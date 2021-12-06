Bayern Münih'in yıldızı Lucas Hernandez hapis cezası hakkında ilk kez konuştu: "Çok zor bir dönem"

Bayern Münih'in savunmacısı Lucas Hernandez, aldığı ceza nedeniyle zor dönemler geçirdiğini ancak şu an her şeyin geçmişte kaldığını söyledi.

2019'da Atletico Madrid'den Alman devinin yolun tutan Fransız oyuncu, 80 milyon euro bonservis ücreti karşılığında kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Hernandez, İspanya'da forma giydiği dönem olan 3 Şubat 2017'de eşi Amelia de la Osa Lorente ile sokakta kavga etmesi nedeniyle Ekim ayında "toplum içinde aile içi şiddet" suçlamasıyla ceza aldı.

Madrid İl Mahkemesi, futbolcu hakkında 96 bin euro para cezası ve 4 yıl boyunca suç işlemesi halinde 6 aylık hapis cezası uygulanmasına karar verdi.

Lucas Hernandez ne söyledi?

Bayern Münih'in Dortmund'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Lucas Hernandez hapis kararına ilk kez değindi ve her şeyin geride kaldığını söyledi: "O dönemler benim için çok zor zamanlardı." "Tanrıya şükür her şey yolunda gitti."

"Savcının hakkımda neden dava açtığını ne eşim ne de ben anlamadık."

"2017'de yaşanan bir olaydı, geçmişte kaldı. Şu anda eşim hamile, onu seviyorum ve o da beni seviyor."

"Her zaman yanımda olan Bayern'e teşekkür ediyorum. Durumumu anladılar ve bana yardım ettiler."

Hernandez: Kariyerimin en kötü dönemi

Yaşadığı sakatlık problemlerine atıfta bulunan Hernandez, Bayern'e Bundesliga tarihinin en pahalı oyuncusu olarak transfer olmasından bu yana "zor dönemler geçirdiğini" söyledi.

Fransız oyuncu, ilk bir buçuk sezonunu "Kesinlikle kariyerimin en kötü dönemi" diyerek adlandırdı.

"Büyük bir transferdi, çok para harcadılar bunda şüphe yok. Ama koronavirüs salgınından önce bu tarz büyük transferler gerçekleşiyordu. Transferimin her kuruşunu performansımla ödemeye çalışıyorum."