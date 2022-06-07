Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan Lewandowski: "Bencil değilim"

Lewandowski, son sekiz yılda Bayern Münih için her şeyini verdiğini açıkça belirtti.

Robert Lewandowski bir kez daha Bayern Münih'ten ayrılma arzusunu yineledi.

Yıldız forvet, Alman kulübündeki kariyerine son vermek ve yeni bir maceraya başlamak istediğini bir kez daha dile getirdi.

Ne söylendi?

Bild'e verdiği demeçte, "Bayern için sözleşmem bitene kadar beni tutmaktansa, benim için bonservis almaları daha iyi diye düşünüyorum" dedi.

"Hiçbir şeyi zorlamak istemiyorum. Her iki taraf için de en iyi çözümü bulmak istiyorum. Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri, birçok oyuncu için bir rüya kulübü.

"Bunun bitmesini istiyorum, düşman değiliz. Birlikte bir anlaşma zemini bulacağımıza eminim" dedi.

"Bencil değilim"

Lewa, son sekiz yılda Bayern için her şeyini verdiğini de açıkça belirtti. Bu yüzden nankör veya bencil olduğunu düşünmüyor.

"Hayır, [bencilce] değil," dedi vurgulayarak.

"Bayern'de neler yaşadığımı biliyorum ve bunu çok takdir ediyorum. Ayrıca son sekiz yıldır kulübü ve taraftarları hayal kırıklığına uğratmamak için elimden geleni yaptığımı da biliyorum.

"Takımın ve taraftarın beklentilerini karşılamak için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Taraftarları takdir ediyorum.

"Durumum hakkında dürüst olmasaydım taraftarlara karşı adil olmadığımı düşünürdüm. Bugün çok fazla duygu olduğunu biliyorum ama umarım bir noktada taraftarlar beni anlayacaktır."

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