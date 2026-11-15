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England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images
Oliver Maywurm
Çeviri:

Bayern Münih'ten haberler ve söylentiler: "Bu oldukça güzel olurdu" diyen yıldız isim, Harry Kane'le ilgili ses getirecek bir gelişmeye inanıyor

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Bayern Münih’in golcüsü Harry Kane’i bir gün gerçekten NFL’de görecek miyiz? Alphonso Davies ve Manuel Neuer hakkında da yeni gelişmeler var. İşte Bayern’den haberler ve iddialar.

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Bayern Münih’ten haberler: NFL yıldızı Harry Kane konusunda büyük bir sürpriz umuyor

New England Patriots’ın yıldız oyun kurucusu Drake Maye, Bayern Münih’in golcüsü Harry Kane’in gelecekte NFL’de oynayabileceğini düşünüyor.

"Bu oldukça havalı olurdu! Futbolcuların topu 50 ya da 60 yard mesafeye vurduğunu sık sık görüyoruz. Bunu bir kez de onun yaptığını görmek güzel olurdu", diyen Maye, pazar günü Allianz Arena’da oynanacak NFL Munich Game öncesindeki basın toplantısında konuştu.

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Maye, Kane’in kicker olarak görev yapabilecek donanıma sahip olduğunu vurgulayarak "NFL’de vuruş yaparken en önemli konulardan biri baskı. Ama o baskıyı biliyor. Bu yüzden açıkçası bununla ilgili herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum" dedi.

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FCB

FCB

Bundesliga

20 Kas 2026

KOE

KOE

İngiliz millî forvet, futbol kariyerinin ardından NFL’de kicker olarak görev yapabileceğini geçmişte birçok kez dile getirmişti. Kane, eylül ayında da "Öncesinde buna yönelik özel olarak çalışmak için altı ay ila bir yıl ayırırdım" demişti.

Maye ise "Onu birkaç kez vuruş yaparken gördüm, bunu oldukça iyi yapıyor. Dolayısıyla hiç şüphem yok: Bunu sorunsuzca başaracağından eminim" diye konuştu. Kane en az 2029’a kadar futbol oynamaya devam edecek. 33 yaşındaki oyuncu, Bayern’le sözleşmesini kısa süre önce bu tarihe kadar uzattı.

1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
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Bayern Münih’ten haberler: Alphonso Davies’in durumunda son gelişme

Bayern’in sol beki Alphonso Davies, Kanada millî takımının cuma günü erken saatlerde Guatemala’yı CONCACAF Uluslar Ligi maçında 3-2 yendiği karşılaşmada sakatlanmıştı. Davies, hemen Münih’e dönmeyecek.

Kanada Futbol Federasyonu’ndan bir sözcünün doğruladığı üzere Davies, önce takımla birlikte Toronto’ya gitti. Takım arkadaşları pazartesi günü burada Guatemala’ya karşı çeyrek final rövanş maçına çıkacak. Davies’in de burada başka muayenelerden geçeceği, ardından pazar günü içinde Münih’e dönüş yolculuğuna çıkacağı belirtildi.

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Davies’in sakatlığına ilişkin kesin teşhis henüz konulmadı. Kanada Yardımcı Antrenörü Mauro Biello, maçın ardından yalnızca "vücudunun alt kısmında bir sakatlık" olduğunu söylemişti. Bayern’in yıldızı henüz 7. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Bayern Münih’ten iddialar: Manuel Neuer’in geleceğine ilişkin nihai karar yaklaşıyor

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer’in geleceği konusunda yakında kesin bir karar verilecek mi?

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kicker’in haberine göre, sportif direktör Max Eberl’in de aralarında bulunduğu Bayern yöneticileri, mevcut millî maç arasında Neuer’le görüşecek. Görüşmede 40 yaşındaki kalecinin, gelecek yaz sona erecek sözleşmesinin ardından ne yapmayı planladığı ele alınacak.

Neuer henüz kesin kararını vermiş değil. Ancak Bayern’de artık eski Alman millî kalecinin devam etmeyeceği ve sezon sonunda kariyerini noktalayacağına oldukça kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor.

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Bu durumda Bayern’in, gelecekte as kaleci olması planlanan Jonas Urbig’e rekabet yaratacak yeni bir ikinci kaleci transfer etmesi gerekecek. Bayern’in bu rol için ilk tercihi Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) olarak gösteriliyor.

1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bayern Münih’ten haberler: Yeni iş birliği anlaşması tamamlandı

Bayern Münih’in Çin pazarında yeni bir iş ortağı var.

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Bayern’in açıklamasına göre video ve yayın platformu Bilibili, kulübün Çin’deki yeni resmî bölgesel medya ortağı oldu. Bayern’in 2021’den bu yana platformda resmî bir kanalı bulunuyor. Kulüp şimdi Çin’deki taraftarlarıyla doğrudan bağını daha da güçlendirmek istiyor.

Almanya’nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünün pazarlama ve satıştan sorumlu yönetim kurulu üyesi Rouven Kasper, "Çin, Bayern Münih için kilit bir pazar. Bilibili ile yerel taraftarların dijital dünyasını çok iyi tanıyan ve taraftarlarımızla şimdiden her gün etkileşim kuran bir ortağımız var" dedi.

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Bayern Münih’in fikstürü: Sıradaki maçlar

Tarih

Organizasyon

Maç

20 Kasım Cuma (20.30)

Bundesliga

FC Bayern - 1. FC Köln

25 Kasım Çarşamba (21.00)

Şampiyonlar Ligi

OSC Lille - FC Bayern

28 Kasım Cumartesi (15.30)

Bundesliga

Hamburger SV - FC Bayern

1 Aralık Salı (20.45)

Almanya Kupası

FC Bayern - Hertha BSC

4 Aralık Cuma (20.30)

Bundesliga

FC Bayern - SC Paderborn

Yazan:Oliver Maywurm

Almanya ve Avrupa futbol muhabiri

GOAL DE / SPOX Editörü

📝 Biyografi: 

Almanya’nın en eski şehri olan güzel Trier yakınlarında büyüdüm. Alman dili ve edebiyatı eğitiminin ardından GOAL’da staj yaptım ve yeterince iyi performans gösterdiğim için kısa süre sonra Münih’te gönüllü eğitimimi yapabildim. 2017’den bu yana GOAL ve SPOX’ta editör olarak çalışıyorum.

Futbola nasıl başladım:

Hatırlayabildiğim kadarıyla, 90’ların ortasında genç Lars Ricken çocukluğumun ilk kahramanıydı. Almanya’nın 1996 Avrupa Şampiyonası’nı kazanması, bilinçli olarak takip ettiğim ilk büyük turnuva, futbola olan ilgimi pekiştirdi.

🎯 Çalışmamda özellikle ilgilendiğim alanlar:

Haber araştırma ve yazımı (özellikle transfer haberleri)

SEO makalelerinin delege edilmesi

🌟 En sevdiğim futbol anları:

Oliver Bierhoff’un 1996 Euro finalindeki Altın Gol’ü, Mario Götze’nin 2014 Dünya Kupası finalindeki kazanan golü. Ve daha az bilinen ama çok anlamlı bir an: Yedi yaşında stadyumda, Trier Eintracht’ımızın DFB-Pokal’de önce UEFA Kupası şampiyonu Schalke’yi, ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund’u elediğini izlemek.

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