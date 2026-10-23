Bayern Münih'ten Kompany'nin bayılarak yere düşmesinin ardından sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama

Alman kulübü Bayern Münih, bugün cuma günü, 40 yaşındaki Belçikalı teknik direktörü Vincent Kompany'nin kulüp tesislerinde yedek takımın antrenmanlarını takip ederken baygınlık geçirerek yere düşmesinin ardından tıbbi bakım görmesi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Alman "Bild" gazetesinin aktardığına göre olay, A takımın antrenman seansının bitiminin ardından, Kompany'nin Bayern Münih 23 yaş altı takımının antrenmanlarını takip etmeye gittiği sırada meydana geldi; teknik direktör bilincini kaybetti ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

Bavyera ekibi, yaptığı resmi açıklamada, Kompany'nin hastanede kapsamlı tıbbi tetkiklerden geçeceğini ve tıbbi gözetim altında kalacağını doğrularken, teknik ekibin ikinci bir duyuruya kadar antrenmanları ve maçları yöneteceğini belirtti.

Bayern Münih açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vincent Kompany, cuma günü Bayern Münih amatör takımının antrenmanları sırasında baygınlık geçirerek yere düşmesinin ardından tıbbi tedavi görmek zorunda kaldı; A takım teknik direktörü, yedek takımın antrenmanlarını takip ediyordu. Hastanede kapsamlı tetkiklerden geçecek ve tıbbi gözetim altında kalacak. İkinci bir duyuruya kadar antrenmanları ve maçları teknik ekip yönetecek."

Eberl: Kompany'nin sağlığı en büyük önceliğimiz

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Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl de Belçikalı teknik direktörün sağlığının kulübün önceliklerinin başında geldiğini vurgulayarak, tedavi ve iyileşme sürecinde ona her türlü bakım ve desteğin sağlanacağının altını çizdi.

Eberl şunları söyledi: "Vincent Kompany'nin sağlığı en büyük önceliğimiz. Bayern Münih olarak hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vinnie, gereken tüm tıbbi bakımı ve desteği görecek ve ihtiyaç duyduğu tüm zamana sahip olacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Tamamen güvendiğimiz teknik ekibi görevlerini üstlenecek. Bayern Münih'teki herkes Vinnie'ye acil şifalar diliyor."