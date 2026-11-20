Bayern Münih ile geçirdiği tarihi sezonun ardından 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanan Harry Kane, dünya futbolunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı. İngiltere kaptanı, kariyerine ilham veren oyuncuları ve golcülüğünü şekillendiren taktiksel ayrıntıları anlattı.

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Real Madrid ikonuna hayranlık

Londra'da 70. Ballon d'Or ödülünü kazanmasının hemen ardından Kane, kendisi gibi golcü olan Karim Benzema'ya duyduğu derin saygıyı dile getirdi. Futbolun zirvesine 33 yaşında ulaşan İngiltere kaptanı, eski Real Madrid yıldızının modern dokuz numara rolünü yeniden şekillendirme biçiminde kendi oyunundan pek çok iz görüyor. Bayern Münih forveti, Fransız oyuncunun tarihi 2022 sezonunun kendi oyun anlayışında kalıcı bir etki bıraktığını belirtti.

İki oyuncunun oyun tarzları arasındaki benzerliklerden söz eden İngiltere kaptanı, tecrübeli forveti övdü. Foot Mercato'ya konuşan Kane, “Karim inanılmaz bir oyuncu. Ona her zaman büyük hayranlık duydum. 2022'de Real Madrid'de başardıkları gerçekten etkileyiciydi. Orta sahaya gelip neredeyse bir on numara gibi oynayarak oyunu yönlendirebiliyor, aynı zamanda tam zamanında ceza sahasına girebiliyor” dedi.

Oyuna aynı gözle bakıyorlar

Kane, iki forvet arasındaki fiziksel farklılıkları bir kenara bırakıp ortak futbol zekâlarına dikkat çekti. Golcü oyuncu, atletik özellikleri birbirine benzemese de oyunu aynı şekilde okuduklarını vurguladı. Kane'e göre sahadaki asıl benzerlikler, üst düzey oyun zekâlarında, boş alanları değerlendirme becerilerinde ve takım arkadaşlarına yardımcı olma isteklerinde yatıyor.

Her iki oyuncu da geleneksel dokuz numara rolündeki bu dönüşümü en üst düzeyde başarıyla uyguladı. Forvet, “Fiziksel özelliklerimiz biraz farklı ama oyun zekâsı, boş alan bulma becerisi ve etrafımızdaki oyunculara yardımcı olma isteği açısından oyunlarımızda açıkça pek çok benzerlik görüyorum. İkimiz de gol atmak için her zaman ceza sahasında bulunmak gerekmediğini gösterdik” diye ekledi.

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Kane'in 73 gollük sezonunun sırrı

Allianz Arena'da oyununu geliştiren Kane, artık eskisinden daha geriye gelerek sık sık Bayern Münih'in hücum gücü yüksek kanat oyuncuları için oyunu kuran başlıca isim oluyor. Bu taktiksel değişim, geçen sezon tüm kulvarlarda 73 gol bulmasını sağlayan rekor istatistiklerinin temelini oluşturdu. Geleneksel santrfor bölgesinden uzaklaşarak savunmacıları ikilemde bırakıyor: Onu takip edip arkalarında boşluk bırakmak ya da yerlerinde kalıp pas vermesi veya uzaktan şut çekmesi için ona zaman tanımak.

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Kane, “Benim açımdan, daha geriye geldiğimde yakından marke edilmediğim için daha fazla fırsat buluyorum. Goller, geriye gelip oyunun gelişmesiyle geliyor. Kendimi on numara rolünde buluyorum ve rakip savunma hattı geri çekildiğinde en güçlü yönlerimden biri olan ceza sahası çizgisinden şut çekiyorum. Geçen sezon bunun en iyi örneğiydi: 73 gol attım. Bu, diğer sezonların herhangi birinde attığım gol sayısının neredeyse iki katı” ifadelerini kullandı.

Daha fazla kupa hedefi

Bireysel olarak zirveye ulaşmasına rağmen forvetin takım kupalarına olan isteği sürüyor . İkinci bir Ballon d'Or kazanmayı çok istediğini kabul etse de önceliği kulüp ve millî takım düzeyinde başarıya ulaşmak. Geçen sezon Paris Saint-Germain'e karşı çekişmeli geçen yarı finalde elenerek Şampiyonlar Ligi kupasını kaçıran Kane, bu kez Bayern Münih'i kupaya taşımaya kararlı.

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Gelecekte kazanabileceği bireysel ödüller sorulduğunda Kane, “Elbette bir Ballon d'Or daha kazanmayı çok isterim ama bu ödülü kazanma şansı olan başka birçok harika oyuncu bulunduğunu biliyorum. Yine de kazanmak istediğim pek çok kupa var. Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni ve tabii ki İngiltere ile bir şampiyonluk kazanmak istiyorum” dedi.