Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Genoa'nın kapısından dönmüş

Bayern Münih'in santrafor'u Robert Lewandowski, Dortmund'a gitmeden önce Genoa'nın kapısından döndüğünü anlattı.

Legia altyapısında yetişen Polonyalı yıldız, çeşitli ekiplerin formasını giydikten sonra ülkesinden ilk kez Borussia Dortmund'a transferiyle ayrıldı.

2010 yılında gerçekleşen bu hamlede eğer kader ağlarını farklı örseydi Robert Lewandowski'yi bir Serie A ekibinin formasıyla izliyor olabilirdik.

Robert Lewandowski ne söyledi?

Dubai'de düzenlenen Dünya Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) Maradona'nın adını taşıyan ödülü evine götüren Robert Lewandowski organizasyonun ardından Sky Sport Italia'ya konuştu.

İtalya'yı ve İtalyan yemeklerini çok sevdiğinden bahseden Polonyalı yıldız bir dönem neredeyse Serie A'da oynayabileceğini itiraf etti.

Bundesliga'ya gitmeden önce Genoa'nın kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Robert Lewandowski, "Stada bile gittim, hatta Sampdoria derbisini izledim." diyerek kulüp için sağlık kontrollerinden geçtiğini işaret etti.

Serie A'ya transfer olmama nedeni olarak ise, Dortmund'un Avrupa Ligi macerasını gösterdi: "Borussia Dortmund, Avrupa Ligi'ne katılacağı için oraya transfer oldum."

"İtalyanlar mükemmel insanlar, yemekleri ve ülkeyi seviyorum, yazları orada güzel vakit geçiriyorum. Bakalım gelecekte ne olacak."

Robert Lewandowski, Serie A'ya transfer olabilir mi?

Robert Lewandowski'nin 2023 yılına kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunuyor. Kulüpte gollerine istikrarlı bir şekilde devam eden santrafor uzun bir süre gündemine transferi almayacaktır.

Ancak 33 yaşındaki yıldız, kariyerinin sonlarına gelmeden başka bir ligde forma giymek isteyebilir. Serie A devleri Juventus, Inter ve Milan bu konuda Lewandowski'ye yön gösterebilirler.

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