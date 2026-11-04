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FC Bayern'den haberler: Eski millî futbolcudan FCB savunmasına sert eleştiri

Eski Almanya millî futbolcusu Markus Babbel, Bayern Münih'in bu sezon şimdiye kadarki savunma performansını yer yer sert ifadelerle eleştirdi.

Babbel, ran ile yaptığı röportajda, şu anda oturmuş bir stoper ikilisi bulunmamasını ve Min-Jae Kim ile Jonathan Tah'ın, ilk 11'deki yeri garanti olan Dayot Upamecano'nun yanında dönüşümlü oynamasını, rekor şampiyonun savunmadaki görece yüksek kırılganlığının "başlıca nedeni" olarak görmediğini söyledi.

Babbel, asıl olarak "yenilen gollerdeki inanılmaz temel hatalara" dikkat çekti. Bir dönem Bayern'de toplam yedi yıl forma giyen 54 yaşındaki isim, "Bu beni gerçekten şaşırtıyor. Goller çok sık, rakip oyuncunun zamanlamasının daha iyi olduğu bire bir pozisyonlardan geliyor. Bunu endişe verici buluyorum" dedi.

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

FCB, Bundesliga'da sekiz hafta sonunda sekiz gol yedi. Geçen sezonun aynı döneminde ise yalnızca dört gol yemişti. Şampiyonlar Ligi'nde savunma açısından Norveçli zayıf rakip Viking Stavanger deplasmanındaki 3-3'lük beraberlik olumsuz bir istisnaydı. Babbel, "Bir teknik direktör ve eski savunmacı olarak beni en çok bu gereksiz hatalar kızdırıyor çünkü bu seviyede bunların yaşanmaması gerekir" diye devam etti.

Babbel, Bayernli oyuncuların özellikle duran toplarda "çok sık bir adım geç kaldığını" belirterek şöyle konuştu: "Öyle basit hava topu mücadelelerini kaybediyorlar ki profesyonel olduğumuz dönemde bizi bunun için kulaklarımızdan projektör direklerine asarlardı. Bu kesinlikle kabul edilemez olurdu, medyada bizi yerden yere vururlardı."

Buna karşılık şu anda "kimsenin artık buna tepki göstermediği" izlenimine sahip olduğunu söyleyen Babbel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse, 'Hey Jonathan Tah, bu hava topu mücadelesini neden kazanamıyorsun? Sen bir stopersin, daha iyi pozisyondasın, böyle bir şey olamaz' demiyor. Bu, takım arkadaşları, özellikle de bekler için de aynı şekilde geçerli."

Babbel'e göre özellikle sol tarafta Nathaniel Brown ve Alphonso Davies'in savunma performansında gelişime açık çok alan var. 1996 Avrupa şampiyonu, "Savunma açısından bunun mutlak üst düzey performansla artık pek ilgisi yok. Hücumda açıkça yetenekleri var; konsantre olduklarında savunmada da öyle. Ama rakiplere çok fazla fırsat ve dolayısıyla çok fazla gol imkânı tanıyorlar. İkisinin de kesinlikle kendilerini geliştirmesi gerekiyor" diye vurguladı.

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Bayern Münih'ten haberler: Barça Teknik Direktörü Hansi Flick, eski FCB yıldızına övgüler yağdırdı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan ekibinin Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İngiliz takımından özellikle bir oyuncuyu övdü.

Flick önce Villa'nın takım olarak performansını överek "Sezona başlamak kolay olmadı ama yeniden ritimlerini buldular. Topla oynarken özgüvenlerini ve hücumlarını kurma biçimlerini görebiliyorsunuz" dedi. Ardından forvet Nicolas Jackson'ın "inanılmaz bir seviyede" oynadığını ekledi.

Jackson geçen sezon Chelsea'den Bayern Münih'e kiralanmış, ancak Münih'te ilk 11'de düzenli bir yer edinememişti. 34 maçta attığı 11 golle iyi bir istatistik yakalamasına rağmen Jackson, yalnızca bir yıl sonra Säbener Straße'den ayrıldı. Chelsea daha sonra onu 55,5 milyon avro bonservis bedeliyle Villa'ya sattı.

