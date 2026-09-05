Buna göre Giallorossi'nin, şu anda kulüpsüz olan 2016 Avrupa şampiyonu için bir hamle yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Bundesliga'da BVB forması giyen ve 2023'ten bu yana Bayern Münih'te oynayan Guerreiro, Ebedi Şehir'de sol bekteki dar rotasyonu güçlendirebilir. Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin bu bölgede elinde yalnızca Fas milli takım oyuncusu Anass Salah-Eddine (24) bulunuyor.

Ancak Gasperini, sezona iki farklı galibiyetle yapılan başlangıçta (Florenz ve Lecce'ye karşı ayrı ayrı 4-0) savunmada üçlü hattı tercih etti. Sol kanatta Brezilyalı Wesley (22) görev yaptı. Guerreiro'nun da üstlenebileceği bir rol bu. Ayrıca oyuncu, savunma ağırlıklı ve hücum ağırlıklı orta sahada da görev yapabiliyor.

Bayern Münih, mart ayında Guerreiro'nun haziran sonunda sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağını açıklamıştı. Sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl o dönemde, "Rapha'ya birlikte geçirdiğimiz zaman için içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz" demişti. "Rapha, sahada her zaman güvenilir bir isimdi, ayrıca onun gibi karakterler her soyunma odasına değer katar."

Bunun ardından erken emeklilik ihtimaliyle ilgili söylentiler dolaşıma girdi. Haziranda Guerreiro, Bayer Leverkusen'de Alejandro Grimaldo'nun olası halefi olarak anılmıştı. Daha sonra Benfica Lizbon'un ilgilendiği öne sürüldü. Ancak bu söylentiler de doğrulanmadı; edinilen bilgilere göre yeni teknik direktör Marco Silva'nın Guerreiro için bir planı yoktu.

Raphael Guerreiro, Bayern Münih formasıyla ne sıklıkla oynadı?

Bu süreçte bir ara izler yeniden İtalya'ya çıkmıştı: Temmuz sonunda oradaki birçok gazete, AC Milan'a olası bir transferden söz etti. Buna göre Guerreiro, Pervis Estupinan'ın yerine düşünülen adaylardan biriydi. Ancak onun Aston Villa'ya transferi gerçekleşmeyince Rossoneri'nin ihtiyacı da ortadan kalktı.

Getty Images

Bayern Münih'teki üç yılı boyunca Guerreiro nadiren ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olsa da bunu hiçbir zaman kamuoyu önünde dile getirmedi ve forma şansı bulduğunda çoğunlukla güvenilir bir performans sergiledi. Geçen sezon 29 maçta altı gol ve üç asist üreten Guerreiro, buna karşın sık sık kas sakatlıklarıyla da uğraştı.