Üst düzey bir futbolcunun kendine özgü bir gol sevinci olmalı: Nicolas Jackson, donuk bir yüz ifadesiyle durup başparmağını televizyon kamerasına doğru yatay biçimde uzatıyor. Önce yavaşça yukarı kaldırdığı başparmağını ardından ani bir hareketle aşağı çeviriyor. Gösteriyi tamamlayan ise başka liglerde, Monaco'daki Paris Brunner örneğinde olduğu gibi, bazen uzun süreli men cezasına da yol açan bir "kafa kesme hareketi".

Jackson'ın bu sezon yeniden mücadele ettiği Premier Lig'de ise durum böyle değil. Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca'nın kararıyla 2025 yazında hücum oyuncusuyla çalışmaya devam etmek için bir zemin görmedi. Jackson da sonunda Harry Kane'in yedeği olarak kiralık şekilde Bayern Münih'e transfer oldu.

Orada 34 resmi maçta 11 gol ve dört asistle iyi bir performans sergiledi. Ancak Bayern Münih'e göre bu performans, sözleşmede belirlenen 65 milyon euro karşılığında bonservisinin alınması için yeterli değildi. Bu anlaşılabilir bir durumdu: Jackson, şu an hâlâ tartışılmaz bir konumda olan Harry Kane'in uzun vadeli halefi olabileceğini gösterememişti.

Böylece Chelsea'ye geri döndü. Kulüp, Jackson'a Stamford Bridge'de bir gelecek sunmamasına rağmen istediği bonservis bedelinden vazgeçmedi. Ağustos sonunda ise hücum hattının merkezinde takımdan ayrılan Ollie Watkins'in yerini dolduracak bir oyuncuya acilen ihtiyaç duyan Aston Villa harekete geçti. Birmingham temsilcisi, Jackson için 55 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Başarıya bağlı bonuslarla bu tutar 75 milyon euroya kadar çıkabilir.

Aston Villa ve Nicolas Jackson sezona nasıl başladı?

Villa, Premier Lig'de sondan beşinci sırada ve en azından ligde henüz hiç iyi gitmiyor. Jackson ise bireysel olarak başarılı. Yeni kulübüyle çıktığı sekiz resmi maçta beş gol attı; bunların ikisini bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe karşısında alınan ikna edici 6-0'lık galibiyette kaydetti. Gollerini yine kendine özgü sevinciyle kutladı. Şimdiye kadar bu sevincin ne anlama geldiğine dair bir açıklama yapmaması internette spekülasyonlara yol açtı. Akla gelen en açık cevap şu: Bu bir "gladyatör" hareketi. Başparmağın aşağı çevrilmesi ve boğaz kesme işaretiyle yenilen dövüşçünün ölümü isteniyor. Bu, hareketi daha hoş kılmıyor ama daha sıra dışı hâle getiriyor.

IMAGO

Villa taraftarları için Jackson'ın nasıl sevindiğinin önemi yok. Onlar için önemli olan, Bayern Münih'ten transferinin ardından uzun bir sakatlık arasından sonra Fener karşısında sezonun ilk maçına çıkan Leon Goretzka'yla birlikte büyük umut bağladıkları oyunculardan biri olan Jackson'ın gol atmaya devam etmesi. Bunun için koşullar da elverişli. Jackson, geçen yılın Avrupa Ligi şampiyonunda yeniden en sevdiği teknik direktörle çalışıyor: Yıllar önce Villarreal'de Unai Emery ile birlikte çalışmış ve onun yönetiminde Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Şimdi Emery hakkında, "Bu teknik direktör için oynamak çok önemli" dedi.

Emery, hücumda istikrarlı biçimde Jackson'ı tercih ediyor. Ancak bunun bir nedeni de yaz aylarındaki büyük değişimin ardından kadrosunda üst düzey alternatiflerin bulunmaması. 25 yaşındaki Senegalli oyuncunun, hâlâ şüphe duyanları da ikna etmesi gerekiyor. Eski Villa scout'u Bryan King, bu hafta Football Insider'a konuşurken, "Madem bu kadar iyi bir oyuncu, neden Chelsea'de kendini kanıtlayamadı?" diye sordu.

Jackson gol atıp kendine özgü şekilde sevinmeye devam ettiği sürece Villa taraftarları bu sorunun cevabını duymak istemiyor. Sevinme biçimi pek hoş olmasa da.