Bayern Münih - Union Berlin: Maç detayları

Bundesliga - Hafta 4 18 Eyl 2026 - 14:30 Allianz Arena

FC Bayern Münih ile 1. FC Union Berlin, 18 Eylül 2026'da TSİ 21.30'da başlayacak (14.30 EST / 19.30 BST / 20.30 SAST).

Bavyera'da cuma gecesi Bundesliga heyecanı

FC Bayern Münih, 2026/27 Bundesliga sezonunun 4. haftasının açılışında 1. FC Union Berlin'i Allianz Arena'da ağırlamak için sahasına dönüyor. Yerel ve Avrupa kupalarında art arda gelen galibiyetlerin ardından Bavyera ekibi, taraftarı önünde bir üç puan daha alarak sezonun başındaki ivmesini ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Union Berlin için ise iç sahadaki can sıkıcı yenilginin ardından Münih deplasmanında oynanacak zorlu maç, yeniden toparlanmak ve ligin en etkili hücumuna karşı savunma düzenini test etmek adına anında bir fırsat sunuyor.

Getty Images

Bavyera ekibinde Kane ve Karl üç puanı getirdi

FC Bayern Münih, 3. hafta maçında 13 Eylül'de Waldstadion an der Kaiserlinde'de SV Elversberg'i deplasmanda 2-1 yenmesinin ardından cuma gecesine moralli giriyor. Genç oyuncu Lennart Karl 26. dakikada perdeyi açarken, ev sahibi adına Maurice Krattenmacher bir saatin dolmasının ardından skora denge getirdi. Yıldız golcü Harry Kane 72. dakikada maçın kazandıran golünü attı ve Bayern, Schalke deplasmanındaki 0-0'lık beraberlik ile hafta içinde Bodø/Glimt karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından üç maçta topladığı yedi puanla Bundesliga'da yenilgisizliğini sürdürdü.

Getty Images

Union Berlin'in Schalke karşısındaki geç tökezlemesi

FC Union Berlin, 3. hafta maçında 11 Eylül'de Stadion An der Alten Försterei'de FC Schalke 04'e sahasında 3-1 yenildikten sonra rotasını düzeltmek amacıyla güneye gidiyor. Robin Gosens ve Adil Aouchiche'nin golleriyle geriye düşen ekipte Tim Skarke, uzatma dakikalarında (90+6) geç bir teselli golü attı, ardından Schalke sakatmalarda üçüncü golü buldu. 2. haftada Bayer Leverkusen deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgiyle birleşince Union Berlin, Bayern'in durdurulması güç hücumunu frenlemek için savunmada istikrar bulmaya büyük ihtiyaç duyuyor.

Union'un kompakt savunma bloğu Bayern'in hücum hattını durdurabilir mi?

Bayern Münih, Michael Olise, Jamal Musiala ve Harry Kane gibi yaratıcı isimleriyle derinde savunma yapan rakipleri çözme konusunda kağıt üzerinde önemli bir avantaja sahip. Union Berlin ise Rani Khedira ve Leopold Querfeld üzerinden fiziksel orta blok organizasyonuna büyük ölçüde bel bağlayacak ve Emmanuel Latte Lath ile hızlı kontrataklar geliştirmeyi hedefleyecek. Hafta sonunun başlangıcında kritik lig puanları söz konusuyken, cuma gecesindeki bu karşılaşma ilk düdükten itibaren tempolu bir mücadele vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Union Berlin: Ronnow; Trimmel, Uduokhai, Querfeld, Rothe; Aebischer, Khedira, Kemlein, Burcu; Latte Lath, Jeong

Takım haberleri ve kadrolar

Vincent Kompany bu karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11'i doğrulamadı ve ev sahibi ekipte herhangi bir sakatlık ya da ceza endişesi bildirilmedi. Takım haberleri netleştikçe başlangıç saatine yakın güncellemeler eklenecek.

Union Berlin bu maça üç oyuncusundan yoksun çıkıyor. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf ve Oliver Burke sakatlıkları nedeniyle Mauro Lustrinelli'nin kadrosunda yer alamayacak. Deplasman ekibinde şu anda kayıtlı herhangi bir ceza bulunmuyor.

Form durumu

Bayern Münih, son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i 5-0 gibi net bir skorla geçen ekip, Bundesliga'da da VfB Stuttgart'ı 5-1 mağlup etti. Bayern bu beş maçta 13 gol attı ve yalnızca bir gol yedi.

Union Berlin, son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Ekibin son sonucu Bundesliga'da Schalke karşısında alınan 1-3'lük yenilgi olurken, Bayer Leverkusen'e karşı da ağır bir 4-0 mağlubiyet yaşadı. Union beş maçta on gol attı ancak kalesinde 14 gol gördü.

İkili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 21 Mart 2026'da Bundesliga'da oynandı ve Bayern Münih Allianz Arena'da 4-0 kazandı. Son beş randevuda Bayern üç galibiyet alırken, bir maç berabere bitti ve bir kez de Union Berlin kazandı. Bayern bu karşılaşmalarda 12 gol atarken kalesinde beş gol gördü.