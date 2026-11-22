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Bayern Münih, yaklaşan kış transfer döneminde oyuncu almaya temkinli yaklaşıyor. Sakatlanan Michael Olise ve Harry Kane ise taraftar kulüplerini ziyaret edemeyecek. Bayern'den haberler ve iddialar.

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Bayern Münih'ten haberler: Herbert Hainer ve Jan-Christian Dreesen kış transferlerine temkinli yaklaşıyor

Herbert Hainer ve Jan-Christian Dreesen, cumartesi günü düzenlenen Bayern Münih genel kurulunun ardından kulübün olası kış transferleri konusunda temkinli konuştu.

Başkan Hainer, Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübündeki mevcut durumu şöyle özetledi: "Gerçek şu ki böyle bir durumla karşılaşmayı beklemiyorduk. Öte yandan Luis Diaz geri dönüyor, Phonzie (Alphonso Davies) iki hafta içinde yeniden hazır olacak, Serge (Gnabry) de yavaş yavaş antrenmanlara dönüyor. Bu yüzden kış arasında hamle yapmamız gerektiğini düşünmüyorum."

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Hainer'e göre kış transferleri konusunda her hâlükârda dikkatli olmak gerekiyor. "Gerekirse Bayern Münih her zaman harekete geçebilir. Ancak bunu istemiyoruz. Geriye baktığımda, kışın veya transfer döneminin son günlerinde yaptığımız transferlerden pek memnun değildik" dedi Hainer.

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Benzer bir görüş dile getiren yönetim kurulu başkanı Dreesen, kış transferlerinin şimdiye kadar "planda olmadığını" söyledi. Dreesen'e göre öncelikle "geri dönecek oyuncuları beklemek" gerekiyor. "Jamal Musiala geri döndü, Luis Diaz ve Alphonso Davies gibi birkaç oyuncu daha dönmek üzere. Ardından kışın nasıl hareket edeceğimize bakacağız. Şu ana kadar kapsamlı bir transfer faaliyeti planlamıyoruz."

Dreesen, buna karşın futbolda koşulların hızla değişebildiğini belirtti: "Bunu dün gördük. Rakip oyuncunun o tamamen gereksiz hareketi yüzünden Harry Kane'i birkaç aylığına kaybedeceğimizi kim düşünürdü? Bu nedenle mevcut duruma ilişkin değerlendirme yapmak zor. Söyledikleriniz çoğu zaman dönüp sizi buluyor."

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Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı, Harry Kane gibi bir forvetin kolayca yerinin doldurulamayacağını da söyledi: "Oyunumuzu canlandırma ve tempoyu belirleme biçimi eşsiz. Teknik direktörün doğru çözümleri bulacağından kesinlikle eminim."

Cuma akşamı İngiliz millî forvet, 1. FC Köln ile 1-1 biten maçta sindezmoz bağını yırttı . Kane'in bu nedenle birkaç ay Bayern Münih'te forma giyememesi bekleniyor.

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Michael Olise de Köln karşısında sakatlandı , ancak gelecek hafta sonu HSV maçında yeniden sahada olabilir. Bayern Münih ayrıca şu anda Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry ve Luis Diaz'dan da yararlanamıyor.

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Bayern Münih'ten iddia: Michael Olise ve Harry Kane taraftar kulübü ziyaretlerini iptal etti

Harry Kane ve Michael Olise, sakatlıkları nedeniyle pazar günü için planlanan taraftar kulübü ziyaretlerini iptal etmiş görünüyor. Haberi Bild duyurdu.

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Bayern Münih'in iki yıldızından Kane'in Traunstein'daki "FC Bayern Fanclub Rot-Weisse-Traun"u, Olise'nin ise Augsburg yakınlarındaki "Schiltberger Bajuwaren"i ziyaret etmesi planlanıyordu. Ancak sakatlıkları bu planları bozdu.

Kane, cuma günü 1. FC Köln karşısında sindezmoz bağını yırttı ve bu nedenle birkaç ay Bayern Münih'te forma giyemeyecek. Olise de Köln karşısında sakatlandı ancak "yalnızca" hafif bir ezilme yaşadı. Bu nedenle gelecek hafta sonu HSV maçında yeniden sahada olabilir.

Getty Images

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Bayern Münih'ten haberler: Pep Guardiola'dan Vincent Kompany'ye övgü

Pep Guardiola, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'den övgüyle söz etti.

İspanyol teknik adam, Bundesliga Magazin'e verdiği röportajda, "Manchester City'de kaptanımdı. City'de teknik direktörlüğe başladığımda bana çok yardımcı oldu. Daha o zaman harika bir teknik direktör olacağı belliydi. Şimdi Bundesliga'da olmasından inanılmaz mutluyum" dedi.

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Geçen yaz Manchester City teknik direktörlüğünden ayrılmasından bu yana Guardiola, 2013-2016 yılları arasında Bayern Münih'i çalıştırdığı Bundesliga'yı yeniden çok daha yakından takip edebiliyor. Guardiola, "Artık Bundesliga'yı, özellikle de Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'i takip etmeye daha fazla vaktim var" dedi.

İspanyol teknik adamın Säbener Straße'deki üç yılına dair neredeyse yalnızca güzel anıları var: "Münih'teki dönemimiz, aile olarak geçirdiğimiz en güzel zamandı. Çocuklarımız beş, dokuz ve on iki yaşındaydı. O zamanlar hep birlikteydik. Bugün ise anneleriyle ve babalarıyla telefonları veya sosyal medya üzerinden iletişim kuruyorlar."

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