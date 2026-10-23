"Onun açısından bu kolay bir durum değil. Özellikle yabancı takımlar söz konusu olduğunda çok büyük deneyime sahip biri değil" diyen FC Bayern Münih'in eski kalecisi ve yönetim kurulu başkanı, RTL/Sky Sport ekranlarındaki "Triple - der Hagedorn Fußballtalk" programında şunları ekledi: "Premier League ve Manchester United, son yıllarda teknik direktörlük koltuğunda istikrar sağlamalarıyla tanınmıyor."

Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın sürpriz ekibi Como 1907'ye deplasmanda 4-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Michael Carrick'in koltuğunun ciddi biçimde sallandığı belirtiliyor. Manchester United, Premier League'de de yedi maçta aldığı yalnızca yedi puanla kendi beklentilerinin çok gerisinde. Görevden alınmasının yalnızca an meselesi olduğu söylenirken oyunculardan da eleştiriler geldi. Şampiyonlar Ligi'nde bardağı taşıran son damla olmuş olabilecek hezimetin ertesi günü, saygın Telegraph gazetesi de Nagelsmann'ın Old Trafford'da görev alma ihtimalinihaberleştirdi. Antonio Conte'nin de adaylar arasında olduğu öne sürülüyor.

Manchester'da teknik direktör koltuğu artık neredeyse her yıl sallanıyor. Sir Alex Ferguson'ın 2013'teki ayrılığından bu yana, geçici görevlendirmeler hariç, sekiz farklı teknik direktör görev yaptı. Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ralf Rangnick gibi büyük isimler de sonunda ağır biçimde başarısız oldu. Kahn bu nedenle 39 yaşındaki Nagelsmann'ı, teklif alması hâlinde Manchester United ile sözleşme imzalamadan önce çok iyi düşünmesi konusunda uyardı: "Kendine şunu sormalı: Şimdi atacağım bir sonraki adım ne? Bu adımın mutlaka başarılı olması mı gerekiyor? Yoksa bu adımı, son yıllarda neredeyse her teknik direktörün er ya da geç başarısız olduğu Manchester United gibi çok büyük bir riskle mi birleştireceğim? (…) Nereye gideceğini gerçekten iyi değerlendirmeli."

Kahn, Nagelsmann'ın FC Bayern Münih'teki başarısızlığını hatırlattı

Kahn, Nagelsmann'ın son görevlerine de değindi. "Bayern Münih ve millî takım onun için zaten ağır darbelerdi. İyi düşünmesi gerekiyor: Güçlü yönlerim neler? Hangi kulübe gerçekten yardımcı olabilirim? Bence Julian, bir kulübü ve takımı kurup geliştirebilecek biri. Manchester United'ın bunun için doğru sonraki adım olup olmadığını yalnızca kendisi bilebilir" dedi.

DFB ile Nagelsmann, yazın Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay karşısında yaşanan utanç verici elenmenin ardından yollarını ayırmıştı. Bilindiği gibi yerine Jürgen Klopp getirilmişti. Yaklaşık üç yıl süren Almanya Millî Takımı teknik direktörlüğünden önce Alman futbolunun rekor şampiyonunu çalıştırmış, Mart 2023'te ise oldukça sürpriz bir şekilde görevden alınarak yerini Thomas Tuchel'e bırakmıştı. O dönemde kararın başlıca sorumluları Kahn'ın kendisi ve o zamanki sportif direktör Hasan Salihamidzic'ti.

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Nagelsmann'ın görevden alınması Kahn ve Salihamidzic'in de işine neden mal oldu?

Bu ani ayrılık daha sonra defalarca sert biçimde eleştirildi. Üstelik Nagelsmann görevden alındığında Bayern'in üç kulvarda da şampiyonluk şansı sürüyordu: Bundesliga'da bir puan geride ikinci sıradaydı, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda ise çeyrek finaldeydi. Tuchel, ligin son haftasında dramatik bir şekilde şampiyonluğu kazandırsa da iki kupa organizasyonundan da hemen elendi; Almanya Kupası'nda SC Freiburg'a, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye kaybetti. Kahn ve Salihamidzic'in görevleri ise sezon sonunda sona erdi. Nagelsmann'ın görevden alınmasında olduğu gibi tek başlarına aldıkları kararlar da bunun nedenleri arasındaydı.

Kahn yine de Nagelsmann'a Manchester United'ı krizden çıkarmaya çalışmamasını kesin bir dille söylemek istemedi. "Julian, Manchester United'ı yeniden başarı yoluna sokacak kişinin kendisi olduğuna inanıyorsa bunu denemeli" dedi. Programa konuk olan Roman Weidenfeller ise şunları ekledi: "Alman teknik direktörlerin, özellikle de Julian Nagelsmann'ın, sahip oldukları konum itibarıyla yurt dışında çok rağbet gördüğünü düşünüyorum."







