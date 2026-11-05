FC Bayern'den daha fazla haber ve transfer söylentisi:

FC Bayern: Konrad Laimer'den tarihî başarı

Lennart Karl seçkinler arasına girdi

FC Bayern'in şansı yok mu? Real'in süper yetenekle anlaştığı iddia ediliyor

FC Bayern'den haberler: Max Eberl, bir Bayern yıldızından özellikle memnun

Bayern Münih'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, bu yılın 13 Şubat gününü kuşkusuz memnuniyetle hatırlıyordur. Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü, o cuma öğle saatlerinde stoper Dayot Upamecano'nun aylar süren pazarlıkların ardından süresi dolmak üzere olan sözleşmesini dört yıl daha uzatarak 2030'a kadar takımda kalacağını resmen açıklamıştı.

Salı akşamı Madrid'de Eberl, son dönemde müthiş bir form yakalayan Upamecano'nun Atletico deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçında alınan 2-0'lık galibiyette bir kez daha üst düzey bir performans sergilemesinin ardından "Neyse ki onunla sözleşme uzattık" dedi. Eberl sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi ki kulübümüzde. Haftalardır dünya çapında bir seviyede oynuyor. Geçen sezon da, Dünya Kupası'nda da böyleydi; şimdi yine öyle."

Bayern ile Upamecano arasındaki sözleşme pazarlıkları öyle bir noktaya gelmişti ki kulüp, teklifini bir süreliğine geri çekmişti. Fransız oyuncunun 2026 yazında bonservis bedeli ödenmeden ayrılması ihtimali belirmişti. Ancak Upamecano sonunda Säbener Straße'de yeni sözleşmeye imza attı.

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

Teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde Upamecano, Münih ekibinin savunmasının merkezinde vazgeçilmez hâle geldi. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon da istikrarlı biçimde üst düzey performans sergiliyor. Savunmadaki güçlü oyununa gol tehdidini de ekledi: Upamecano, 2026/27 sezonunda şu ana kadarki 12 maçında üç gol attı.

Eberl, savunma oyuncusunun "inanılmaz iyi" oynadığını söyleyerek övgülerini sürdürdü: "Gol de atıyor. Onun hakkında dünya çapında bir oyuncu olduğu dışında söylenecek bir şey yok."

Getty Images

Bayern Münih'ten haberler: Tom Bischof'un dikkat çekici istatistiği

Orta saha oyuncusu Tom Bischof, Bayern Münih'in salı günü Atletico Madrid deplasmanında 2-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

İstatistik sitesi WhoScored'a göre Bischof, Madrid'de altı başarılı müdahale yaptı. Bu sezon bir Şampiyonlar Ligi maçında başka hiçbir oyuncu bu sayıya ulaşamadı.

Aleksandar Pavlovic, yaşadığı fiziksel sorun nedeniyle yalnızca yedek kulübesinde oturunca Bischof biraz sürpriz biçimde Bayern'in ilk 11'ine girdi ve Joshua Kimmich'in yanında iki defansif orta saha oyuncusundan biri olarak görev yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez ilk 11'de sahaya çıkan 21 yaşındaki oyuncu, özellikle savunmada rakip atakları etkili biçimde keserek iyi bir performans gösterdi.

Getty Images

FC Bayern'den haberler: Eski Bayern yeteneğinden Joshua Kimmich'e övgü: "Bir motivasyon canavarı"

Bayern Münih altyapısından yetişen ve profesyonel kariyerine kulüpte başlayan Eintracht Braunschweig kalecisi Ron-Thorben Hoffmann, Bayern'in orta sahadaki lideri Joshua Kimmich'in üstün niteliklerini övdü.

Hoffmann, Sport1'in 'Leadertalk' podcast'inde Kimmich için "O tam bir motivasyon canavarı" dedi ve şöyle açıkladı: "Hiçbir zaman en iri oyuncu değildi, hiçbir zaman en hızlısı değildi, teknik açıdan da en iyisi değildi. Ama gerçekten çok çalışkan ve diğer oyuncuları da peşinden sürüklemeyi başardı."

Hoffmann'a göre Kimmich, takım arkadaşlarının gururuna dokunmaktan da çekinmiyor: "Bu bazen çok rahatsız edici olabiliyor; bunu bizzat yaşadım." Kimmich gibi "on, 20 yıldır zirvede olan" oyuncuları orada tutan şeyin zihniyetleri olduğunu belirten Hoffmann, bunun onları motive ettiğini ve daha iyi hâle getirdiğini söyledi.

Hoffmann, 16 yaşındayken RB Leipzig'den Bayern altyapısına transfer olmuş, 2018'de 19 yaşında Bayern'in A takım kadrosuna yükselmişti. Birçok kez maç kadrosunda yer alsa da kulübün A takımıyla hiçbir resmî maçta forma giymedi. Bunun yerine, Bayern II formasıyla 3. Lig ve Regionalliga'da 55 maça çıktıktan sonra 2021'de kiralık olarak dönemin İngiltere üçüncü lig ekibi AFC Sunderland'e gitti. Oradaki performansıyla Eintracht Braunschweig'e kalıcı transferin yolunu açtı.

Aşağı Saksonya ekibinde iki yıl geçiren Hoffmann, 2024'te Schalke'ye katıldı. Ancak orada kendini kabul ettiremedi ve yalnızca altı ay sonra Braunschweig'a döndü. Takımıyla şu anda ikinci ligde 15. sırada bulunan 27 yaşındaki kaleci, kulübün kaptanlığını yapıyor.

Getty Images

Bayern Münih: FC Bayern'in gelecek maçları