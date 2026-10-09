Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, takımın yıldızı Michael Olise'in sözleşme yenileme dosyasında herhangi bir zaman baskısı bulunmadığını vurgulayarak, Fransız kanat oyuncusunun Bavyera kulübünde kendisini oldukça rahat hissettiğini belirtti.

Freund, Olise'in geleceği ve sözleşmesine ilişkin ilk görüşmelerin gerçekten başlayıp başlamadığına dair bir soruya yanıt verirken şöyle konuştu: "Michael bizimle inanılmaz bir gelişim gösterdi ve şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için oynadığından dolayı son derece mutluyuz. 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor, dolayısıyla hiçbir baskı yok."

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Bavyera kulübünün sportif direktörü şunları ekledi: "O (Olise) Bayern Münih'te kendisini son derece rahat hissediyor ve biz onunla her zaman temas halindeyiz. Dediğim gibi, hiçbir zaman baskısı yok."

Freund, sözleşme yenileme görüşmelerinin başladığını ne doğruladı ne de yalanladı.

Erken müzakerelere dair haberler

Freund'un açıklamaları, "Sky Sport - Almanya" kanalının, Bayern'in Olise ile sözleşmesini uzatmak için keşif amaçlı görüşmelere başladığını ve oyuncunun Jamal Musiala'yı geride bırakarak takımın en yüksek maaş alan ismi haline geleceğini aktaran haberinin ardından geldi.

Aynı habere göre Real Madrid, oyuncunun Bayern'de kalmasını güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriyor. Olise'in mevcut sözleşmesinde ise serbest kalma bedeli maddesi bulunmuyor.

Bayern'in denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, Olise'in kalacağına dair güvenini ifade etmiş ve "ran.de" sitesine yaptığı açıklamalarda, Harry Kane'in yakında sözleşmesini yenilemesini ve "ardından sıranın Michael'a gelmesini" umduğunu eklemişti.



