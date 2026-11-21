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Uli Hoeneß ve Jan-Christian Dreesen'in ardından Karl-Heinz Rummenigge de bir zamanlar övgülere boğulan Jamal Musiala'yı sorguladı. Röportajının zamanlaması kötüydü ve kulüpteki düşünceleri de açığa çıkardı. Yorum.

Bayern Münih, Jamal Musiala'nın sözleşmesinin uzatıldığını özellikle 14 Şubat'ta duyurdu. Hem de aşkın günü olan Sevgililer Günü'nde. Bayern Münih yöneticilerinin o dönem, 2025'in başında, heyecandan ayakları yerden kesilmiş gibiydi. Başkan Herbert Hainer, anlaşmayı "kulüp ve taraftarları için bir hediye" olarak nitelendirdi ve şöyle dedi: "Sportif yönetimimizi ve yönetim kurulumuzu tebrik ediyorum. Bugün Bayern Münih için çok güzel bir gün."

Bunlar artık başka bir döneme ait sözler. Çünkü Münih kulübünün yönetiminde, 2025 Sevgililer Günü'nün Bayern Münih için çok kötü bir gün olduğu konusunda artık açıkça ortak bir görüş hâkim.

O dönem performansının zirvesinde olan ve dünyanın en gelecek vadeden oyuncularından biri sayılan Musiala'ya, 2030'a kadar uzatılan sözleşmesi kapsamında yıllık 25 milyon avro maaş taahhüt edildi. Sakatlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle de (ki bunlarda onun bir kusuru yok) o günden beri bu ücretin hakkını vermeye yaklaşamadı bile. Yöneticilerin büyük endişesi ise bunu belki bir daha hiç başaramayacak olması. Bu yüzden yakında maaşının yeniden konuşulması gerekebilir. Açıkçası, maaşının düşürülmesi.

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Münih kulübünün yöneticileri şu sıralar bu görüşü dikkat çekici bir kampanyayla dile getiriyor. Kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß iki hafta önce ilk çıkışı yaptı , yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen bu çarşamba onu izledi. Ardından Hoeneß gibi denetim kurulu üyesi olan Karl-Heinz Rummenigge, cuma günü 1. FC Köln ile 1-1 biten maçın ardından Sky şimdiye kadarki en sert sözleri sarf etti . Bu kampanya kulüpteki düşünceleri açığa çıkarıyor ancak mevcut durumda kesinlikle ters etki yaratıyor.

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Rummenigge sportif başarı ihtimalini de baltalıyor

Rummenigge'nin röportajı, Münih kulübü açısından yıkıcı geçen bir akşamın olumsuz zirvesiydi. Küme düşme adaylarından 1. FC Köln karşısında evinde ancak 1-1 berabere kalabildi . Üstelik Bayern Münih, en iyi iki oyuncusu Harry Kane ve Michael Olise'yi de kaybetti. Olise konusunda artık bir miktar rahatlatıcı haber olsa da Kane, sindesmoz yırtığı nedeniyle üç ila dört ay forma giyemeyecek . Böylece hücum hattındaki zaten sıkıntılı durum daha da ağırlaşıyor. Zira Ismael Saibari ve Serge Gnabry de haftalarca sahalardan uzak kalacak; en azından Luis Diaz yakında geri dönebilir.

Köln maçındaki tek olumlu haber, Musiala'nın iki aylık sakatlık arasının ardından sahalara dönmesiydi. Rummenigge ise hiç de yerinde görünmeyen röportajıyla tam da bu gelişmenin sevincini kaçırdı. Münih kulübü açısından genel durum zaten son derece kritik durumdayken bu konuyu neden tam da şimdi tırmandırmak gerekiyor?

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Rummenigge'nin röportajı, bir yandan Musiala'ya yönelik tutumu açısından soru işaretleri yarattı. Uzun zamandır beklediği olumlu gelişmeye artık güven yerine şüphe eşlik ediyor. Dışarıdan bakıldığında bu, aile içi dayanışmaya geleneksel olarak büyük önem verilen Bayern Münih'e hiç yakışmıyor. Musiala bunun yerine, bir bakıma en üst düzeyden hedef hâline getiriliyor.

