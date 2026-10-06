Calciomercato'nun haberine göre AC Milan, şu anda kulüpsüz olan ve bu nedenle bonservissiz şekilde kadroya takviye yapılabilecek bir profesyoneli transfer etmeyi düşünüyor.

Sebebi şu: Alexis Saelemaekers ve Pervis Estupinan, Rossoneri'de uzun süre forma giyemeyecek ve sol tarafta büyük bir boşluk bırakıyor. Saelemaekers, 2024'te kırılan iç ayak bileğini yeniden sakatladı ve gelecek hafta ameliyat olacak.

Oyuncunun sahalardan uzak kalma süresi, Gazzetta dello Sport tarafından en az dört ay olarak belirtiliyor. Estupinan ise Ekvador Milli Takımı'nda dizinden sakatlandı ve onun da uzun süre forma giyememesi söz konusu olabilir. Bu da şu anlama geliyor: Teknik direktör Ruben Amorim, sol hattını tamamen kaybetti; üstelik Saelemaekers zaman zaman hücumun merkezinde de görev yapıyordu.

Bayern'den ayrılığının ardından: Guerreiro kariyerini bile noktalıyor mu?

Raphael Guerreiro'nun da oynayabildiği bu pozisyonda, oyuncu Bayern'deki son yarım sezonunda da düzenli olarak forma şansı bulmuştu. Portekizli futbolcu, BVB'de geçen son derece başarılı yılların ardından (224 maçta 40 gol, 50 asist) 2023'te bonservissiz olarak Alman rekortmenine katıldı, ancak en iyi olduğu mevkilerdeki yoğun rekabet nedeniyle nadiren ilk tercih oldu.

Buna rağmen Bayern formasıyla toplam 95 resmi maça çıktı, 14 gol attı ve sekiz golün hazırlayıcısı oldu. 30 Haziran'da sona eren sözleşmesi uzatılmadı. Bunun ardından 32 yaşındaki Guerreiro'nun kariyerini noktalamayı düşündüğüne dair söylentiler bile ortaya atıldı.

Aynı zamanda oyuncu, Portekiz'deki memleketine dönüş ihtimaliyle de anılıyordu. İşin en ilginç yanı ise Guerreiro'nun bugüne kadar orada hiç oynamamış olmasıydı; zira Fransa'da doğdu ve futbol kariyerine de Clairefontaine ile Caen'de başladı.

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AC Milan: Raphael Guerreiro'nun yerine Dani Carvajal mı geliyor?

Daha temmuz ayında Tuttosport ve Gazzetta dello Sport, Estupinan'ın Aston Villa'ya transferinin gündemde olması nedeniyle Milan'ın olası ilgisinden söz etmişti. Ancak bu transfer gerçekleşmedi ve böylece Rossoneri'nin şimdilik bir ihtiyacı kalmadı. Yaşanan sakatlık kriziyle birlikte bu durum artık değişti.

Ancak eski Bayern ve BVB oyuncusu, Calciomercato'ya göre moda başkentine bonservissiz transfer için tek aday değil. Dani Carvajal isminin de Milan içinde değerlendirildiği ifade ediliyor.

Real Madrid'in 34 yaşındaki efsanesi de, tıpkı Guerreiro gibi, Eflatun-Beyazlılar'dan yeni bir sözleşme alamadı ve 451 profesyonel maçın ardından kulüpten ayrılmak zorunda kaldı. Carvajal için de daha sonra kariyerini noktalayabileceğine dair spekülasyonlar yapılmıştı.