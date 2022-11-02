Genç oyuncu, attığı goller ve yaptığı asistlerle adından çokça söz ettirecek gibi...

4 Mayıs 2005'te Almanya'nın Regensburg şehrinde doğan Kenan Yıldız, Bayern Münih'in altyapısında yetişerek futbol dünyasına adımını attı.

Kenan Yıldız, şu ana kadar 17 Yaş Altı Türk Milli Takımı'nda da oynama fırsatı yakaladı.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in 19 yaş altı takımında oynadığı 20 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans gösteren Kenan, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Juventus'la fırtına gibi bir başlangıç

Ve dikkat çekici performansı, onu İtalya'nın dev ekibi Juventus'a taşıdı.

İtalyan devi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda genç oyuncuyu kadrosuna dahil ettiğini tüm dünyaya duyurmuştu.

Genç futbolcu, Juventus'taki kariyerine de harika bir başlangıç yapmayı ihmal etmedi.

Kenan, Juventus ile şu ana kadar 15 maçta forma giyerken 9 gol katkısında bulundu.

Genç golcü, gol atmanın yanı sıra arkadaşlarına saha içerisinde epey yardımcı olduğunu da yaptığı 5 asistle gösterdi.

Kenan, bu performansıyla İtalya Serie A'da da fırtına gibi eseceğine dair çok önemli bir ipucu vermiş oldu.

2025 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan Kenan, bu performansını İtalya'nın en üst liginde de sürdürmek istiyor.

Bayern ve Barcelona'yı reddetti

Genç yıldız, 2022'nin başında Bayern'de profesyonel bir sözleşme imzalamayacağı netleşince, kıtanın en büyük kulüpleri onun için sıraya girdi.

Birkaç ay boyunca Barcelona, onunla en ciddi ilgilenen kulüptü. Ancak Juventus, son anda Kenan Yıldız'ı Torino'ya getirdi.

Böylece Kenan, Bayern Münih ve Barcelona'yı reddederek Juventus ile yeni bir maceraya atıldı.

Bayern'in akademi menajeri Jochen Saier, Kenan'ın ayrılmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kenan 10 yıldır bizimle birlikte. Yollarımızın ayrılması maddi sebeplerden kaynaklanıyor.

"O, üst ligde oynadığında ya da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında onunla gurur duyacağız, çünkü bu bizim için mükemmel bir takdir ve akademide yaptığımız iş için bir ödül..."