En azından teknik direktör Vincent Kompany ve sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, bir gün önceki basın toplantısında olduğu gibi sakatlıklardan çok çekmiş oyuncularına güçlü biçimde destek verdi. Böylece bu konudaki kurum içi görüş ayrılıklarını da ortaya koydular.

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Musiala'nın kişisel durumundan bağımsız olarak Rummenigge, kadro eksikleriyle boğuşan takımın sportif başarı ihtimalini de genel anlamda baltaladı. Uzun sakatlık listesi nedeniyle Musiala şu anda kaçınılmaz olarak Bayern Münih'in az sayıdaki umut kaynağından biri. Tam da şimdi onu kamuoyu önünde böylesine sert biçimde sorgulamak, acilen ihtiyaç duyulan performansına ve dolayısıyla önümüzdeki maçların sonuçlarına muhtemelen yardımcı olmayacak.

IMAGO

Bayern Münih ile Jamal Musiala arasında ne yaşandı?

Kötü zamanlaması bir yana, en geç Rummenigge'nin röportajıyla şu durum apaçık ortaya çıktı: Bayern Münih ile Musiala ya da onun temsilcileri arasında anlaşmazlıklar var. Sözleşmenin uzatılması sırasında veya sonrasında yöneticilerin hiç hoşuna gitmeyen şeyler yaşanmış olmalı. Planlı görünen bu çıkış için haklı gerekçeleri olmalı; başka türlü açıklanamaz. Böylece her türlü spekülasyona da kendiliğinden, muhtemelen bilinçli olarak, kapı aralıyorlar.

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Sonuçta tarafların karşılıklı mutabakatıyla imzaladığı bir sözleşmenin kulüp tarafından bu ölçüde sorgulanması oldukça sıra dışı. Ancak Rummenigge'nin ifadesiyle yöneticiler, Musiala'nın performansında yükseliş olmazsa maaşını "artık karşılanamaz" görse bile hedeflenen maaş indiriminin nasıl hayata geçirilebileceği belirsiz.

Musiala'nın böyle bir indirimi gönüllü olarak kabul etmesi her hâlükârda büyük sürpriz olur. Hem neden etsin ki? Sözleşmeler her zaman birer bahistir. Bazıları tutar, bazıları tutmaz. Bazen kulüp kazanır, bazen oyuncu, bazen ikisi birden, bazen de hiçbiri. Herkes bununla yaşamak zorundadır; tabii imza atılırken bütün taraflar birbirine dürüst davranmışsa.

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Bayern Münih: Jamal Musiala'nın sağlığına ilişkin büyük endişe

Son olarak asıl temel meseleye gelelim: Musiala'nın sağlık durumu. Rummenigge'nin sözlerinden sonra bu konuda ciddi endişe duymamak zor. Henüz 23 yaşındaki oyuncu hakkında gerçekten şunları söyledi : "Bildiğimiz şeyler, maalesef onun bu statta defalarca sergilediği seviyeye yeniden ulaşmasının zor olacağını düşündürüyor." Bu cümlenin ne kadar ciddi olduğu, ancak ikinci ya da üçüncü okuyuşta tam anlamıyla anlaşılıyor.

Rummenigge'nin bu görüşü, Musiala'nın yazın kamuoyuna açıklanan ancak daha uzun süredir bilinen nörolojik işlev bozukluğuna dayanıyor. Belki 2025 yazında yaşadığı kamış kemiği kırığının devam eden etkileri de rol oynuyordur. Her hâlükârda Musiala'nın eylül ortasında yaşadığı kas lifi yırtığı nedeniyle sekiz hafta sahalardan uzak kalması şaşırtıcıydı. Bu süre, böyle bir sakatlık için normalde öngörülenden belirgin biçimde uzundu.