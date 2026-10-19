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Bayern Münih haberleri: Ralf Fährmann, Jonas Urbig'e şüpheyle yaklaşıyor ve üst düzey bir transfer bekliyor

Eski Bundesliga kalecisi Ralf Fährmann, Jonas Urbig'in Bayern Münih'in bir numarası olmak için gereken niteliklere şimdiden sahip olduğuna ikna olmuş değil.

Fährmann, FCB'nin kaleci konusuyla ilgili Sport1-Doppelpass programında, "Dürüst olmak gerekirse buna çok eleştirel yaklaşıyorum" dedi. Eski Schalke kalecisi, Urbig'in "hareketleri bir robot gibi programlanmış, gerçekten üst düzey, olağanüstü bir kaleci" olduğunu belirtse de "Ama Bayern Münih'ten söz ediyoruz" diye devam etti. Fährmann'a göre Almanya'nın rekor şampiyonunda "yalnızca kusursuz bir kaleci olmak yetmez. Bir auraya, belli bir deneyime ve belli bir etki gücüne ihtiyacın var."

Manuel Neuer, beklendiği gibi önümüzdeki yaz kariyerini gerçekten noktalarsa Bayern Münih'te yeni bir numara olarak Urbig düşünülüyor. Neuer'in Augsburg deplasmanındaki 2-2'lik maçta sergilediği talihsiz performansın ardından, Urbig'in bu sezon içinde FCB kalesinin asıl sahibi olup olmaması gerektiği bile tartışılmaya başlanmıştı. Son iki maçta, Viking Stavanger (3-3) ve RB Leipzig (6-1) karşısında, ayak sorunları nedeniyle forma giyemeyen Neuer'in yerine Münih ekibinin kalesini 23 yaşındaki Urbig korudu.

Gelecek maçlar FCB Şampiyonlar Ligi 15:00 ARS

Fährmann, Urbig hakkındaki şüphelerini açıklamak için eski Bayern Münih kalecisi Yann Sommer'le de karşılaştırma yaptı. 38 yaşındaki Fährmann, İsviçreli kaleci için "Bayern Münih'teyken bile eleştiriliyordu" dedi. Sommer, 2022/23 sezonunda yarım yıl FCB'de oynadıktan sonra Inter Milan'a transfer olmuştu (Sommer şu anda Club Brugge'de oynuyor).

Fährmann ayrıca geçmişte Bayern Münih'in bir numarası olmanın yükünün altında ezilen genç kalecileri hatırlattı. "Bunu geçmişte Michael Rensing ve Thomas Kraft örneklerinde gördük. Kendi bünyenizden, Bayern Münih'in ağırlığını da taşıyabilecek bir kaleci yetiştirmek zor" dedi.

FCB altyapısından çıkan Rensing, uzun süre Oliver Kahn'ın arkasında ikinci kaleci olarak yetişti ve 2008'de efsane kalecinin yerini alması beklendi. Ancak 2010'da Bayern Münih'ten ayrılan Rensing de Thomas Kraft gibi kalıcı olarak ilk tercihe dönüşemedi. Kraft, 2011'in başında genç bir kaleci olarak tecrübeli Hans-Jörg Butt'ı FCB kalesinden uzaklaştırmıştı. Ancak yalnızca birkaç ay sonra yeniden ikinci plana düştü ve Bayern Münih'in Schalke'den Neuer'i yeni bir numarası olarak transfer etmesi üzerine 2011 yazında Hertha BSC'ye geçti.

Fährmann ise Neuer'in FCB'deki ilk dönemini Urbig'le karşılaştırmak istemedi. Eski Schalke kalecisi, "Manuel Neuer, Schalke'de zaten çok sayıda maça çıkmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ve millî takımda oynamış, Schalke'de belli bir konuma ulaşmıştı. Deneyimi ve sahadaki ağırlığı vardı; bunu da göstermişti. Jonas Urbig'de bunu görmüyorum" dedi. Bayern Münih'in tamamen Urbig'e güveneceğine inanmayan Fährmann, onun yanına önemli bir rakip getirileceğini düşünüyor: "Bayern Münih'in yüksek bir bonservis bedeli ödeyerek yeniden mutlak anlamda üst düzey bir kaleci alacağını düşünüyorum."

