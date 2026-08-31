Bayern Münih yıldızının kuzeni: Barcelona, "Hamburg'un yeteneği" transferini bitirdi

16 yaşındaki genç Alman defans oyuncusu Mikael Baza, Hamburg'dan Barcelona'ya geldi ve Barça ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Barcelona, Baza'yı A takıma katılmadan önce La Masia akademisinde geliştirmeyi planlıyor.

Barcelona, kuşağının en dikkat çeken savunma yeteneklerinden biri kabul edilen 16 yaşındaki genç Alman defans oyuncusu Baza'nın transferi konusunda Hamburg ile nihai bir anlaşmaya vardı.

"Sky Sport" muhabiri Florian Plettenberg, transferin tamamlandığını ve oyuncunun resmen Barcelona'ya katılacağını bildirdi.

Plettenberg'e göre sağlık kontrolü ve sözleşme imzasının yarın salı günü yapılması planlanıyor. Baza, 2029 yılına kadar Barcelona'da kalmayı taahhüt edecek.

Bu adım, kulübün gelecek vaat eden genç yetenekleri kadrosuna katma stratejisi kapsamında geliyor. Baza'nın planı, başlangıçta gelişimini genç akademi yapısı içinde sürdürmesini, Barcelona Atlètic ve gençlik takımıyla (19 yaş altı) oynamasını ve nihayetinde A takıma yükselme imkânını içeriyor.

Baza, 16 yaşında bir stoper olup, becerileri ve potansiyeli sayesinde birçok kulübün dikkatini çekti.

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Katılımı, Barcelona'nın gelecekte A takımda oynayabilecek yeteneğe sahip, sol ayaklı genç bir stoper bulma arayışı kapsamında geliyor.

Katalan kulübü, oyuncuyu mevcut transfer döneminde hedefine koymuştu. Nitekim adı, Álvaro Cortés'in kulüpten ayrılmasının ardından bu mevkiyi güçlendirmek için sportif direktör Deco'nun incelediği seçenekler arasında yer almıştı.

Ve şimdi, Plettenberg'e göre Barcelona, ilerleme kaydedip Hamburg ile transferi tamamlamayı başardı.

Baza, Alman futbolunun en dikkat çeken defans oyuncularından biriyle de akrabalık bağına sahip: Alman Milli Takımı ve mevcut Bayern Münih oyuncusu Jonathan Tah'ın kuzeni.

Baza henüz on altı yaşını geçmemiş ve gelişimi için önünde uzun bir yol bulunsa da, Katalan kulübü onunla 2029 yılına kadar anlaşmaya çoktan karar verdi.

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