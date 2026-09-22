"İngilizler de artık Liverpool ile Wirtz arasında yaşananların büyük bir yanlış anlaşılma gibi göründüğünü fark etti" diyen Hamann, salı günü konuştu. "Liverpool'da işler böyle devam ederse, bir noktada fişin çekileceğini düşünebilirim."

Wirtz, 2025 yazında o dönemki rekor bonservis bedeli olan 125 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'den Anfield Road'a geldi. Ancak ofansif orta saha oyuncusu, genel olarak çalkantılı bir ortamda yüksek beklentileri karşılayamadı. Yeni sezonda da üst düzey tekniğiyle nadiren parlıyor (altı maçta bir asist), bu nedenle kendisine yönelik eleştiriler giderek artıyor.

Hamann da değerlendirmesinde eleştirel. "Çok büyük bir paraya mal olmuş, geçen yıl kötü oynamış ve bu yıla da yine kötü başlamış bir oyuncu görüyorum" dedi. Wirtz'in fiyat aralığındaki bir oyuncudan beklentinin, "son bölgede fark yaratman" olduğunu söyledi. "Bunu çok seyrek yapıyor. Geçen yıl bunu belki bir avuç maçta yaptı, bu yıl ise henüz hiç yapmadı."

1999 ile 2006 yılları arasında Liverpool'da forma giyen ve köklü kulüple Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra UEFA Kupası'nı da kazanan Hamann, Wirtz'in hâlâ bir dönüş yapabileceği konusunda şüpheli: "Birçok kişi, 'Ona zaman verin' dedi. Ama onun zaten bir yılı oldu. Futbol farklı olduğu için iki, üç aya ihtiyacı olması sorun değil. Ama artık ikinci sezonunda, şu ana kadar daha iyi olmadı ve bu yüzden 14 ya da 15 ayın ardından neden şimdi daha iyi olması gerektiğine dair biraz hayal gücüm eksik."

Adada Wirtz için böyle bir acemilik kredisi varsa bile, DFB yıldızı artık bundan yararlanmıyor. Hamann, bir yıldan biraz daha uzun süre önce Liverpool'daki özel durumu hatırlattı: "O gittiğinde, kısa süre önce Diogo Jota'nın ölümü yaşanmıştı. Yani oraya gittiğinde çok talihsiz eşlik eden koşullar da vardı. Bunların hepsini önceden bilemezsiniz. Ama genel olarak 15 aylık süreçte söylenmesi gereken şu ki, bu kesinlikle çok azdı. Dediğim gibi, Liverpool'da şimdi sesler yükseliyor; böyle devam ederse bir çözüm bulunması gerektiği söyleniyor."

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Florian Wirtz'in Liverpool FC ile sözleşmesi ne zamana kadar devam ediyor?

Böyle bir çözümün nasıl görünebileceğini Hamann da biliyor: "Bayern onu zaten bir kez istemişti... Eğer paraları varsa ve hâlâ istiyorlarsa, kim bilir!"

Alman rekortmen şampiyon da 2025 ilkbaharında Wirtz için yoğun çaba harcadı, ancak oyuncu Liverpool'a transfer olmayı seçti. Burada 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.