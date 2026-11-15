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Bayern Münih’in golcüsü Harry Kane’i bir gün gerçekten NFL’de görecek miyiz? Alphonso Davies ve Manuel Neuer hakkında da yeni gelişmeler var. İşte Bayern’den haberler ve iddialar.

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Bayern Münih’ten haberler: NFL yıldızı Harry Kane konusunda büyük bir sürpriz umuyor

New England Patriots’ın yıldız oyun kurucusu Drake Maye, Bayern Münih’in golcüsü Harry Kane’in gelecekte NFL’de oynayabileceğini düşünüyor.

"Bu oldukça havalı olurdu! Futbolcuların topu 50 ya da 60 yard mesafeye vurduğunu sık sık görüyoruz. Bunu bir kez de onun yaptığını görmek güzel olurdu", diyen Maye, pazar günü Allianz Arena’da oynanacak NFL Munich Game öncesindeki basın toplantısında konuştu.

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Maye, Kane’in kicker olarak görev yapabilecek donanıma sahip olduğunu vurgulayarak "NFL’de vuruş yaparken en önemli konulardan biri baskı. Ama o baskıyı biliyor. Bu yüzden açıkçası bununla ilgili herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum" dedi.

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İngiliz millî forvet, futbol kariyerinin ardından NFL’de kicker olarak görev yapabileceğini geçmişte birçok kez dile getirmişti. Kane, eylül ayında da "Öncesinde buna yönelik özel olarak çalışmak için altı ay ila bir yıl ayırırdım" demişti.

Maye ise "Onu birkaç kez vuruş yaparken gördüm, bunu oldukça iyi yapıyor. Dolayısıyla hiç şüphem yok: Bunu sorunsuzca başaracağından eminim" diye konuştu. Kane en az 2029’a kadar futbol oynamaya devam edecek. 33 yaşındaki oyuncu, Bayern’le sözleşmesini kısa süre önce bu tarihe kadar uzattı.

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Bayern Münih’ten haberler: Alphonso Davies’in durumunda son gelişme

Bayern’in sol beki Alphonso Davies, Kanada millî takımının cuma günü erken saatlerde Guatemala’yı CONCACAF Uluslar Ligi maçında 3-2 yendiği karşılaşmada sakatlanmıştı. Davies, hemen Münih’e dönmeyecek.

Kanada Futbol Federasyonu’ndan bir sözcünün doğruladığı üzere Davies, önce takımla birlikte Toronto’ya gitti. Takım arkadaşları pazartesi günü burada Guatemala’ya karşı çeyrek final rövanş maçına çıkacak. Davies’in de burada başka muayenelerden geçeceği, ardından pazar günü içinde Münih’e dönüş yolculuğuna çıkacağı belirtildi.

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Davies’in sakatlığına ilişkin kesin teşhis henüz konulmadı. Kanada Yardımcı Antrenörü Mauro Biello, maçın ardından yalnızca "vücudunun alt kısmında bir sakatlık" olduğunu söylemişti. Bayern’in yıldızı henüz 7. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Getty Images

Bayern Münih’ten iddialar: Manuel Neuer’in geleceğine ilişkin nihai karar yaklaşıyor

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer’in geleceği konusunda yakında kesin bir karar verilecek mi?

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kicker’in haberine göre, sportif direktör Max Eberl’in de aralarında bulunduğu Bayern yöneticileri, mevcut millî maç arasında Neuer’le görüşecek. Görüşmede 40 yaşındaki kalecinin, gelecek yaz sona erecek sözleşmesinin ardından ne yapmayı planladığı ele alınacak.

Neuer henüz kesin kararını vermiş değil. Ancak Bayern’de artık eski Alman millî kalecinin devam etmeyeceği ve sezon sonunda kariyerini noktalayacağına oldukça kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor.

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Bu durumda Bayern’in, gelecekte as kaleci olması planlanan Jonas Urbig’e rekabet yaratacak yeni bir ikinci kaleci transfer etmesi gerekecek. Bayern’in bu rol için ilk tercihi Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) olarak gösteriliyor.

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Bayern Münih’ten haberler: Yeni iş birliği anlaşması tamamlandı

Bayern Münih’in Çin pazarında yeni bir iş ortağı var.

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Bayern’in açıklamasına göre video ve yayın platformu Bilibili, kulübün Çin’deki yeni resmî bölgesel medya ortağı oldu. Bayern’in 2021’den bu yana platformda resmî bir kanalı bulunuyor. Kulüp şimdi Çin’deki taraftarlarıyla doğrudan bağını daha da güçlendirmek istiyor.

Almanya’nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünün pazarlama ve satıştan sorumlu yönetim kurulu üyesi Rouven Kasper, "Çin, Bayern Münih için kilit bir pazar. Bilibili ile yerel taraftarların dijital dünyasını çok iyi tanıyan ve taraftarlarımızla şimdiden her gün etkileşim kuran bir ortağımız var" dedi.

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Bayern Münih’in fikstürü: Sıradaki maçlar

Tarih Organizasyon Maç 20 Kasım Cuma (20.30) Bundesliga FC Bayern - 1. FC Köln 25 Kasım Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi OSC Lille - FC Bayern 28 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga Hamburger SV - FC Bayern 1 Aralık Salı (20.45) Almanya Kupası FC Bayern - Hertha BSC 4 Aralık Cuma (20.30) Bundesliga FC Bayern - SC Paderborn