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FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHAFP
Oliver Maywurm
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Bayern Münih’ten haberler ve transfer iddiaları: Bir Bayern yıldızının kardeşi Münih’e transfer olacak mı?

Bundesliga
Freiburg - Bayern Münih
Bayern Münih
Augsburg - Union Berlin
Augsburg
Union Berlin

Bayern Münih, bir Bundesliga rekorundaki övünülecek yanı olmayan rolü nedeniyle ligdeki bir rakibinin alaylarına maruz kaldı. Bir Bayern yıldızının kardeşi kulübünden ayrılıyor, Uli Hoeneß ise Vincent Kompany'yi ziyaret ediyor. FCB'den haberler ve söylentiler.

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FC Bayern, haberler: Bundesliga rakibi FCB ile dalga geçti

Union Berlin, cumartesi günü Bundesliga'da FC Augsburg'a konuk olduğu maçı (1-1) Bayern Münih ile dalga geçmek için fırsat bildi.

Union, başlama düdüğünden kısa süre sonra X hesabından "WWK Arena'da ilk 8 saniyeyi gol yemeden atlattık. Herkesin yapabildiği bir şey değil..." diye yazdı. Bu, iki hafta önce Augsburg'un bir önceki iç saha maçında henüz sekizinci saniyede geriye düşen Almanya'nın rekortmen şampiyonuna yönelik bir göndermeydi.

Bayern kalecisi Manuel Neuer, aşırtma vuruşu istediği gibi gitmeyip top FCA oyuncusu Robin Fellhauer'in sırtına çarparak onun koşu yoluna düştüğünde büyük bir hata yapmıştı. Birkaç an sonra Fellhauer, topu FCB'nin boş kalesine göndererek Augsburg'u öne geçirmişti. Bu, Bundesliga tarihinin en hızlı golüydü.

İki hafta önce Augsburg'da 2-2 berabere kalan Bayern gibi Union da buradan bir puan çıkardı. Berlin ekibi, stoper Felix Uduokhai'nin 19. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından uzun süre eksik oynadı. Bir saati biraz aşkın süre geçtikten sonra Augsburg savunmacısı Juma Bah da kırmızı kartla oyun dışı kalınca sahadaki oyuncu sayıları yeniden eşitlendi.

Kısa süre sonra FCA, Han-Noah Massengo (71.) ile öne geçti ancak Union'ın yanıtı gecikmedi. 74. dakikada Janik Haberer, maçın 1-1'lik skorunu belirledi.

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bayern Münih, haberler: Sözleşme maddesi konusunda kafa karışıklığı! Genç kaleci FCB'ye dönmek istemiyor

Yazdan bu yana Fransa ikinci lig ekibi Stade Reims'in kalesini koruyan eski Bayern yeteneği Tom Ritzy Hülsmann, şu anda FCB'ye olası bir dönüşü düşünmüyor.

Genç kaleci, Transfermarkt röportajında FCB'nin sahip olduğu öne sürülen geri satın alma maddesi sorulduğunda bunu doğrulamadı: "Gerçekten bir geri satın alma opsiyonları olup olmadığından pek emin değilim. Ama hayır, bu benim hedefim değil" diyerek Almanya'nın rekortmen şampiyonundaki olası geleceğinin şu anda aklında olmadığını açıkladı.

Hülsmann, 2017'de 13 yaşındayken Eintracht Trier'den FCB'nin altyapısına geçmiş ve Münih'te yedi yıl geçirmişti. Kaleci, 2023/24 sezonunun başında üç kez A takım kadrosunda yer aldı; Bayern'in ikinci takımında ise toplam 29 maça çıktı. 2024'te önce kiralık olarak SKN St. Pölten'e (Avusturya) giden Hülsmann, bir yıl sonra Avusturya birinci lig ekibi TSV Hartberg'e transfer oldu.

Geçen yaz Reims, Hülsmann için 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödedi. 22 yaşındaki kaleci, Fransız ekibinin birinci kalecisi ve şimdiye kadar Ligue 2'de dokuz maça çıktı. Reims, Ligue 1'e yükselmenin hayalini kuruyor; Hülsmann'ın sözleşmesi ise 2031'e kadar devam ediyor.

Liverpool FC v Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images

Bayern Münih, haberler: Lennart Karl'ın kardeşi Eintracht Frankfurt'tan ayrılıyor; geleceği FCB'de mi?

Vincent Karl, görünüşe göre artık ünlü olan ağabeyi Lennart'ın birkaç yıl önce aynı yaşlarda izlediği yolu izleyebilir.

Karl'ın 13 yaşındaki kardeşi, cumartesi günü Instagram üzerinden Eintracht Frankfurt altyapısından üç yılın ardından ayrıldığını duyurdu. Vincent Karl, "Bir bölüm bitiyor, yenisi başlıyor" diye yazdı ancak hangi kulübe geçeceğini açıklamadı.

Bild gazetesinin haberine göre Bayern yıldızının küçük kardeşi de onun gibi, yaklaşık aynı yaşta olduğu 2022 başında ara durak olarak Viktoria Aschaffenburg'u seçiyor. Lennart da o dönemde Frankfurt'tan önce Aschaffenburg'a dönmüş, yarım yıl sonra Bayern'e transfer olmuştu.

Bild, Vincent için de şimdi aynı sürecin yaşanabileceğini öne sürüyor. 13 yaşındaki oyuncu, Almanya'da kendi yaş grubunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve Bild'e göre Bayern, onu altyapı akademisi için uzun süredir takip ediyor.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

FC Bayern, haberler: Hoeneß, Kompany'ye hastaneye yemek götürdü

Uli Hoeneß'ten duygulandıran bir jest. Bild'in haberine göre Bayern Münih'in onursal başkanı, cumartesi günü FCB teknik direktörü Vincent Kompany'ye hastaneye yemek götürdü.

Kompany, cuma günü Bayern'in antrenman tesislerinde ikinci takımın çalışmasını izlerken yere yığılmıştı. O zamandan beri hastanede tetkikleri yapılıyor ve durumu stabil. Ancak son dönemde ağır bir viral enfeksiyon geçiren Kompany'nin, sportif direktör Max Eberl'e göre birkaç hafta sonra dönmesi bekleniyor.

Bild'e göre Hoeneß, cumartesi günü Kompany'yi şarküteri şirketi "Käfer"in bir poşetiyle ziyaret etti. Hoeneß, Welt am Sonntag'a "İlk anda hepimiz gibi ben de şoke oldum ama Vincent, doktorlarımızın ve hastanedeki uzmanların emin ellerinde" dedi. O da Eberl gibi FCB teknik direktörüne "ihtiyacı olan tüm sürenin" verileceğini vurguladı.

Uli HoeneßGetty Images

Bayern Münih, fikstür: FCB'nin sıradaki maçları

Tarih

Organizasyon

Maç

25 Ekim Pazar (17.30)

Bundesliga

SC Freiburg - FC Bayern

28 Ekim Çarşamba (20.45)

Almanya Kupası

FC Bayern - 1. FC Magdeburg

31 Ekim Cumartesi (18.30)

Bundesliga

FC Bayern - Borussia Dortmund

3 Kasım Salı (21.00)

Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - FC Bayern

7 Kasım Cumartesi (15.30)

Bundesliga

Mainz 05 - FC Bayern

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