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Bayern Münih, Jonas Urbig'in arkasındaki geleceğin iki numaralı kalecisi için Oliver Baumann'da aradığı ideal çözümü bulmuş gibi görünüyor. Ancak büyük bir pürüz var. Bayern Münih'ten haberler ve transfer iddiaları.

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Bayern Münih, transfer iddiası: Baumann seçeneğinde pürüz var, Karius da alternatif mi?

Sağ ayağındaki kısmi tendon yırtığı nedeniyle şu anda sahalardan uzak olan Manuel Neuer'in, Haziran 2027 sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kariyerini noktalaması bekleniyor. Sky'ın haberine göre Bayern'de, 40 yaşındaki kalecinin gelecek yaz futbolu bırakacağı artık "neredeyse kesin" kabul ediliyor.

Mevcut üçüncü kaleci Sven Ulreich'ın da sezon sonunda eldivenlerini asması beklenirken Bayern, gelecekteki kaleci kadrosunu oluşturma konusuna giderek daha ciddi biçimde eğilmek zorunda. Yazdan itibaren Bayern kalesinin asıl sahibi olması planlanan Jonas Urbig'in arkasına yeni bir iki numara arayışı da böylece yavaş yavaş hız kazanıyor.

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Sky'a göre adaylarla henüz görüşme yapılmadı ancak Oliver Baumann, Bayern yöneticilerinin en çok istediği isim olarak öne çıktı. TSG Hoffenheim kalecisi aranan profile son derece uygun: Çok deneyimli, Bundesliga'yı avucunun içi gibi biliyor, sadık, antrenman kalitesini yüksek tutabilir ve seviyesiyle Urbig'i forma rekabetinde zorlayabilir. Baumann ayrıca Bayern'in kaleci antrenörü Michael Rechner'i Hoffenheim'da birlikte geçirdikleri uzun yıllardan tanıyor.

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Baumann'ın TSG ile sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Gelecek yaz gerçekleşecek bir transferde 36 yaşındaki kaleci, nispeten düşük bir bonservis bedeliyle alınabilir. Ancak Almanya Milli Takımı formasını 13 kez giyen kaleciyle ilgili belirleyici bir pürüz var: Baumann, Frankfurt efsanesi Karl-Heinz Körbel'in Bundesliga'da en fazla maça çıkma rekorunu (602 maç) Hoffenheim'da kırma ihtimalini, Bayern'in iki numarası olarak kupa kazanma olasılığına tercih edecek mi?

Baumann şu anda Bundesliga'da 532 maça çıkmış durumda. Dolayısıyla rekorun tek sahibi olması için 71 maça daha ihtiyacı var. Mevcut sözleşmesinin sona ereceği 2028'e kadar kalan 59 lig maçının tamamında oynarsa Körbel'in rekorunu gerçekten geride bırakmasına yalnızca 12 maç kalacak. Sky'a göre TSG, Baumann'ın yeni rekora ulaşmasını sağlamak için 2028'de o sırada 38 yaşında olacak kalecinin sözleşmesini bir kez daha uzatacak.

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Baumann gelecek yaz Münih'e transfer olur ve Urbig'in arkasında iki numara olarak yalnızca ara sıra forma şansı bulursa Körbel'in rekorunu kırma ihtimalini kesin olarak yitirecek. TSG kalecisini zorlu bir karar bekliyor.

Öte yandan Bayern'in listesinde Baumann dışında da tanınmış isimler var. Sky'a göre Bernd Leno da listenin üst sıralarında yer alıyor ve Bayern'de Urbig'e rakip olma rolünü üstlenmeye sıcak bakıyor. Ayrıca 34 yaşındaki kaleci, Münih'e transfer olması hâlinde Londra'da geçirdiği yaklaşık sekiz buçuk yılın ardından Stuttgart civarındaki memleketine yeniden çok daha yakın olacak olma fikrini de beğeniyor.

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Leno'nun FC Fulham ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Bu nedenle gelecek yaz Bayern'e bonservis bedeli olmadan katılabilir. Ancak Fulham, Almanya Milli Takımı formasını dokuz kez giyen kalecinin sözleşmesini tek taraflı olarak bir yıl daha, 2028'e kadar uzatma opsiyonuna sahip. Bu durumda Bayern'in Leno için bonservis bedeli ödemesi gerekecek.

Sky, Bayern'in değerlendirdiği bir diğer alternatifin Loris Karius olduğunu belirtiyor. Habere göre Bayern, Bundesliga'ya yükselen Schalke 04'ün kalecisiyle de ilgileniyor ve onun S04 formasıyla sergilediği güçlü performanstan etkilenmiş durumda. Gelsenkirchen'de 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Karius'un transfer edilebilirliği büyük ölçüde Schalke'nin sahadaki gidişatına bağlı: Schalke ligde kalacak mı, yoksa yeniden küme mi düşecek?

