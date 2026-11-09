Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Harry Kane'in son dönemde gol yollarında yaşadığı sıkıntılar hakkında şaşırtıcı bir değerlendirmede bulunarak golcünün tam da Almanya'dan geçici olarak ayrılmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Kane, Bayern Münih'te alışılmadık bir gol sessizliği yaşasa da kulüp yönetimi yıldız oyuncusuna desteğini tam olarak sürdürüyor.

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Eberl, Kane'in alışılmadık gol hasretine değindi

Kane, kendi yüksek standartlarına göre oldukça sıra dışı bir gol hasreti yaşıyor. Bayern formasıyla çıktığı son dört resmî maçta fileleri havalandıramadı. İngiltere kaptanı, Mainz karşısında alınan son 2-1'lik galibiyette de gol atamadı. Daha önce Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi maçında ve Borussia Dortmund'la oynanan Bundesliga karşılaşmasında da aynı hayal kırıklığını yaşamıştı. 33 yaşındaki oyuncu, Magdeburg'a karşı kupa maçını kaçırmadan önce Freiburg karşısında da gol atamamıştı.

Bavyera'ya gelişinden bu yana yalnızca 162 maçta 156 gol atan bir oyuncu için bu dört maçlık seri, performansında kayda değer bir düşüşe işaret ediyor. Ancak gollerin gelmemesine rağmen sportif direktör Max Eberl, forvetin takıma genel katkısının hâlâ eskisi kadar önemli olduğunu vurguladı. Eberl, Bild'e şunları söyledi: “Her şeyden önce, gollerde pay sahibi olması önemli. Çünkü asisti yapan oyuncu da golü atan oyuncu kadar değerli.” İstatistikler de bu değerlendirmeyi destekliyor. Kane, Atletico karşısında bir, Mainz galibiyetinde ise iki asist yaptı. Böylece bu sezon Bundesliga'daki asist sayısını yediye çıkararak RB Leipzig'li Antonio Nusa ile asist krallığında zirveyi paylaştı.

Millî ara zihinsel açıdan yeni bir başlangıç olabilir

Kasım ayındaki millî maç arası yaklaşırken Eberl, İngiltere'yi temsil etmek için ülkesine dönmenin Kane'e yeniden enerji toplaması için ideal bir ortam sağlayacağına inanıyor. Yönetici, Ballon d'Or'u kazanmasının ardından gelen yoğun medya ilgisinin ve duygusal yükün, oyuncunun son dönemdeki saha içi performansında rol oynamış olabileceğini belirtti.

Sabener Strasse antrenman tesislerindeki günlük rutinden uzaklaşmak, forvetin son bireysel başarısını sindirmesi ve Münih'e zihni dinlenmiş şekilde dönmesi için bir fırsat olarak görülüyor. Eberl, “Harry için son 14 günün, yaşadığı her şeyle birlikte inanılmaz derecede duygu yüklü olduğunu düşünüyorum,” dedi.

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İngiltere kaptanını motive eden rekor hedefi

Almanya'da öncelikli gündem Kane'in gol hasreti olsa da onu millî takımda büyük bir dönüm noktası bekliyor. Kane, İngiltere formasıyla çıktığı 125 maçla efsanevi kaleci Peter Shilton ile aynı seviyede. Yaklaşan maçlarda forma giyerse İngiltere millî takımı tarihinde en çok maça çıkan erkek futbolcu olacak. Eberl, bu başarının oyuncunun moralini yükselteceğine inanıyor.

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Bayern yöneticisi, “Bence şimdi bir süreliğine İngiltere'ye gitmek ona iyi gelecek. Forma giymesi hâlinde İngiltere adına en çok millî maça çıkma rekorunun tek sahibi olacak; orada da kendisi için yapılan kutlamalar hiç eksilmeyecek,” dedi.

Bayern'in kilit oyuncusuna güveni tam

Bu geçici ayrılığa rağmen Bayern yönetiminin mesajı, Kane'e güveninin tam olduğu yönünde. Eberl, millî takım döneminin ardından eski Tottenham Hotspur yıldızının Bundesliga savunmalarına zor anlar yaşattığı alışıldık formuna döneceğinden emin. Kulüp, dokuz numaralı oyuncusunun lig bu ayın ilerleyen günlerinde yeniden başladığında hızla form tutmasını bekliyor.

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Eberl, duruma ilişkin değerlendirmesini tamamlarken kulübün yıldız oyuncusunun uzun vadeli gol katkısından endişe duymadığını açıkça belirtti: “Ama sonrasında yine Harry Kane olacak, bizim için yeniden goller atacak dokuz numara.”