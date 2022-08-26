Bayern Münih ve Barcelona ile aynı grupta yer alan Inter'de kulüp efsanesi Zanetti iddialı konuştu: "Korkmuyoruz"

Inter geçen yıl son 16'ya yükseldi ve Liverpool'a evinde 2-0 yenilip Anfield'da 1-0 kazandıktan sonra elendi.

Şampiyonlar Ligi ölüm grubunda Bayern Münih, Barcelona ve Viktoria Plzen ile eşleştiler ancak Javier Zanetti, efsanesi olduğu Inter'e "korkma" tavsiyesi veriyor.

Sadece ilk iki takım Son 16'ya kalırken, üçüncü olacak ekip Avrupa Ligi play-off'larına gidiyor.

Ne söylendi?

Başkan yardımcısı Zanetti, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, "Bu yarışmada çok iyi performans gösteren iki takım var. Çok zor ve karmaşık bir grup" dedi.

"Ama biz Inter'iz. Geçen sezon Liverpool'a karşı da görevimizin başındaydık, formumuzun zirvesinde olmalıyız. Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyilerine karşı, ayrıntılarla ilgili bir yarışmadır. Biz oradayız ve son sözümüzü söyleyeceğiz” dedi.

Barcelona ve Bayern Münih ile karşılaşmak, taraftarların akıllarına Jose Mourinho yönetimindeki Inter'i hatırlattı.

Eski sağ bek Zanetti gülümseyerek, "Bana da hoş bir anı gibi geldi" dedi.

“Futbol değişti, o farklı bir zamandı. Formumuzun zirvesinde karşılaşmamız gereken takımlar var diyorum çünkü her an bize sorun çıkarabilirler. Geçen sezon bunu geliştirdik ve kanıtladık. Bu dönem tekrar deneyeceğiz.”

Inter geçen yıl son 16'ya yükseldi ve Liverpool'a evinde 2-0 yenilip Anfield'da 1-0 kazandıktan sonra elendi.

“Yarışmanın bu kadar erken dönemlerinde böyle takımlarla karşılaşmak motive edici. Bayern Münih zaten iyi bir ekip, Barcelona Xavi ile dengesini buldu ve biz geçen yılki büyüme sürecini devam ettirmek istiyoruz" diye ekledi Zanetti.

“Korku yok, sadece saygı duyuyoruz. Inter'in hazır ve hazırlıklı olacağını düşünüyorum."