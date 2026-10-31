Bayern Münih'in satış ve pazarlama direktörü Rouven Kasper, Borussia Dortmund ile oynayacakları Almanya futbolunun vitrin karşılaşmasının dünya çapındaki çekicilik bakımından artık Real Madrid ile Barcelona arasındaki İspanya'nın ünlü maçına rakip olduğunu düşünüyor. Bundesliga'nın iki devi, zirvede 17'şer puanla eşit durumdayken cumartesi akşamı Allianz Arena'da karşılaşacak.

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Pazarlama şefi Almanya’nın dev maçını övdü

Kasper, Almanya’nın en büyük iki kulübü arasındaki 141. resmî karşılaşmayı ticari açıdan İspanyol futbolunun en büyük rekabetiyle aynı düzeye koydu. 2026-27 Bundesliga sezonunda yenilgi yüzü görmeyen iki takım, yedi maçta beşer galibiyet ve ikişer beraberlik aldıktan sonra cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışı açısından taşıdığı önem, Alman profesyonel futbolunun en çok oynanan eşleşmesine yönelik uluslararası ilgiyi daha da artırdı.

Küresel izleyici sayısı normalin iki katına çıkıyor

Son karşılaşmalarda üstünlük Bayern’de. Dortmund’a karşı tüm kulvarlarda oynadığı son 17 maçın yalnızca birini kaybeden Bayern, geçen sezon ligde rakibini iki kez yendi. İki takım zirvede başa baş giderken kulüp yetkilileri, bu maçın uluslararası alanda artan ilgisinden yararlanmak istiyor.

Bulinews’un aktardığına göre Kasper şunları söyledi: “Bizim için [Bayern Münih’te] bu, Bayern ile Dortmund arasındaki bir maçtan ibaret değil. Der Klassiker etrafında bir marka oluşturmaya gerçekten çalışıyoruz. Onlarca yıldır herkesin bildiği El Classico [La Liga’da FC Barcelona ile Real Madrid arasındaki maç] var ve biz de El Classico kadar güçlüyüz.

“Bu, sezonun en büyük maçı ve bir sezonda iki kez oynuyoruz. Ama maçın yalnızca Almanya’da değil, uluslararası alanda da büyük ilgi gördüğünü görüyorsunuz.

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“İzleyici sayısı, [cumartesi akşamı oynanan] standart bir Bundesliga büyük maçının iki katı. Dolayısıyla en güçlü iki takım karşı karşıya geldiği için bu maça gerçekten büyük ilgi var.”

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Hücum futbolu yurt dışındaki ilgiyi artırıyor

Cumartesi günkü maçta ligin en çok gol atan hücumu ile en az gol yiyen savunması karşı karşıya gelecek. Bayern, 25 golle ligin zirvesinde yer alıyor. Bu gollerin 18’i ilk üç iç saha maçında geldi. Dortmund ise yedi maçta ligin en düşük sayısı olan dört gol yedi ve beş maçta kalesini gole kapattı.

Takımların oyun tarzlarının dünyanın dört bir yanındaki yayıncıların ilgisini nasıl çektiğine dikkat çeken Kasper, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun uluslararası izleyici sayısına da yansıdığını hissediyorsunuz. Maç 200’den fazla ülkede yayınlanacak. Bu bizim için önemli, çünkü izleyiciler bu çok hareketli futbolu görüyor.

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“Bundesliga [bu tarzıyla] tanınıyor ve biz de Bundesliga olarak buna odaklanıyoruz. Der Klassiker’i dünya çapında yürüttüğümüz kampanyalarla yoğun biçimde tanıtıyoruz. Bunu yayın ortaklarımıza yönelik olarak da yapıyoruz.”

Kane zirve mücadelesi için dönüyor

Çarşamba günü Magdeburg karşısında alınan 6-1’lik DFB-Pokal galibiyetinde dinlendirilen Bayern forveti Harry Kane, pazartesi günü Ballon d’Or’u kazanmasının ardından ilk maçına cumartesi günü çıkacak. Teknik direktör Vincent Kompany ise hafta ortasında hastaneden taburcu edilmesinin ardından evinde iyileşmeye devam ettiği için kulübede olmayacak. Münih’te kazanacak yenilgisiz takım, Bundesliga zirvesinde tek başına söz sahibi olacak.