Bayern Münih - Union Berlin: Maç detayları

Bundesliga - Hafta 4 18 Eyl 2026 - 14:30 Allianz Arena

FC Bayern Münih ile 1. FC Union Berlin, 18 Eylül 2026 tarihinde saat 18.30 GMT'de (14.30 EST / 19.30 BST / 20.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Bavyera'da cuma gecesi Bundesliga heyecanı

FC Bayern Münih, 2026/27 Bundesliga sezonunun 4. hafta perdesini Allianz Arena'da 1. FC Union Berlin'i ağırlayarak açacak. Yurt içi ve Avrupa kulvarlarında üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Bavyera ekibi, iç sahadaki taraftarı önünde bir üç puan daha alarak puan tablosunun zirvesindeki erken ivmesini korumayı hedefliyor. Union Berlin için ise iç sahada alınan can sıkıcı yenilginin ardından Münih deplasmanında oynanacak zorlu maç, yeniden toparlanmak ve ligin en etkili hücumuna karşı savunma düzenini test etmek adına anında bir fırsat sunuyor.

Getty Images

Bavyera ekibinde Kane ve Karl üç puanı getirdi

FC Bayern Münih, 3. hafta maçında (13 Eylül) Waldstadion an der Kaiserlinde'de SV Elversberg'i deplasmanda 2-1 yenmesinin ardından cuma gecesine moralli giriyor. Genç oyuncu Lennart Karl, 26. dakikada skoru açtı, ev sahibi ekip adına Maurice Krattenmacher ise bir saatin dolmasının ardından eşitliği sağladı. Yıldız golcü Harry Kane, 72. dakikada galibiyet golünü atarak Bayern'in Bundesliga'da yenilmezliğini sürdürdü. Bayern, Schalke deplasmanındaki 0-0'lık beraberlik ve hafta içindeki Bodø/Glimt karşısında alınan 5-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından üç maçta yedi puana ulaştı.

Getty Images

Die Eisernen'in Schalke karşısındaki geç tökezlemesi

FC Union Berlin, 3. hafta maçında (11 Eylül) Stadion An der Alten Försterei'de FC Schalke 04'e 3-1 yenildikten sonra rotayı düzeltme hedefiyle güneye gidiyor. Robin Gosens ve Adil Aouchiche'nin golleriyle geriye düşen ekipte Tim Skarke, uzatma dakikalarında (90+6) geç gelen teselli golünü attı, ardından Schalke sakatmalarda derin bölümde bir gol daha buldu. 2. haftadaki Bayer Leverkusen deplasmanında alınan 4-0'lık mağlubiyetle birlikte düşünüldüğünde Union Berlin, Bayern'in durmak bilmeyen hücumunu durdurabilmek için savunmada istikrar bulmaya çaresizce ihtiyaç duyuyor.

Union'un kompakt bloğu Bayern'in hücum hattını durdurabilir mi?

Kağıt üzerinde Bayern Münih'in belirgin bir üstünlüğü var ve Michael Olise, Jamal Musiala ile Harry Kane gibi yaratıcı seçenekleriyle derin savunma bloklarını açmayı başarıyor. Union Berlin ise Rani Khedira ve Leopold Querfeld üzerinden fiziksel orta blok organizasyonuna büyük ölçüde güvenecek, Emmanuel Latte Lath aracılığıyla da hızlı kontrataklar geliştirmeyi amaçlayacak. Hafta sonunu açan bu mücadelede değerli lig puanları söz konusu olurken, cuma gecesindeki karşılaşma ilk düdükten itibaren tempolu bir oyun vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Vincent Kompany bu maç öncesinde muhtemel ilk 11'i doğrulamadı ve ev sahibi ekipte herhangi bir sakatlık ya da cezalı oyuncu sorunu bildirilmedi. Takım haberleri netleştikçe maç saatine yakın güncellemeler eklenecek.

Union Berlin maça üç oyuncusundan yoksun çıkacak. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf ve Oliver Burke sakat olarak listeleniyor ve Mauro Lustrinelli'nin kadrosunda yer alamayacak. Deplasman ekibi için şu anda herhangi bir cezalı oyuncu kaydı bulunmuyor.

Form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i 5-0 gibi net bir skorla geçti, Bundesliga'da da VfB Stuttgart'ı 5-1 mağlup etti. Söz konusu beş maçta Bayern 13 gol atarken yalnızca bir gol yedi.

Union Berlin, son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Son sonucu Bundesliga'da Schalke karşısında alınan 1-3'lük yenilgi oldu, ayrıca Bayer Leverkusen'e karşı da ağır bir 4-0 mağlubiyet yaşadı. Union, beş maçta 10 gol atmasına karşın kalesinde 14 gol gördü.

İkili rekabet geçmişi

İki takım arasındaki son karşılaşma 21 Mart 2026'da Bundesliga'da oynandı ve Bayern Münih, Allianz Arena'da 4-0 kazandı. İki ekip arasındaki son beş maçta Bayern üç galibiyet aldı, bir maç berabere bitti ve bir kez de Union Berlin kazandı. Bayern bu karşılaşmalarda 12 gol atarken kalesinde beş gol gördü.