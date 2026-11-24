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Bayern Münih'le sözleşmesini uzatmasından kısa süre sonra Harry Kane ciddi şekilde sakatlandı. 33 yaşındaki golcü de böylece bir bakıma talihsiz bir grubun arasına katıldı.

Bayern Münih yönetiminin gündeminde şu sıralar özellikle bir soru var gibi görünüyor: Jamal Musiala aldığı muazzam maaşın hakkını ne zaman verecek? Daha doğrusu, bunu bir gün verebilecek mi? 23 yaşındaki oyuncu, Şubat 2025'te sözleşmesini süresi dolmadan 2030'a kadar uzattı ve yıllık 25 milyon euro olduğu belirtilen maaşıyla kulübün en çok kazanan oyuncusu oldu.

Beş ay bile geçmeden Musiala'nın kaval kemiği kırıldı. Sahalara dönüşünden bu yana birçok aksilik yaşadı; bu yaz ise nörolojik işlev bozukluğu kamuoyuna açıklandı. Son olarak kas lifi yırtığı nedeniyle iki ay forma giyemedi. Denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge cuma günü "Bildiklerimiz, burada bu statta defalarca gösterdiği seviyeye yeniden ulaşmasının zor olacağını ne yazık ki düşündürüyor" dedi. Bunun gerçekleşmesi halinde maaşının "artık karşılanamayacağını" ve bir düzenlemenin tartışılması gerektiğini belirtti.

Uli Hoeneß ve Jan-Christian Dreesen'in başlattığı tartışmalar, Rummenigge'nin sert sözleriyle bambaşka bir boyut kazandı . Bayern Münih daha önce karşılıklı anlaşmayla imzalanmış bir sözleşmeyi kamuoyu önünde hiç bu ölçüde sorgulamamıştı. Musiala, sıra dışı rahatsızlığı nedeniyle özel bir vaka. Ancak son dönemde Bayern'de, özellikle kazançlı sözleşme uzatmalarının ardından oyuncuların ya sakatlanması ya da başka nedenlerle eski seviyelerine ulaşamaması bir bakıma üzücü bir geleneğe dönüştü.

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Gnabry, Coman ve Goretzka sözleşmelerini uzattıktan sonra düşüşe geçti

Bayern Münih 2020'de altı kupa kazandı. Münih ekibi o dönemde Avrupa'nın en iyi takımıydı ve gelecek için de umut vadediyordu. Birçok kilit oyuncusu futbolculuk kariyerinin en verimli çağındaydı. Bu yüzden uluslararası alanda büyük ilgi görüyorlardı ve sözleşmeleri sona yaklaşırken pazarlık güçleri de yüksekti.

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Yönetim kurulu başkanı Oliver Kahn ve sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Salihamidzic'in başını çektiği dönemin kulüp yönetimi, başarılı kadroyu mutlaka bir arada tutmak istiyordu ve bunun için mali açıdan sınırlarını zorladı. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry ve Kingsley Coman sırayla sözleşmelerini uzattı. Dördünün de maaşı büyük ölçüde arttı; yıllık 17 ila 20 milyon euro kazanmaya başlayarak takımın en çok kazananları arasına girdiler.

Kimmich takımın kilit oyuncularından biri hâline gelirken Goretzka, Coman ve Gnabry eski performanslarına bir daha ulaşamadı ve kısa süre sonra hepsi satılabilecek oyuncular arasında görülmeye başlandı. Bunun nedenleri farklıydı: Coman ve Gnabry tekrarlayan sakatlıklarla uğraşırken Goretzka'nın oyun tarzı, futbolun genel olarak ve Münih'te geçirdiği değişime giderek daha az uyuyordu.

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Eric Maxim Choupo-Moting'in performansındaki düşüş, genel olarak daha düşük bir seviyede olsa da orantısal açıdan belki daha da çarpıcıydı. Forvet, 33 yaşındayken 2023'ün başında maaşını ikiye katlayarak yaklaşık 10 milyon euroya çıkardığı belirtilen yeni bir sözleşme imzaladı. Sonraki bir buçuk yılda yalnızca beş gol attı ve ardından Münih'ten bonservis bedeli ödenmeden ayrıldı. Coman 2025'te piyasa değerinin çok altında bir bedelle satıldı, Goretzka bonservis bedeli ödenmeden ayrıldı, Gnabry ise maaşında kesintiyi kabul ederek sözleşmesini uzattı.

IMAGO

Bayern Münih: Musiala gibi Davies de sık sık forma giyemiyor

Kahn ve Salihamidzic'in bir zamanlar Kimmich, Goretzka, Coman ve Gnabry için mali sınırlarını zorlaması gibi, onların halefleri Max Eberl ve Christoph Freund de son iki yılda yine Kimmich (2029'a kadar), Alphonso Davies (2030), Jamal Musiala (2030), Dayot Upamecano (2030) ve Harry Kane (2029) için aynı şeyi yaptı.

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Bu anlaşmaların hepsi de yapıldıkları dönemde makul görünüyordu. Kimmich ve Upamecano şu ana kadar sözleşmelerinin uzatılmasının karşılığını verdi. Davies ise imzayı attığından beri, yakın arkadaşı Musiala gibi, sağlık açısından bir aksilikten diğerine koşuyor; daha doğrusu aksayarak ilerliyor. Davies tam da bu sezonun başında yeniden formunu bulmuşken Kanada Milli Takımı'nda kas lifi yırtığı yaşadı.

Kane'i profesyonel kariyerinin en uzun sakatlık arası bekliyor

Şimdi "lanet" Kane'i de vurdu. İngiltereli 33 yaşındaki golcü, aylar süren görüşmelerin ardından kasım başında bitmek üzere olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Maaşı da bildirilen rakamlara göre 29 milyon euroya yükseldi; bu, Bayern Münih tarihindeki en yüksek maaş. Peki sonra? Gol atamadığı iki maç ve 1. FC Köln karşılaşmasında yaşadığı sindezmoz bağ yırtığı. Kane ameliyat edildi ve yaklaşık üç ay forma giyemeyecek .

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Kane'i şimdi profesyonel kariyerinin en uzun sakatlık arası bekliyor. Transfermarkt veri tabanına göre daha önce üst üste en fazla 68 gün forma giyememişti; bu da 2020'de uyluk kasındaki yırtık nedeniyle olmuştu. İyileştikten sonra eski gücüne ne kadar çabuk kavuşacak? Uzun vadede bu konudaki beklentiler Kane için Musiala'ya ve muhtemelen benzer şekilde sakatlığa yatkın Davies'e kıyasla çok daha yüksek.

Bu arada Bayern Münih'in kısa vadede hücum oyuncuları tükeniyor. Ismael Saibari (sindezmoz bağ yırtığı) ve Gnabry (uyluk kası sakatlığı) de Kane gibi haftalarca forma giyemeyecek. Michael Olise de sakatlık yaşıyor ve çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde OSC Lille'e karşı forma giymesi beklenmiyor . En azından Musiala, Köln karşısında sahalara döndü; Luis Diaz'ın da yakında dönmesi bekleniyor.