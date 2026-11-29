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Bayern Münih üst üste darbeler alıyor. Sakatlıklarla ilgili tüm endişelerin yanı sıra Kimmich'in Hamburg'daki kontrolsüz hareketinin ardından ne kadar süre forma giyemeyeceği de henüz belli değil.

Eski hakem Patrick Ittrich'in tahmini doğru çıkarsa Bayern Münih, takvim yılının kalan Bundesliga maçlarında orta sahasının kilit ismi Kimmich'ten yararlanamayacak.

Ittrich, Sky yorumcusu olarak yaptığı değerlendirmede, "Tecrübelerime dayanarak muhtemelen en az üç maç olacağını söyleyebilirim" dedi.

Kimmich, Bayern Münih'in Hamburger SV deplasmanında oynadığı maçta (0-0) şiddetli hareketi nedeniyle hakem Bastian Dankert'ten kırmızı kart gördü . Olay öncesinde HSV forveti Alexander Rössing-Lelesiit ile karşı karşıya gelen Kimmich, kendisine yapılan itmeye rakibini saçından tutup yere çekerek karşılık verdi.

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Bayern Münihli yıldızın cezasında hafifletici nedenler dikkate alınabilir. Ittrich, "Bu, hakemin raporuna ne yazdığına bağlı olacak" dedi. "Tahrikten söz edip etmediği, Kimmich'in oyuncudan özür dileyip dilemediği, bunların hepsi dikkate alınacak."

Getty Images

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Joshua Kimmich, Hamburg'daki hareketini nasıl açıkladı?

Kimmich, kontrolsüz hareketinin ardından özeleştiri yaparak davranışını "kesinlikle affedilemez" diye nitelendirdi. "Takımımdan özür dilemem gerekiyor . Ben de bunu gerçekten açıklayamıyorum" diyen Almanya Milli Takımı kaptanı, "Kesinlikle çok ama çok aptalcaydı. Yine de bir puan aldığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Hamburg'da Kimmich'in yanı sıra bir başka kilit oyuncusunu da sakatlık nedeniyle kaybetti. Ayak bileğinden sakatlanan Konrad Laimer'in ameliyat olması gerekiyor ve iddiaya göre en az üç ay sahalardan uzak kalacak.

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Ismael Saibari ve Harry Kane'in sindezmoz bağlarının yırtılmasının, Jamal Musiala'nın kas lifi yırtığının ve Manuel Neuer'in tendon sakatlığının ardından Laimer, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımında uzun süre forma giyemeyecek bir diğer oyuncu oldu.

Joshua Kimmich hangi maçları kaçırabilir?

Öte yandan Bayern Münih'te sahalara dönebilecek isimler de var: Alphonso Davies (kas lifi yırtığı), Michael Olise (ezilme) ve Serge Gnabry (kas sakatlığı), Hertha BSC ile oynanacak kupa maçında yeniden forma giyebilir. Kimmich'in de büyük olasılıkla 2. Lig liderine karşı oynamasına izin verilecek çünkü cezasının yalnızca Bundesliga için geçerli olması bekleniyor. Tüm organizasyonları kapsayan cezalar yalnızca çok ağır ihlaller için öngörülüyor.

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Kararın pazartesi veya salı günü verilmesi bekleniyor. Ittrich'in tahmini doğru çıkarsa Kimmich, SC Paderborn, TSG Hoffenheim ve Werder Bremen'e karşı oynanacak lig maçlarını kaçıracak. Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'a karşı ise kesinlikle oynayabilecek.

Bayern Münih'in 2026'da kalan maçları