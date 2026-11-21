Harry Kane, cuma günkü Bundesliga maçında yaşadığı ciddi ayak bileği sakatlığı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdikten sonra taraftarlara durumuyla ilgili olumlu bir mesaj verdi. Bayern Münih'in kupa hedeflerine ağır darbe vuran sakatlığın ardından golcüyü sahalardan uzak, uzun bir rehabilitasyon süreci bekliyor.

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Kane'den hastaneden kararlı mesaj

Sakatlık, cuma gecesi FC Köln ile sahasında 1-1 berabere kaldıkları maçta yaşandı . Kane, Joel Schmied ile çarpışmasının ardından henüz 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. İngiliz millî futbolcu, ceza sahasında şut çekmeye çalışırken savunmacının kayarak yaptığı müdahale sol ayağına isabet etti. Hakem düdük çalmamış ve VAR müdahalede bulunmamış olsa da sakatlığın ciddiyeti anlaşılınca Kane'in oyuna devam etme çabası kısa sürdü.

33 yaşındaki golcü, operasyonun ardından durumuyla ilgili bilgi vermek için cumartesi sabahı sosyal medyada paylaşım yaptı. Hastane yatağında, sol bacağı atelde ve iki başparmağı havada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan forvet, ciddi aksiliğe rağmen kararlı bir duruş sergiledi. Kane, Instagram'da "Hayatın inişleri ve çıkışları!" diye yazdı. "Bu sakatlığı yaşadığım için elbette çok üzgünüm ama her zamanki gibi bu da 2027'ye girerken dayanıklılığımı ve gelişimimi gösterme fırsatı. Sezonun belirleyici bölümüne dinlenmiş ve hazır bir şekilde döneceğim!"

Bayern başkanından Kane'e açık destek

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, kulübün cumartesi günü yapılan yıllık genel kurul toplantısında konuya doğrudan değinerek forvetin iyileşeceğine tam güven duyduğunu ifade etti. Oyuncu ile kulüp arasındaki karşılıklı saygıyı vurgulayan Hainer, Kane'in Münih'te oynamayı bir onur olarak gördüğünü, ancak Yılın Dünya Futbolcusu'nu kadrosunda bulundurmanın asıl kulüp için onur olduğunu belirtti.

Tottenham Hotspur'dan gelişinden bu yana hücumlarının odak noktası hâline gelen yıldız oyuncuya kulüp yönetimi destek veriyor. Sky Germany'nin aktardığına göre Hainer, "Daha da güçlü döneceğinden eminiz" dedi. "Harry Kane, Yılın Dünya Futbolcusu seçildiğinde FC Bayern'de oynamanın bir onur olduğunu söylemişti. Bu onur Harry'ye değil, FC Bayern'e ait."

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Münih yönetimi için zorlu günler

Kane'in aylarca sahalardan uzak kalacak olması, Bayern'in kupa hedeflerine ağır bir darbe vurdu. Sportif direktör Max Eberl, cuma günkü maçın bitiş düdüğünün ardından yaşadığı hayal kırıklığını gizlemedi ve gecenin takım için özellikle acı verici olduğunu söyledi. Aynı maçta Michael Olise'nin de ayağında ezilme yaşadığının öğrenilmesi, sakatlık sorununu daha da ağırlaştırdı. Ancak Fransız kanat oyuncusunun, İngiliz takım arkadaşı gibi uzun süre sahalardan uzak kalmak yerine önümüzdeki günlerde tedavi görmesi bekleniyor.

Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Eberl, durumun son derece zorlu olduğunu ancak takımın bu talihsizlik üzerinde fazla durma lüksünün bulunmadığını ve en golcü oyuncusu olmadan uyum sağlamanın bir yolunu bulması gerektiğini vurguladı. Eberl, "Şu anda kolay bir durum değil. Çok zorlu. Akşam hiç iyi geçmedi, bu bizi gerçekten çok derinden etkiledi ama şimdi fazla yakınamayız" dedi.

Kane'in yokluğu nasıl doldurulacak?

Kane, mevcut sezonun önemli bir bölümünde sahalardan uzak kalmasına yol açacak rehabilitasyon sürecine başlıyor. Sakatlık sol ayak bileğindeki sindezmoz bağını etkilediği için sağlık ekibi, oyuncu yeniden resmî maçlara çıkmadan önce ayak bileğinin sağlamlığından emin olmak adına temkinli davranacak. Bayern, İngiltere'nin rekor golcüsünün bıraktığı boşluğu doldurmak için kadro içinden çözümler bulmak zorunda kalacak. Kulüp, yoğun lig ve Avrupa fikstüründe yol alırken Kane yeniden hücum hattına liderlik edecek kadar "dinlenmiş ve hazır" olana dek şampiyonluk umutlarını canlı tutmaya odaklanacak.