Bayern Münih, Harry Kane de dahil olmak üzere birçok önemli oyuncusunun forma giyemediği ciddi bir sakatlık kriziyle karşı karşıya. Eksikler artmasına rağmen sportif direktör Christoph Freund, Alman devinin yaklaşan kış transfer döneminde aktif olmasının beklenmediğini söyledi.

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Allianz Arena'da hücum krizi

Bayern Münih, yaklaşan maçlar öncesinde kadro kurmakta ciddi güçlük yaşıyor. Birçok önemli oyuncu kadroda yer alamıyor . Kane, sol ayak bileğindeki sindezmoz bağının yırtılması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından uzun süre sahalardan uzak kalacak. Michael Olise, Serge Gnabry ve Alphonso Davies de forma giyemiyor. Ismael Saibari ile deneyimli kaleci Manuel Neuer'in yokluğu da eklenince kadro, birçok mevkide seçenek sıkıntısı yaşıyor.

DAZN'a konuşan Freund, durumun ciddiyetini gizlemedi. Sportif direktör, sakatlıkların özellikle hücum hattında yoğunlaşmasının son haftalarda takımın taktiksel esnekliğini kısıtladığını belirtti. BILD'in aktardığına göre Freund, "Şu anki durum elbette can sıkıcı, lafı dolandırmaya gerek yok. Çünkü hücumda benzer pozisyonlarda oynayan birçok futbolcu bu durumdan etkileniyor" dedi.

Ocak ayında takviye planı yok

Kulübün Kane'in gollerini telafi etmek için transfer piyasasına yönelmesi yönündeki baskı artsa da Freund, büyük bir harcama atağının gündemde olmadığını söylüyor. Kulüp yönetimi, daha kısa süreli sakatlığı bulunan oyuncuların dönüşünün, ocakta acil transferlere gerek kalmadan durumu toparlamaya yeteceğine inanıyor. Bu yaklaşım, mevcut oyuncu grubunun kış dönemini başarıyla geçirebileceğine duyulan güveni gösteriyor.

Sportif direktör, "Oyuncuların hepsinin iyi bir şekilde geri dönmesini umuyoruz. Bazıları daha erken, bazıları biraz daha geç dönecek. Bu yüzden büyük bir hamle yapmak gibi bir planımız yok" diye açıkladı. Kulübün dışarıdan çözüm aramak yerine mevcut oyuncuların iyileşmesine odaklandığını vurguladı. Sağlık ekibinin sakat oyuncuları sahalara döndürmek için yoğun çalıştığını belirterek, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde kadro durumumuzun biraz daha farklı olacağını umuyoruz" diye ekledi.

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Önemli oyuncular ne zaman dönecek?

Bundesliga lideri için umut verici gelişmeler de var: Birkaç oyuncu sahalara dönmeye yaklaşıyor. Michael Olise, Hamburg'a karşı bu hafta sonu oynanacak maçta forma giyebilir ve kanatlarda takıma ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlayabilir. Kanadalı millî futbolcu Alphonso Davies de iyileşme sürecinde ilerleme kaydediyor. Aralık ortasına kadar maç kadrosuna dönmesi bekleniyor; bu da savunmadaki mevcut sorunların bir kısmını giderecek.

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Ancak taraftarların diğer önemli isimlerin dönüşü için daha uzun süre beklemesi gerekecek. Serge Gnabry'nin Noel arasından önce resmî bir maçta oynaması beklenmiyor. Manuel Neuer ise ayak sakatlığının ardından ocak ayının ilk haftasında dönmeyi hedefliyor. Oyuncuların farklı tarihlerde sahalara dönecek olması, Freund'un kulübün sezon ortasında transfer yapmanın genellikle zor olduğu piyasada aşırı harcama yapmasına gerek kalmadan kadronun yeniden güçleneceğine dair inancının temelini oluşturuyor.

Mevcut kadroya güven

Bazı mevkilerde o pozisyonun uzmanı olan oyuncu seçenekleri bulunmasa da kulüp yönetimi, mecburen oluşturulan ilk 11'lerin aldığı sonuçlardan memnun. Oyunculardan takıma yardımcı olmak için tercih ettikleri mevkilerden fedakârlık etmeleri istendi. Freund da bu tutumu kamuoyu önünde övdü. Bu ortak çaba, Bayern'in normalde ilk 11'ini şekillendiren yıldızları olmadan da ligdeki ivmesini korumasını sağladı.

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Freund, değerlendirmesini Vincent Kompany'nin elindeki oyuncuların kalitesine duyduğu güveni yineleyerek tamamladı: "Şu anda elimizde çok ama çok iyi oyuncular var. Belki her zaman kendileri için en uygun pozisyonlarda oynamıyorlar ama yine de çok sayıda puan toplayabildik."