"Onun açısından bu kolay bir durum değil. Özellikle yabancı takımlar söz konusu olduğunda çok büyük deneyime sahip biri değil", diyen Bayern Münih'in eski kalecisi ve yönetim kurulu başkanı, RTL/Sky Sport ekranlarındaki "Triple - der Hagedorn Fußballtalk" programında sözlerini şöyle sürdürdü: "Premier League ve Manchester United, son yıllarda teknik direktörlük koltuğunda istikrar sağlamalarıyla tanınmıyor."

Red Devils'ın Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın sürpriz takımı Como 1907'ye karşı aldığı 4-1'lik ağır yenilginin ardından, iddialara göre teknik direktör Michael Carrick'in koltuğu ciddi biçimde sallanıyor. Manchester United, Premier League'de de yedi maçta topladığı yalnızca yedi puanla kendi beklentilerinin çok gerisinde. Görevden alınmasının artık sadece an meselesi olduğu söyleniyor; oyunculardan da eleştiriler geldi. Bardağı taşırmış olabilecek Şampiyonlar Ligi hezimetinin ertesi günü, saygın Telegraph gazetesi de Nagelsmann'ın Old Trafford'da görev alma ihtimalinihaberleştirdi. Antonio Conte'nin de aday olduğu iddia ediliyor.

Manchester'da teknik direktörlük koltuğu artık neredeyse her yıl sallanıyor. Sir Alex Ferguson'ın 2013'te emekli olmasından bu yana, geçici görevlendirmeler hariç sekiz farklı teknik direktör görev yaptı. Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ralf Rangnick gibi büyük isimler de sonunda ağır biçimde başarısız oldu. Bu nedenle Kahn, 39 yaşındaki Nagelsmann'ı teklif alması hâlinde Manchester United'la sözleşme imzalamayı çok iyi düşünmesi konusunda uyardı: "Kendine şu soruları sormalı: Şimdi atacağım adım ne? Bu adımın mutlaka başarılı olması mı gerekiyor? Yoksa onu, son yıllarda neredeyse her teknik direktörün er ya da geç başarısız olduğu Manchester United gibi çok büyük bir riskle mi ilişkilendireceğim? (…) Nereye gideceğine gerçekten dikkatle bakmalı."

Kahn, Nagelsmann'ın Bayern Münih'teki başarısızlığını hatırlattı

Kahn ayrıca Nagelsmann'ın son görevlerini hatırlattı. "Bayern Münih ve millî takım onun için zaten ağır darbelerdi. Şunu iyi düşünmelisin: Güçlü yanlarım neler? Hangi kulübe gerçekten yardımcı olabilirim? Bence Julian, bir kulübü ve takımı kurup geliştirebilecek biri. Manchester United'ın bunun için doğru sonraki adım olup olmadığını yalnızca kendisi bilebilir", dedi.

DFB ile Nagelsmann, yaz aylarında Paraguay'a karşı son 32 turunda alınan utanç verici Dünya Kupası yenilgisinin ardından yollarını ayırmıştı. Bilindiği üzere yerine Jürgen Klopp getirilmişti. Yaklaşık üç yıl süren Almanya millî takımı teknik direktörlüğünden önce Alman futbolunun rekor şampiyonu Bayern Münih'i çalıştırmış, Mart 2023'te ise oldukça şaşırtıcı biçimde görevden alınarak yerini Thomas Tuchel'e bırakmıştı. O dönemde bu kararın başlıca sorumluları Kahn ile dönemin sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Salihamidzic'ti.

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Nagelsmann'ın görevden alınması Kahn ve Salihamidzic'in de işine neden mal oldu?

Bu ani ayrılık daha sonra defalarca sert biçimde eleştirildi. Üstelik Nagelsmann görevden alındığında Bayern Münih'in üç kulvarda da şampiyonluk şansı sürüyordu: Bundesliga'da bir puan farkla ikinci sıradaydı, Şampiyonlar Ligi'nde ve DFB-Pokal'da çeyrek finaldeydi. Tuchel, son haftada dramatik bir şekilde lig şampiyonluğunu kazansa da iki kupa organizasyonundan da (SC Freiburg ve Manchester City karşısında) hemen elendi. Kahn ve Salihamidzic'in görevleri ise sezon sonunda sona erdi. Nagelsmann'ın görevden alınmasında olduğu gibi tek taraflı alınan kararlar da buna yol açtı.

Yine de Kahn, Nagelsmann'a Manchester United'ı krizden çıkarmaya çalışmamasını kesin bir dille söylemek istemedi. "Julian, Manchester United'ı yeniden başarıya taşıyacak kişinin kendisi olduğuna inanıyorsa denesin", dedi. Programa konuk olan Roman Weidenfeller de şunları ekledi: "Alman teknik direktörlerin, özellikle de Julian Nagelsmann'ın, statüleri nedeniyle yurt dışında çok rağbet gördüğünü düşünüyorum."