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Bayern Münih, transfer iddiası: Nusa'nın Bayern'e transferi şu anda gündemde görünmüyor

Son dönemde Bayern Münih'in RB Leipzig'in hücum oyuncusu Antonio Nusa'yı transfer etmek için girişimde bulunabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bild'e göre özellikle Bayern'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, Norveçli oyuncunun büyük bir hayranı. Leipzig ise Sky'a göre gelecek yaz 70 ila 90 milyon avro arasındaki tekliflerde oyuncuyu bırakabilir.

Ancak Sky'a göre Nusa konusu şu anda Bayern'in sıcak gündeminde olmaktan çok uzak. Säbener Straße'de 21 yaşındaki oyuncu ilgi çekici bulunsa da Nusa'nın Bayern'e transferinin "çok, çok gerçek dışı" olduğu belirtiliyor.

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2024'te Club Brugge'den 21 milyon avro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer olan Nusa, RB formasıyla şu ana kadar güçlü bir sezon geçiriyor. Norveçli milli oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta şimdiden altı gol ve sekiz asist kaydetti. Saksonya ekibiyle sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor.

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Bayern Münih, haberler: "Bazı fırsatları kendi elimle kaçırdım": Bayern'in eski yeteneği, kulüpteki hatalarından pişman

Bayern'in eski yeteneklerinden, şu anda üçüncü lig ekibi Hansa Rostock ile sözleşmesi bulunan Leon Dajaku, Bayern'de geçirdiği dönemde yaşanan bazı şeylerden geriye dönüp baktığında pişmanlık duyuyor.

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Dajaku, YouTube kanalı HSTRYSTORIES'e verdiği röportajda, "Gençken yeterince akıllı olmadığım veya kafam yerinde olmadığı için bazı fırsatları kendi elimle kaçırdım. Bunları yapmasaydım belki hâlâ Bayern'de olurdum ya da farklı bir yola girerdim" dedi.

Forvet oyuncusu, zaman zaman "disiplinsiz" ve "akılsızca" davrandığını kabul etti. Örneğin bir keresinde Hansi Flick'in çalıştırdığı Bayern A takımının antrenmanına uyuyakaldığı için geç kaldı. Ayrıca koronavirüs salgını sırasında izinsiz olarak memleketi Stuttgart'a gitti. Dajaku, "Bu da uzaklaştırılmama yol açtı. Hansi bu tür konularda çok katıydı, bana gerçekten kızdı" diye hatırladı.

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O dönem 18 yaşında olan Dajaku, 2019 yazında VfB Stuttgart'tan Bayern'in ikinci takımına transfer olmuştu. O sırada 3. Lig'de mücadele eden yedek takımda sergilediği iyi performansla daha üst düzey görevler için kendini gösterdi ve 2019/20 kışında Bayern formasıyla Bundesliga'daki iki maçına çıktı. Bunlar, kulüpteki tek Bundesliga maçları oldu.

Ancak Dajaku, Bayern'deki konumu konusunda "sabırsız" davrandığını kabul etti. "Bu sabırsızlık sonraki yıllarda da bana yardımcı olmadı." İki disiplinsizlik nedeniyle Bayern'de bir süre kadro dışı kaldığını anlatan Dajaku, o dönemde "Gitmek istiyorum, şimdiden Bundesliga'da oynamak istiyorum" diye düşündüğünü söyledi.

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Böylece 2021 başında Bayern'den Union Berlin'e gitti ancak orada hiçbir zaman tutunamadı ve takım için yalnızca iki resmî maça çıktı. Dajaku, "Gidebilmek için Bayern'le tartıştım. Aslında gerçekten aptalcaydı" diyerek burada da hata yaptığını kabul etti.

İngiltere'de AFC Sunderland ve Hırvatistan'da Hajduk Split'in de aralarında bulunduğu birkaç takımın ardından şu anda 25 yaşında olan oyuncu, geçen yaz Rostock'a katıldı. Hücum oyuncusu Hansa'da iyi bir dönem geçiriyor: İlk 11'in düzenli isimlerinden biri ve bu sezon 3. Lig'de çıktığı 11 maçta altı gole katkı (üç gol, üç asist) sağladı.

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Bayern Münih'in sıradaki maçları

Tarih Organizasyon Maç 20 Kasım Cuma (20.30) Bundesliga Bayern Münih - 1. FC Köln 25 Kasım Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi OSC Lille - Bayern Münih 28 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga Hamburger SV - Bayern Münih 1 Aralık Salı (20.45) Almanya Kupası Bayern Münih - Hertha BSC 4 Aralık Cuma (20.30) Bundesliga Bayern Münih - SC Paderborn