Ancak eski Bayern Münih yıldızı Stefan Effenberg, Fährmann'a açıkça karşı çıktı. Effenberg, transfer iddiasına ilişkin "Buna inanmıyorum" dedi. "Unutmamak gerek: Urbig, Bundesliga'da maçlara çıktı; Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarında da oynadı. Saydığın bütün özellikler Urbig'de var." Effenberg'e göre Urbig gibi genç bir kaleci için "Manuel Neuer'in yanında öğrenmekten daha iyi bir şey olamaz. Neuer de buna izin veriyor. Bu da 'Bu kaleciye güveniyorum' demek açısından ayrıca önemli."

Urbig, 2025'in başında 1. FC Köln'den Münih'e transfer olmuştu. Almanya millî takımına yeni seçilen kaleci, bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda dört maçta görev yaptı. Urbig'in Bayern Münih'le sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor.

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Bayern Münih haberleri: Max Eberl'den Sacha Boey'ye özel övgü, ancak oyuncu muhtemelen hâlâ satış listesinde

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralanan Sacha Boey'nin yazın Bayern Münih'ten kalıcı olarak ayrılması bekleniyordu. Ancak sağ bek için bir alıcı bulunamadı ve Boey FCB'de kaldı.

Boey antrenmanlarda hiçbir zaman kendini bırakmayıp her zaman tam bir özveriyle çalıştığı için Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, 26 yaşındaki oyuncuyu cumartesi günü RB Leipzig karşısında alınan 6-1'lik galibiyette sezonun ilk maçına çıkararak ödüllendirdi. Kompany, Boey'yi bitime yaklaşık 15 dakika kala oyuna aldı.

FCB Spor Direktörü Max Eberl, aslında kadro planlamasının dışında bırakılmış olan Boey'yi özellikle överek "Bu güzeldi! Min-jae'nin (Kim, editörün notu) biraz sorunu vardı, bu yüzden çıkması gerekti. Sacha antrenmanlarda yüzde 100'ünü veriyor. Kendini tamamen ortaya koyuyor" dedi. Eberl, "Buradaki durumunun son derece zor olduğunu biliyor. Ama şimdi hazırdı. Teknik direktör onu antrenman performansları için ödüllendirdi. Bu da güzel" diye devam etti.

Ancak Bild gazetesine göre Bayern Münih'in Boey'yle ilgili planı değişmedi: Fransız oyuncunun yaklaşan kış transfer döneminde mümkünse satılması hedefleniyor. Boey'nin Säbener Straße'deki sözleşmesi 2028'e kadar geçerli.

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Bayern Münih haberleri: Manuel Neuer, Arsenal karşısında yeniden oynayabilecek mi?

Manuel Neuer'in çarşamba günü FC Arsenal ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih kalesine dönüp dönmeyeceği hâlâ belirsiz.

FCB Spor Direktörü Max Eberl, cumartesi günü RB Leipzig karşısında alınan 6-1'lik galibiyetin ardından, 40 yaşındaki kalecinin Saksonya ekibine karşı ve birkaç gün önce Viking Stavanger maçında (3-3) forma giyememesine ilişkin Neuer'in ayağında sıvı birikimi olduğunu söyledi. Eberl, "Çarşambaya yetişip yetişmeyeceğine bakacağız" diyerek İngiltere şampiyonuna karşı Neuer'in dönüp dönmeyeceği konusunda kesin konuşmadı.

Öte yandan kicker, FCB içinde iyimser bir hava olduğunu bildiriyor. Buna göre Almanya'nın rekor şampiyonunun yöneticileri, Neuer'in çarşamba günü oynamaya hazır olacağını düşünüyor. Aksi takdirde kaleyi yine Jonas Urbig koruyacak.

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Bayern Münih fikstürü: FCB'nin sıradaki maçları