Chicago Fire, Lyon'dan Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Hem Liverpool, hem de Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Shaqiri için Lyon'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Geçen yaz gittiği Lyon'da sadece altı ay kalan Shaqiri, MLS'te forma giyen Avrupalı yıldızlar kervanına eklenen son isim oldu. Chicago Fire, Shaqiri ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp duyurdu

Chicago Fire sportif direktörü Georg Heitz, "Xherdan Shaqiri'ye hoşgeldin demekten büyük mutluluk duyuyoruz" sözleriyle transferi duyurdu.

"Xherdan oyunun kaderini değiştirebilen bir oyuncu. Taraftarlarımıza ve Chicago şehrine büyük keyif verecek."

"Jenerasyonunun en başarılı İsviçreli sporcularından biri olan Xherdan çok önemli bir dönemde bize katılıyor. Başarabileceklerimize inancı tam. Onu en kısa sürede aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz."

Lyon da Shaqiri'nin ayrılığıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

"Geçen yaz Liverpool'dan gelen 30 yaşındaki Xherdan Shaqiri, sezonun Şubat ayında başlayacağı MLS'te mücadele eden bir takıma transfer olmak istedi."

"Ofansif orta saha pozisyonunda benzer profilde oyunculara sahip olduğumuz için, Peter Bosz'un da onayıyla Xherdan Shaqiri'nin talebini kabul etme kararı aldık. Büyük kulüpler için devam eden zorlu ekonomik şartlarda bu transferden önemli bir gelir elde ettik."

"Olympique Lyon olarak Xherdan Shaqiri'ye ABD'deki sportif hayatında başarılar diliyoruz."

Shaqiri'nin kariyeri

Profesyonel kariyeri boyunca üst düzey kulüplerde top koşturan Shaqiri, Bayern Münih ve Liverpool formalarıyla Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı.

Üç Bundesliga ve bir Premier Lig şampiyonluğu kazanan 30 yaşındaki oyuncu, Basel ile İsviçre'de üç kez şampiyonluk yaşadı ve bir dönem İtalyan devi Inter'in de formasını giydi.

İsviçre milli takımını 100 kez temsil eden ve 26 gol atan Shaqiri, 2022 Dünya Kupası'nda da ülkesinin en önemli kozlarından biri olacak.

Bu sezon Lyon'da 11 maça çıkan Shaqiri iki gol ve üç asist üretmişti.

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