Bayern Münih’teki üst düzey isimlerin, Vincent Kompany’nin sağlığı ve iş-yaşam dengesinden yoksun olması konusunda, kısa süre önce yere yığılmasından haftalar önce giderek daha fazla endişe duymaya başladığını öne süren yeni haberler ortaya çıktı. Manchester City’nin eski kaptanı, rezerv takım antrenmanını izlerken fenalaşmasının ardından acilen hastaneye kaldırıldı. Olay, Sabener Strasse tesisinde bulunanları derinden sarstı.

Reklam

Sağlık sorunu antrenmanı durdurdu

40 yaşındaki Kompany, cuma günü yeni göreve getirilen teknik direktör Dante yönetimindeki rezerv takım antrenmanının yaklaşık 20. dakikasında rahatsızlandı. Sağlık ekibi hemen müdahale etti ve Belçikalı teknik adam hastaneye kaldırıldı. Kompany'nin sağlık durumu stabil. Olay, Kompany'nin pazar günkü Bundesliga maçı için A takımın hazırlıklarını yönetmesinden kısa süre sonra yaşandı.

Haberlere göre Bayern teknik direktörü ağır bir viral enfeksiyonla mücadele ediyordu. Enfeksiyonun kalçasındaki eski yara dokusunda iltihaplanmaya yol açtığı, bunun da ciddi ağrıya neden olarak uzun süre ayakta durmasını veya merdiven çıkmasını zorlaştırdığı bildirildi. Kulüp doktorları durumunu yakından takip ediyordu; çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi maçının başlarında kendisine ilaç da verdiler.

Kompany'nin yere yığılmasının ardından rezerv takım antrenmanı derhal sonlandırıldı. Oyuncuların çoğu soyunma odasına dönmüş olsa da olaya tanık olanlar gözle görülür biçimde sarsıldı. Rezerv takımın cumartesi günü DJK Vilzing'e karşı oynayacağı maç da hemen iptal edildi.

Kompany ve kulüp yöneticileri sağlık sorununa ilişkin konuştu

Getty Images

Bayern'in hafta ortasında Arsenal'la 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından Kompany, fiziksel olarak yaşadığı zorlukları açıkça dile getirdi. “Bir teknik direktör olarak her zaman her şeyi yapmak istiyorsunuz” diyen Kompany, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen hafta oldukça ağır bir virüse yakalandım ve elbette vücudumu dinlemedim. Sonra bir noktada vücudum, ‘Artık yeter!’ dedi.”

Reklam Reklam

Takımın başına geçici olarak geçecek yardımcı antrenör Aaron Danks, Kompany'nin durmaksızın çalışma isteğine dikkat çekti. “Vincent'ı dinlenmeye ikna etmek gerçekten kolay değil” diyen Danks, “Bu başlı başına bir zorluk. Onun nasıl biri olduğunu biliyorsunuz! Gerçek bir lider ve çok çalışıyor. Ama bir virüse yakalandı ve dinlenmesi önemli” ifadelerini kullandı.

Related Topics

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Bayern Münih kısa süre içinde bir açıklama yayımlayarak sağlık sorununu doğruladı: “Vincent Kompany, cuma günü FC Bayern'in amatör takımının antrenmanı sırasında yere yığılmasının ardından tıbbi yardım almak zorunda kaldı. A takım teknik direktörü, ikinci takımın antrenmanını izliyordu. Kompany hastanede kapsamlı muayeneden geçecek ve tıbbi gözetim altında kalacak. Şimdilik antrenman ve maç süreçlerini teknik ekibi yönetecek.”

Sportif direktör Max Eberl, kulübün Kompany'ye tam destek verdiğini vurguladı. Eberl, “Vincent Kompany'nin sağlığı bizim için en büyük öncelik” diyerek şunları söyledi: “FC Bayern olarak hızla iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vinnie, ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi bakım ve desteğin yanı sıra ihtiyacı olan zamanı da alıyor. Tam güven duyduğumuz teknik ekibi görevlerini devralacak. FC Bayern'deki hepimiz Vinnie'ye acil şifalar diliyoruz.”

Reklam

Perde arkasında uyarı işaretleri göz ardı edildi

Kompany'nin yere yığılması, Bayern çalışanları arasında onun yoğun yaşam temposuna ilişkin kaygıların haftalardır artmasının ardından yaşandı. BILD'e göre kulüp içinden kişiler, teknik direktörün iş ve özel yaşamı arasında ciddi bir denge eksikliği olduğunu gözlemledi ve onu “işkolik” olarak nitelendirdi. Meslektaşlarının, çok az uyuduğunu, düzensiz beslendiğini, egzersiz yapmadığını, aşırı kahve tükettiğini ve sürdürülemez bir iş yükü üstlendiğini fark ettiği bildirildi.

Kulübün işleyişine katılımı, bir teknik direktörün olağan görevlerinin çok ötesine geçti. Kompany, Bayern'in günlük işleyişinin tüm yönleriyle yakından ilgilendi. Son dönemde, taktiksel casusluğu önlemek amacıyla antrenman sahalarının çevresine büyük görüş engelleyici paneller yerleştirilmesi projesine öncülük etti.

Reklam

Bayern yoluna devam ederken görev Danks'e düşüyor

Getty Images

Danks'in önündeki ilk zorluk, pazar günkü Freiburg karşılaşmasında Bundesliga maçına Kompany olmadan çıkmak. Bayern, dört galibiyet ve iki beraberlikle Almanya'nın en üst liginin zirvesinde yer alıyor. Bavyera ekibi, Belçikalı teknik adamın 2024'te Münih'e gelişinden bu yana iki lig şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynayan yıldız hücumcu Harry Kane'e güvenmeyi sürdürecek.

Yurt içindeki performansı güçlü olsa da Avrupa'daki mücadele Bayern için daha zorlu geçiyor. Bayern, bir galibiyet ve iki beraberliğin ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 14. sırada bulunuyor. Teknik ekip, Kompany'nin tamamen iyileşmek için ihtiyaç duyduğu uzun süreli dinlenmeyi sağlamasına imkân verirken tüm kulvarlarda yakaladığı ivmeyi de korumak zorunda.