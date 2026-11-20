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Jamal Musiala, iki ay aradan sonra cuma günü FC Köln karşısında (1-1) Bayern Münih formasıyla sahalara döndü. Kulüp yönetimi, epilepsinin bir türü olan absans sendromundan muzdarip 23 yaşındaki oyun kurucunun durumu nedeniyle hâlâ büyük endişe yaşıyor.

Musiala, Bayern Münih'in ciddi hayal kırıklığı yarattığı Allianz Arena'daki maçta, bitime yirmi dakika kala oyuna girdi. Teknik direktör Vincent Kompany ayrıca yıldız oyuncuları Harry Kane ve Michael Olise'yi ilk yarıda sakatlıklar nedeniyle kaybetti.

Musiala, kas sakatlığının ardından iki ay sonra sahalara dönse de asıl endişe nörolojik rahatsızlığıyla ilgili. Ağustos ayında dört gün içinde iki kez yere yığılan Musiala, o zamandan beri, kısmen sakatlıkların da etkisiyle, eski hâline dönemedi. Bir daha eski seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı da belirsiz.

Bayern Münih'in denetim kurulu üyesi de olan kulüp efsanesi Karl-Heinz Rummenige, maçın ardından Sky ekranlarında Musiala hakkındaki endişelerini açıkça dile getirdi. "Sağlık sorunları var ve bu herkesçe biliniyor."

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Rummenige, mali boyutu da düşünüyor. "Çok yüksek meblağlar içeren bir sözleşmesi olduğu da herkesçe biliniyor. Kulüp olarak bu durumla nasıl başa çıkacağımıza bakmalıyız. Bence bu, sorumlu ve tamamen normal bir yaklaşım."

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Musiala'nın 2030 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ve yılda yaklaşık 25 milyon avro kazandığı belirtiliyor. Rummenige, Musiala'nın bir daha eski seviyesine ulaşamamasından korkuyor. "Bildiğimiz şeyler, geçmişte gösterdiği seviyeye dönmesinin ne yazık ki onun için zor olacağını düşündürüyor."

Rummenige'ye Musiala'nın maaşının düşürülmesinin veya satılmasının bir seçenek olup olmadığı da soruldu. "Jamal'ın kulüpten ayrılacağını ya da başka bir kulübün bu koşullarda onunla sözleşme imzalamaya istekli olacağını düşünemiyorum."

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"Bu bir sorun. Oyuncuyla ilgili durumu büyük bir hassasiyetle ele aldığımızı düşünüyorum ve hepimiz onun, ideal olarak mümkün olan en iyi durumda, geri dönmesini umuyoruz."

Peki ya bu gerçekleşmezse? Rummenige, "O zaman elbette mali sonuçları da değerlendirmemiz gerekecek. Ve bence bu, icra kurulu ile denetim kurulunun ne yazık ki almak zorunda kalacağı bir karar" dedi.