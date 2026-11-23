Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl, Fransız yıldız Michael Olise'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. Eberl, oyuncuyu Real Madrid'e transferle ilişkilendiren söylentilerin ardından kulübün geçen sezon İspanyol devinden alışılmadık telefonlar aldığını anlattı.

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Alman gazetesi Bild'in aktardığına göre Eberl, olayın ayrıntılarını dün, pazar günü Ratingen kentinde bir Bayern Münih taraftar grubunu ziyareti sırasında anlattı. Eberl, Real Madrid'in Olise konusunda Bavyera kulübünü iki kez aradığını, ancak bu iki görüşmenin oyuncunun transferi için pazarlık amacı taşımadığını açıkladı.

Eberl, İspanyol kulübünün yalnızca oyuncuyla ilgili herhangi bir temas olmadığını teyit etmek istediğini söyledi ve ekledi: “Real Madrid bizi iki kez arayarak hiçbir şekilde temas olmadığını ve olmayacağını teyit etti.” Madrid ekibi ayrıca tutumunu doğrulamak için resmi bir açıklama da yayımladı.

Bu telefonlar, geçen temmuz ayında Olise'nin Bayern Münih'ten ayrılıp Real Madrid'e transfer olmak istediğini öne süren haberlerin yayılmasının ardından geldi.

Söz konusu haberlerde, oyuncunun Dünya Kupası'nda forma giydiği sırada Fransa Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına İspanya'nın başkentinde yeni bir deneyim yaşamak istediğini söylediği iddia edilmişti.

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Kylian Mbappe'nin Olise ile Madrid'de yaşamanın avantajları hakkında konuştuğu ve oyuncunun Real Madrid'de üstlenebileceği rolü övdüğü yönündeki iddialar da söylentileri daha da alevlendirmişti.

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Eberl bu haberleri yalanlasa da o dönemde oyuncunun Bayern'de kalacağından tam olarak emin olmadığını itiraf etti.

Spor direktörü, Dünya Kupası sırasında Olise ile yaşadığı komik bir anıyı da paylaştı. Oyuncudan bir mesaj alan Eberl, mesajı açmakta tereddüt etmiş, ardından bunun Olise ile şu anda Roma forması giyen Manu Koné'nin birlikte olduğu bir fotoğraf olduğunu görmüştü.

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Eberl, 2021 kışında Koné'yi Toulouse'dan Borussia Mönchengladbach'a transfer etmişti.

Bayern Münih, 2024 yazında takıma katıldığından bu yana üstün performans sergileyen Olise'yi kadrosunda tutmakta kararlı.

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Fransız kanat oyuncusu 123 resmi maçta 54 gol atıp 61 asist yaptı, mevcut sözleşmesi ise 2029 yazına kadar sürüyor.

Kulüp yönetimi oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor, ancak 2025 sonbaharında ilk temaslar kurulmuş olsa da oyuncunun temsilcileriyle resmi görüşmeler henüz başlamadı.

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CEO Jan-Christian Dreesen görüşmelerin uygun zamanda başlayacağını vurgularken, Uli Hoeneß de kulübün sezon içinde oyuncuyla konuşarak sözleşme yenileme konusundaki tutumunu öğreneceğini belirtti.

Öte yandan Bayern, Olise'nin cuma akşamı Köln ile 1-1 berabere kalınan maçta sol ayağının ön kısmında yaşadığı ezilme nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

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Yapılan kontroller ciddi bir sakatlık ihtimalini ortadan kaldırdı, ancak oyuncu cumartesi günü özel bir tıbbi botla koltuk değnekleri kullanırken görüntülendi ve kulüp tesislerinde her gün tedavi görüyor.

Olise'nin çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında forma giymesi düşük bir ihtimal olarak görünüyor. Üstelik aralarında Ismael Saibari, Serge Gnabry ve Harry Kane'in bulunduğu birçok hücum oyuncusunun yanı sıra Alphonso Davies de forma giyemeyecek durumda.