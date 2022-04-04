Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünen Serge Gnabry ile Real Madrid, Liverpool ve Juventus ilgileniyor

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Bayern Münih'in yıldız ismi Serge Gnabry sezon sonunda başka bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

2017'de Werder Bremen'den transfer edilen Gnabry, kısa sürede takımın kilit isimlerinden birine dönüşmüştü.

Bayern formasıyla 163 maçta 61 gol ve 40 asist üreten 26 yaşındaki oyuncu, Allianz Arena'da 10 kupa kaldırdı. Üç kez Bundesliga, bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Gnabry'nin görkemli Bavyera macerası yakında son bulabilir.

Son durum ne?

GOAL'ün kaynaklarından aldığı bilgiler; Bayern Münih'in Gnabry'nin kontratını uzatmak için yaptığı girişimlerin sonuçsuz kaldığı yönünde.

Almanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Gnabry, geleceğiyle ilgili vereceği kararda ekonomik faktörler kadar sportif başarıyı ve kişisel hedeflerini de göz önünde tutacak.

Geçen hafta basın toplantısında Gnabry'yi takımda tutma arzusundan bahseden Julian Nagelsmann şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir oyuncunun ihtiyacı olan ve bir teknik direktörün istediği her şeye sahip. Nihayetinde bu konu kulüple oyuncu arasındaki pazarlığa bakıyor, ama sorunları aşacağımıza eminim. Onu takımda tutmak istiyorum."

Bayern'in Gnabry'yi kalmaya ikna edebilmek için ciddi bir maaş artışına gitmesi gerekiyor. Ancak pandeminin ekonomik etkilerini üzerinden atmaya çalışan kulübün, Gnabry'ye ödediği yıllık 8 milyon euro'dan kurtulması daha akıllıca bir tercih olabilir.

Madrid temasa geçti

GOAL, Real Madrid'li yöneticilerin Gnabry'nin temsilcileriyle bir araya geldiği bilgisine ulaştı.

Oyuncunun Bayern'deki gelişimini yakından takip eden İspanyol kulübü, Gnabry'yi eski takım arkadaşı David Alaba'yla buluşturmak için harekete geçti.

Alaba ile iyi arkadaş olan Gnabry, Avusturyalı oyuncuyu Madrid'de sık sık ziyaret ediyor.

Liverpool ve Juventus da devrede

Real Madrid'in yanı sıra Liverpool ve Juventus da Gnabry konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Haberin devamı aşağıda

Mohamed Salah ile sözleşme yenileme konusunda sorunlar yaşayan Liverpool, Gnabry'yi Mısırlı yıldızın alternatifi olarak görüyor.

Kontratının sonuna yaklaşan oyuncuları mercek altına alan Juventus ise bu yaz Bayern'in kapısını Gnabry'yi kiralama teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.