25 yaşındaki oyuncu son dönemde Birmingham kulübünde büyük bir çıkış yakaladı ve son beş Premier League maçında beş gol attı. Jackson, ekim sonunda attığı iki golle Villa'yı Manchester City karşısında 2-1'lik galibiyete taşıdı.

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FC Bayern'den haberler: Nathaniel Brown, kariyerine yön veren anı anlattı

Bayern Münih'in sol beki Nathaniel Brown, 1. FC Nürnberg'de profesyonel kariyerinin başlarında kendisini destekleyen Dieter Hecking ile yaptığı ve üzerinde iz bırakan bir görüşmeden de faydalandı.

Brown, Nürnberg'in altyapısından A takıma çıktığında başlangıçta takımda kendine yer bulmakta zorlandı. Şu anda VfL Wolfsburg'un spordan sorumlu genel müdürü olan Hecking, 2020 ile 2024 arasında Nürnberg'de sportif yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Deneyimli teknik adam, Şubat-Haziran 2023 arasında bir süreliğine FCN'nin teknik direktörlüğünü de üstlendi. Brown'ın ikinci lig ekibinde çıkış yaptığı dönem de buydu.

Brown'ın anlattığına göre Hecking, kendisini ve birkaç başka yetenekli genç profesyoneli bir kenara çekti. Brown, Prime Video ile yaptığı röportajda, "Bana sert bir çıkış yapmadı ama aslında iyi bir oyuncu olduğumu, bunu ise hiç göstermediğimi söyleyerek kendimi daha fazla ortaya koymam gerektiğini belirtti. Bu kesinlikle üzerimde iz bıraktı" diye konuştu.

Brown, 2022/23 sezonunun son bölümünde Hecking yönetiminde düzenli ilk 11 oyuncusu hâline geldi ve sonraki sezonda da bu yerini korudu. Ardından 2024'te Eintracht Frankfurt'a transfer olarak Bundesliga'ya geçti. Sol ayaklı oyuncu, Hessen ekibinde Almanya millî takımına kadar yükseldi ve bu yaz 50 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern'e transfer oldu. Brown, kulüple 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

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FC Bayern'den transfer söylentisi: FCB de peşinde! Savunmanın genç yeteneğine büyük ilgi doğrulandı

Şubat ayından bu yana Twente Enschede'nin teknik direktörü olarak görev yapan Erik ten Hag, Avrupa'nın önde gelen bazı kulüplerinin Twente'nin genç stoperi Ruud Nijstad'ın peşinde olduğunu doğruladı.

Ten Hag, ESPN'de yayınlanan "Goedemorgen Eredivisie" programında, "Ona gerçekten ilgi var. Avrupa'nın en iyi sekiz kulübünden bazıları onun hakkında bilgi aldı" dedi.

Son aylarda Nijstad ile adı anılan kulüpler arasında Bayern Münih de vardı. Barcelona ve Manchester United'ın da 18 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla ilgilendiği öne sürülüyor.

Ten Hag, Nijstad'ın geçen yaz üst düzey bir kulübe gitmemeyi seçmesine ilişkin, "Bir yıl daha Twente'de kalmaya bilinçli olarak karar vermesi dikkat çekici" dedi. Genç savunmacı, geçen sezonun ikinci yarısında Twente'de ilk 11'de düzenli olarak oynamaya başladı. Artık Eredivisie'de dördüncü sırada bulunan takımın ilk 11'inin vazgeçilmezlerinden biri.

Nijstad'ın Twente ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor. Ancak ten Hag da Hollandalı genç millî futbolcunun büyük olasılıkla daha önce ayrılacağının farkında. Ten Hag, "Hollanda'daki her kulüp her yıl oyuncu satmak zorunda. Avrupa'da rekabetçi kalmak için belirli bir bütçeye ihtiyaç var. Bunu sağlamak için de oyuncu satmak zorundasınız" dedi.

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