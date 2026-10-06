Calciomercato'nun haberine göre AC Milan, şu anda kulüpsüz olan ve bu nedenle bonservissiz şekilde transfer edilebilecek bir oyuncuyu kadro takviyesi olarak kadrosuna katmayı değerlendiriyor.

Bunun nedeni şu: Alexis Saelemaekers ve Pervis Estupinan, Rossoneri'de uzun süre forma giyemeyecek ve sol tarafta büyük bir boşluk bırakıyor. Saelemaekers, 2024'te kırılan iç ayak bileğinden yeniden sakatlandı ve gelecek hafta ameliyat olacak.

Gazzetta dello Sport, oyuncunun sahalardan en az dört ay uzak kalacağını yazdı. Estupinan ise Ekvador Milli Takımı'nda dizinden sakatlandı ve onun da uzun süre forma giyememesi mümkün. Bu da şu anlama geliyor: Teknik direktör Ruben Amorim, sol hattını tamamen kaybetti. Saelemaekers zaman zaman hücumun merkezinde de görev yapıyordu.

Bayern'den ayrıldıktan sonra: Guerreiro kariyerini bile noktalıyor mu?

Raphael Guerreiro'nun da oynayabildiği bu pozisyonda, oyuncu Bayern Münih'teki son yarım yılında da düzenli olarak süre almıştı. Portekizli futbolcu, BVB'de geçen son derece başarılı yılların ardından (224 maçta 40 gol, 50 asist) 2023'te bonservissiz olarak Alman rekor şampiyonuna katıldı, ancak en iyi oynadığı bölgelerdeki yoğun rekabet nedeniyle nadiren ilk tercih oldu.

Yine de Bayern formasıyla toplam 95 resmi maçta görev aldı, 14 gol attı ve sekiz golün hazırlayıcısı oldu. 30 Haziran'da sona eren sözleşmesi uzatılmadı. Ardından ise Guerreiro'nun 32 yaşında kariyerini noktalamayı düşündüğüne dair söylentiler ortaya çıktı.

Aynı zamanda Portekiz'e dönebileceği de konuşuldu. İşin özellikle ilginç tarafı ise Guerreiro'nun bugüne kadar orada hiç oynamamış olmasıydı; zira Fransa'da doğdu ve futbol kariyerine Clairefontaine ile Caen'da başladı.

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AC Milan: Raphael Guerreiro yerine Dani Carvajal mı geliyor?

Tuttosport ve Gazzetta dello Sport, Estupinan'ın Aston Villa'ya transferinin gündemde olması nedeniyle daha temmuz ayında Milan'ın olası ilgisini yazmıştı. Ancak transfer gerçekleşmedi ve böylece Rossoneri'nin şimdilik bir ihtiyacı kalmamıştı. Yaşanan sakatlık kriziyle birlikte bu durum şimdi değişti.

Calciomercato'ya göre eski Bayern ve BVB oyuncusu, moda başkentine bonservissiz transfer için tek aday değil. Dani Carvajal isminin de Milan içinde değerlendirildiği belirtiliyor.

Real Madrid efsanesi olan 34 yaşındaki oyuncu da Guerreiro gibi Eflatun-Beyazlılar'dan yeni sözleşme alamadı ve 451 profesyonel maçın ardından kulüpten ayrılmak zorunda kaldı. Carvajal için de sonrasında kariyerini noktalayabileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı. Ancak şimdi Getafe'ye transfer olmaya yakın olduğu ifade ediliyor.