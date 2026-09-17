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Bayern Münih - Union Berlin Bundesliga maç önü: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih - Union Berlin
Bundesliga
Bayern Münih
Union Berlin

Bundesliga'da Bayern Münih ile 1. FC Union Berlin arasında oynanacak maçın kapsamlı ön izlemesi. 3. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve Allianz Arena'daki bu cuma akşamı karşılaşması öncesindeki öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Bayern Münih - Union Berlin: Maç detayları

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Bundesliga - Hafta 4
Allianz Arena

FC Bayern Münih ile 1. FC Union Berlin, 18 Eylül 2026'da TSİ 21.30'da başlayacak (14.30 EST / 19.30 BST / 20.30 SAST).

Bavyera'da cuma gecesi Bundesliga heyecanı

FC Bayern Münih, 2026/27 Bundesliga sezonunun 4. haftasının açılışında 1. FC Union Berlin'i Allianz Arena'da ağırlamak için sahasına dönüyor. Yerel ve Avrupa kupalarında art arda gelen galibiyetlerin ardından Bavyera ekibi, taraftarı önünde bir üç puan daha alarak sezonun başındaki ivmesini ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Union Berlin için ise iç sahadaki can sıkıcı yenilginin ardından Münih deplasmanında oynanacak zorlu maç, yeniden toparlanmak ve ligin en etkili hücumuna karşı savunma düzenini test etmek adına anında bir fırsat sunuyor.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bavyera ekibinde Kane ve Karl üç puanı getirdi

FC Bayern Münih, 3. hafta maçında 13 Eylül'de Waldstadion an der Kaiserlinde'de SV Elversberg'i deplasmanda 2-1 yenmesinin ardından cuma gecesine moralli giriyor. Genç oyuncu Lennart Karl 26. dakikada perdeyi açarken, ev sahibi adına Maurice Krattenmacher bir saatin dolmasının ardından skora denge getirdi. Yıldız golcü Harry Kane 72. dakikada maçın kazandıran golünü attı ve Bayern, Schalke deplasmanındaki 0-0'lık beraberlik ile hafta içinde Bodø/Glimt karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından üç maçta topladığı yedi puanla Bundesliga'da yenilgisizliğini sürdürdü.

1. FC Union Berlin v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Union Berlin'in Schalke karşısındaki geç tökezlemesi

FC Union Berlin, 3. hafta maçında 11 Eylül'de Stadion An der Alten Försterei'de FC Schalke 04'e sahasında 3-1 yenildikten sonra rotasını düzeltmek amacıyla güneye gidiyor. Robin Gosens ve Adil Aouchiche'nin golleriyle geriye düşen ekipte Tim Skarke, uzatma dakikalarında (90+6) geç bir teselli golü attı, ardından Schalke sakatmalarda üçüncü golü buldu. 2. haftada Bayer Leverkusen deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgiyle birleşince Union Berlin, Bayern'in durdurulması güç hücumunu frenlemek için savunmada istikrar bulmaya büyük ihtiyaç duyuyor.

Union'un kompakt savunma bloğu Bayern'in hücum hattını durdurabilir mi?

Bayern Münih, Michael Olise, Jamal Musiala ve Harry Kane gibi yaratıcı isimleriyle derinde savunma yapan rakipleri çözme konusunda kağıt üzerinde önemli bir avantaja sahip. Union Berlin ise Rani Khedira ve Leopold Querfeld üzerinden fiziksel orta blok organizasyonuna büyük ölçüde bel bağlayacak ve Emmanuel Latte Lath ile hızlı kontrataklar geliştirmeyi hedefleyecek. Hafta sonunun başlangıcında kritik lig puanları söz konusuyken, cuma gecesindeki bu karşılaşma ilk düdükten itibaren tempolu bir mücadele vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Union Berlin: Ronnow; Trimmel, Uduokhai, Querfeld, Rothe; Aebischer, Khedira, Kemlein, Burcu; Latte Lath, Jeong

Takım haberleri ve kadrolar

Bayern Münih vs Union Berlin Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Diziliş
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
J. UrbigJ. UrbigD. UpamecanoD. UpamecanoN. BrownN. BrownJ. StanisicJ. StanisicM. KimM. KimA. PavlovicA. PavlovicT. BischofT. BischofI. SaibariI. SaibariL. KarlL. KarlM. OliseM. OliseH. KaneH. KaneF. RoennowF. RoennowC. TrimmelC. TrimmelF. UduokhaiF. UduokhaiL. QuerfeldL. QuerfeldT. RotheT. RotheL. BurcuL. BurcuW. JeongW. JeongR. KhediraR. KhediraA. KemleinA. KemleinM. AebischerM. AebischerE. Latte LathE. Latte Lath
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
Bayern Münih

İlk 11

Union Berlin

Teknik direktör

  • V. Kompany
  • M. Lustrinelli

Vincent Kompany bu karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11'i doğrulamadı ve ev sahibi ekipte herhangi bir sakatlık ya da ceza endişesi bildirilmedi. Takım haberleri netleştikçe başlangıç saatine yakın güncellemeler eklenecek.

Union Berlin bu maça üç oyuncusundan yoksun çıkıyor. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf ve Oliver Burke sakatlıkları nedeniyle Mauro Lustrinelli'nin kadrosunda yer alamayacak. Deplasman ekibinde şu anda kayıtlı herhangi bir ceza bulunmuyor.

Form durumu

FCB

FCB - Form

VFB
K5-1
OSN
K1-4
S04
B0-0
BOD
K5-0
ELV
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FCU

FCU - Form

IPS
K2-4
EBS
K2-4
SGE
B3-3
B04
K4-0
S04
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/16
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Bayern Münih, son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i 5-0 gibi net bir skorla geçen ekip, Bundesliga'da da VfB Stuttgart'ı 5-1 mağlup etti. Bayern bu beş maçta 13 gol attı ve yalnızca bir gol yedi.

Union Berlin, son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Ekibin son sonucu Bundesliga'da Schalke karşısında alınan 1-3'lük yenilgi olurken, Bayer Leverkusen'e karşı da ağır bir 4-0 mağlubiyet yaşadı. Union beş maçta on gol attı ancak kalesinde 14 gol gördü.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Bayern MünihÇizimUnion Berlin
3
2
0
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
4
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
MS
DFB Kupası
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
MS
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
MS
13Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 21 Mart 2026'da Bundesliga'da oynandı ve Bayern Münih Allianz Arena'da 4-0 kazandı. Son beş randevuda Bayern üç galibiyet alırken, bir maç berabere bitti ve bir kez de Union Berlin kazandı. Bayern bu karşılaşmalarda 12 gol atarken kalesinde beş gol gördü.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
K
K
K
2
DortmundDortmundBVB
330082+69
K
K
K
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
B
K
K
4
Bayern MünihBayern MünihFCB
321072+57
K
B
K
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
K
K
K
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
K
K
K
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
B
K
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
K
K
B
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
K
K
B
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
B
K
K
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
K
B
K
12
FC KölnFC KölnKOE
311157-24
B
K
K
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
K
K
K
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
K
K
K
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
K
K
B
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
K
K
B
17
MönchengladbachMönchengladbachBMG
3003312-90
K
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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