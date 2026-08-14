Bayern Münih üçlü düğümle karşı karşıya: Zaman tükeniyor

Bayern Münih orta saha oyuncusu Portekizli Joao Palhinha'nın Aston Villa'ya transferi, iki kulüp arasındaki müzakerelerin transferin tamamlanması için istenen bedel konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle çıkmaza girmesinin ardından kapandı.

Alman «Bild» gazetesine göre, Aston Villa Palhinha'yı kadrosuna katmak istiyordu; ancak Bayern Münih'in mali talepleri ile İngiliz kulübünün oyuncuya biçtiği değer arasındaki fark, bir anlaşmaya varılmasının önüne geçti.

Bayern Münih, Portekizli orta saha oyuncusunun Bavyera kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, yeni sezon planları dışında kalan Palhinha'dan bu yaz transfer döneminde kurtulmayı hedefliyor.

Bayern, oyuncunun hizmetlerinden vazgeçmek karşılığında 25 ila 30 milyon euro arasında bir bedel almak istiyor; Aston Villa ise bu rakamı fazlasıyla yüksek buluyor.

Ayrıca iki taraf, Palhinha'nın satın alma hakkı maddesi içeren bir kiralık geçişi konusunda da uygun bir formüle ulaşamadı.

Eberl, Aston Villa'ya dair tavrını netleştirdi

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, cuma günü Palhinha'nın Aston Villa'ya transferinin imkânsız olduğunu doğrulamış ve müzakerelerin transferin tamamlanmasına imkân verecek bir aşamaya ulaşmadığına dikkat çekmişti.

Eberl şöyle konuştu: «Aston Villa'nın Joao hakkında bizimle temasa geçtiğini okudum, bu doğru. Ancak Aston Villa ile bir anlaşmaya varmayacağız. Basitçe söylemek gerekirse, bu iş yürümeyecek; çünkü herkesin tüm taleplerini karşılamak zorunda olduğumuz bir konumda değiliz. Kapsamlı bir durum söz konusu ve üç tarafın bir anlaşmaya varması gerekiyor.»

Sözlerine şöyle devam etti: «Dünya Kupası sonrası transfer piyasası her zamankinden farklı, ancak belirsizliği hiç de az değil. Önümüzde hâlâ yaklaşık iki buçuk hafta var ve durumla ilgili en baştan itibaren hem içeride hem de dışarıda son derece net bir şekilde iletişim kurduk.»

Palhinha'nın son dönemde Bayern Münih'te devam etme isteğini dile getirdiği açıklamalarına rağmen, oyuncu ve danışmanları, önümüzdeki dönemde Bavyera kulübünden ayrılma ihtimaline karşı kendisine sunulan teklifleri dinlemeyi sürdürüyor.

Palhinha, Bayern'in yeni sezon planları içinde yer almaması nedeniyle mali ve kişisel yönlerin yanı sıra kendisine uygun bir sportif proje garanti edecek bir teklif arıyor.

Newcastle ve Benfica devrede

«Bild»e göre, kulüplerin Palhinha'ya olan ilgisi Aston Villa ile sınırlı değil; İngiliz Newcastle United ve Portekizli Benfica da orta saha oyuncusuyla anlaşma isteği gösterdi.

Ancak Bayern Münih'in mali talepleri, ilgilenen kulüplerin önündeki aynı engeli oluşturuyor; bu da oyuncunun Bavyera takımından ayrılmasını, kulüp yönetimini memnun edecek bir teklifin sunulmasına bağlı kılıyor.

Aynı bağlamda, ikili Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'nın ayrılığına ilişkin müzakerelerde de kayda değer bir ilerleme yaşanmadı; böylece üçlü, Bayern Münih'in yeni sezon planları dışında kalmaya devam ediyor.

Eberl şunları söyledi: «Ne yazık ki, bu üç oyuncu konusunda üç taraf arasında hâlâ bir anlaşma sağlanabilmiş değil.»

Böylece Palhinha, Boey ve Zaragoza'nın geleceği, Bayern Münih'in bu yaz transfer döneminde üçlünün dosyasını kapatmasına imkân verecek bir anlaşmaya varılmasını beklerken şimdilik askıda kalıyor.