçta da bu açıkça görülmüştü. Merkezdeki yaratıcılığı skora dönüştürmek için gereken hız ve bire bir becerileri eksikti.

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Bu nedenle Klopp yönetimindeki ilk dört maçta hücum kanatlarında çeşitli adaylar kendilerini gösterme fırsatı buldu. Millî maçlar için ekim başında verilen arada teknik direktör, Bayern Münih'ten Lennart Karl, Köln'den Said El Mala, Freiburg'dan Derry Scherhant, Brentford'dan Kevin Schade ve Barcelona'dan Karim Adeyemi olmak üzere beş farklı oyuncuya şans verdi. Hepsi olumlu işaretler gösterse de hiçbiri tam anlamıyla ikna edemedi.

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Sırbistan karşısında ise Brajan Gruda, uzun süredir beklenen ilk Almanya Millî Takımı maçına çıktı. Klopp aslında Leipzigli oyuncuyu ilk kadrosuna çağırmıştı ancak karın kasındaki zorlanma o dönemde planları son anda bozmuştu. Teknik direktör daha önce, "sokak futbolcusu" Gruda'nın planlarında önemli bir yeri olduğunu ve onu birkaç yıldır takip listesinin en üst sıralarında tuttuğunu defalarca vurgulamıştı. Klopp, "O, oynamayı seven müthiş bir futbolcu; potansiyelini henüz tam olarak ortaya koymadı. Bu yaşta koyması da gerekmiyor ama çok sayıda olumlu sinyal verdi" demişti.

Hakkında söylenen bunca övgü dolu sözün ardından 22 yaşındaki oyuncu, cuma akşamı bunların karşılığını etkileyici biçimde verdi. Gruda, Alman ekibinin pas oyununa sık sık iyi uyum sağladı, hızını çabuk gelişen ataklarda kullanmaya çalıştı ve zaman zaman tamamen çaresiz kalan Sırp sol bek Petar Sukacev'e karşı bire bir mücadelelere girdi. İlk yarıda bu süratli driplinglerinden biri asistle sonuçlanabilirdi ancak Kai Havertz, Gruda'nın tam isabetli ortasına yaptığı kafa vuruşunda topu kötü bir şekilde kalenin dışına gönderdi.

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Leipzigli oyuncu, devre arasından sonra 50 metreden uzun bir mesafeyi tek başına katettiği harika koşusunu ceza sahası çizgisinden yaptığı, hem şık hem de sert bir vuruşla tamamlayıp performansını taçlandırdı. İstatistik sitesi OPTA'ya göre Gruda'nın Sırbistan karşısındaki 14 driplinginden dokuzu başarılıydı. Almanya formasıyla son on yılda bu rakama yalnızca bir kez ulaşılmıştı: 2022 Dünya Kupası'nda Jamal Musiala, hatta Bayern yıldızı o dönemde 13 başarılı dripling yapmıştı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Klopp da Gruda'nın A takım düzeyindeki ilk millî maçını bolca övdü. Teknik direktöre göre hücum oyuncusu "inanılmaz" bir performans sergilemişti. Klopp'un çaresiz kalan Sukacev'e karşı hissettiği ise yalnızca acımaydı: "Sol bek, zavallı adam!"

Getty Images

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Almanya Millî Takımı: Yeni orta saha Joshua Kimmich'le de işliyor

En azından geride kalan iki maçta Joshua Kimmich'in yokluğu Almanya Millî Takımı'nda pek hissedilmemiş gibiydi. Kaptan, teknik direktör Jürgen Klopp tarafından ne Sırbistan'la oynanan ilk maçın ne de Yunanistan'la oynanan rövanşın kadrosuna alınmıştı. Her iki karşılaşmada orta sahadaki üçlüyü Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof ve Florian Wirtz oluşturmuştu.

Üçü de genel olarak iyi iş çıkardı. Kimmich'in rolünde ön libero oynayan Pavlovic ile iç koridorlarda görev yapan Bischof (henüz ikinci millî maçında) ve Wirtz arasında müthiş bir uyum vardı. Bischof'un Sırplara karşı ilk maçta attığı 1-0'lık golün bu üçlünün ortaklaşa geliştirdiği bir pozisyondan gelmesi anlamlıydı; kale direği de pozisyonda rol oynamıştı. 2-0'ı getiren golü ise Wirtz kaydetti.

