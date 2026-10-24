Bayern Münih yöneticisi: Kompany konusunda hata yapmadık, onu kendisinden korumaya çalışacağız

Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl, kulübün teknik direktörü Vincent Kompany'yi aşırı çalışmadan korumak için daha fazla çaba sarf edeceğini, bugün cumartesi günü yarın Alman Ligi'nde oynanacak Freiburg maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında söyledi.

Alman basınında çıkan haberler, Belçikalı teknik direktörün uzun saatler çalışma alışkanlığının ve az uyumasının, son zamanlarda yaşadığı ve Eberl'in açıklamalarına göre kendisini haftalarca takımdan uzak tutacak olan sağlık rahatsızlığına katkıda bulunmuş olabileceğine işaret etmişti.

"Bayern, Kompany'nin kendini aşırı yıpratmasını önlemek için daha erken müdahale etmeli miydi?" sorusuna Eberl şu yanıtı verdi: "Elbette, insanlar suçu atacak birini bulmaya çalışabilir, ama gerçek şu ki biz teknik direktörümüzü elimizden geldiğince koruyoruz. Teknik direktör görevlerini yerine getirmeye hazır hissettiğini söylediğinde, onun gerçek hislerini tam olarak bilemeyiz ve ona basitçe buna izin vermeyeceğimizi de söyleyemeyiz."

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Şunları ekledi: "Arsenal maçından önce bir virüs kaptığını bildiğimiz için onu iki gün boyunca işten uzak tuttuk. Ancak iyi bir şekilde toparlandı ve kendini iyi hissetti; bu noktada da ona görevlerini yerine getirmesine izin verilmediğini söylemek zorlaşıyor."

Devam etti: "Kendi görüşü var ve bunu ifade etmeye hakkı var. Maçta oynamak istedi, her şey yolunda görünüyordu ve kendini iyi hissediyordu. 'Buna devam etmek istemiyorum, artık devam edemiyorum' demesi gereken anı fark etmede kişisel bir sorumluluk payı vardır. Bence Vinnie olağanüstü ve inanılmaz derecede çalışkan bir kişilik... Belki toplumumuz bu konuda bir şeyler kaybetti, ama hâlâ onun gibi, basitçe 'işleri bitirmek istiyorum, çalışmak istiyorum' diyen insanlar var."

"Bedenin sinyalleri"

Eberl, bedenin sinyallerine dikkat etme gerekliliğine dair bir söze atıfta bulunarak şöyle konuştu: "Şöyle güzel bir söz de var: Bedeninin gönderdiği en zayıf sinyalleri dinlemezsen, bedenin sonunda çığlık atar. Maalesef olan da bu oldu ve hepimizin buna saygı göstermesi gerekiyor."

Bayern'in spor direktörü, durumla başa çıkmak için ilgili herkese gerekli zamanın verilmesini isteyerek, kulübün yanıtlanabilecek soruları yanıtlayacağını ve net olmayan konuları elinden geldiğince açıklığa kavuşturmaya çalışacağını vurguladı.

Şöyle devam etti: "Vinnie ihtiyacı olan zamanı alacak ve, tabiri caizse, onu kendisinden korumak için öncekinden daha fazla çaba sarf edeceğiz."

Takımın şu anda teknik direktörüne sunabileceği en iyi şeyin, Freiburg karşısında iyi bir görüntü vermek ve olumlu bir sonuç almak olduğunu değerlendirdi.