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Bischof, "Üçümüz iyi anlaştık" dedi. Wirtz ise Bischof'la birlikte oynamaktan "çok ama çok keyif aldığını" söyledi: "Boşluklarda çok ama çok akıllıca hareket ediyor ve topla çok iyi." Kaleci Jonas Urbig de "Pavlo ile Tom arasındaki bağlantının harika işlediğini" belirterek "Oyunu çok iyi yönlendirdiler" dedi.

Kimmich ise yalnızca izlemek zorundaydı. Bir yandan Bayern'den iki takım arkadaşı ile Wirtz'in Almanya'nın oyununa damga vurmasını, diğer yandan kısa süre sonra bazı yorumcuların yeniden ortaya çıkıp 31 yaşındaki oyuncunun Alman millî takımının oyununa etkisini temelden sorgulamasını izledi.

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Klopp da Sırplarla oynanacak rövanş öncesinde bu durumu açıkça eleştirdi. Teknik direktör, "İki genç oyuncunun (Pavlovic ve Bischof; editörün notu) performansına sevinmek kolay değil. Bunu hak ediyorlar, çünkü gerçekten iyi oynadılar. Ama sonra bundan 'Bu, Kimmich için ne anlama geliyor?' hikâyesi çıkarılıyor" dedi ve vurguladı: "Hiçbir şey! Çünkü Jo Kimmich harika bir oyuncu. Hiçbir şey ifade etmiyor!"

Ve tahmin edileceği üzere Bayern Münihli oyuncu, cuma akşamı Belgrad'da kalitesini ve gelecekte de Alman ekibi için ne kadar önemli olabileceğini gösterdi. Sahaya çıkan tüm oyuncular arasında her zamanki gibi hem en fazla topla buluşan hem de en fazla pas yapan isimdi. Dönüşünün hemen ardından, Almanya'nın oyununda neredeyse her tehlikeli atağın geçtiği merkezî bağlantı noktası olduğunu da yeniden gösterdi. Kısacası orta saha, kaptanla da gayet iyi işliyor gibi görünüyor.

Getty Images

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Almanya Millî Takımı: Sol bekte forma yarışı tamamen açık

Jürgen Klopp, dörtlü savunmanın sağında yeni as oyuncu olarak görünüşe göre Phillip Treu'da karar kılmış durumda. Ne de olsa Freiburg oyuncusu beş Uluslar Ligi maçının dördüne ilk 11'de başladı ve görevini oldukça sağlam bir şekilde yerine getirdi. Sol bekteki forma yarışı ise uzun zamandır olmadığı kadar açık.

Teknik direktörün teoride üç seçeneği var. Başlangıçta Nathaniel Brown'ın, muhtemelen yazın Eintracht Frankfurt'tan Bayern Münih'e transfer olmasının da etkisiyle, açık ara en yüksek şansa sahip olduğu düşünülüyordu. En azından Hollanda ve Yunanistan'a karşı oynanan ilk iki maçta David Raum (RB Leipzig) ile Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) onun gerisinde kaldı. Tercih Brown'dan yana kullanıldı.

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Ancak o zamandan bu yana durum belirgin biçimde Stuttgartlı oyuncunun lehine dönmüş görünüyor. Mittelstädt, Sırbistan karşısında üst üste ikinci kez ilk 11'deydi ve 29 yaşındaki oyuncu üst üste ikinci kez gerçekten iyi bir maç çıkardı. Sırbistan'la oynanan ilk maçta Florian Wirtz'in golünün hazırlayıcısı olmuştu; cuma günü de performansının devamını getirdi.

1-0'dan hemen önce kararlı bir koşuyla korner kazandı, çok kısa süre sonra da korneri bizzat ceza sahasına gönderdi. Top orada Kai Havertz'i buldu, ardından Sırbistanlı Srdan Babic'e gitti. Babic, aslında pek de iyi köşeye gitmeyen kafa vuruşunda topun yönünü kalecinin çıkaramayacağı şekilde değiştirerek kendi kalesine gol attı. Mittelstädt genel olarak Almanya Millî Takımı'nın birçok iyi atağına katıldı, rakip ceza sahasına yaptığı ortalarla sık sık tehlike yarattı ve savunmada da hata yapmadı.

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En azından şimdilik Stuttgartlı oyuncu, dörtlü savunmanın solundaki yeri sahiplenmiş görünüyor. Mittelstädt bu düzeydeki istikrarlı performansını sürdürürse Klopp, Brown veya Raum'u yeniden oynatmak için gerekçe bulmakta zorlanacak.

IMAGO

Almanya Millî Takımı: Uluslar Ligi'nde güncel puan durumu