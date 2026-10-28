Önce tz, ardından Bild gazetesinin haberine göre, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımının teknik direktörünün düştüğü sırada omzu da çıktı.

Kompany, geçen cuma FC Bayern'in Säbener Straße'deki antrenman tesislerinde ikinci takımın antrenmanını izlerken henüz bilinmeyen nedenlerle yere yığılmıştı. Görünüşe göre bu sırada omzu da zarar gördü.

40 yaşındaki teknik direktör hemen hastaneye kaldırıldı. Kompany'nin hastanedeki tedavisi ve tetkikleri hâlâ sürüyor. Henüz kesin bir teşhis konulmadı ancak Bayern Münih, sağlık durumuyla ilgili endişe verici bir durum olmadığını açıkladı.

Kompany'nin yerine görev yapan yardımcı antrenör Aaron Danks, 1. FC Magdeburg ile oynanacak kupa maçı öncesindeki basın toplantısında, "Dün Vince'i hastanede ziyaret ettim. Morali iyi. Her geçen gün daha iyiye gidiyor gibi görünüyor. Bu çok olumlu" dedi.

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Vincent Kompany neden yere yığıldı?

Haberde ayrıca Kompany'nin yere yığıldığı gün şiddetli baş ağrısından şikâyet ettiği belirtiliyor. Bu nedenle son günlerde kapsamlı nörolojik tetkiklerden geçirildi.

Bild gazetesinin haberine göre doktorlar, teşhis koymak için yürüttükleri tetkiklerde şu anda başla ilgili bir soruna odaklanıyor. Yapılan incelemelerde felç ve kalp krizi ihtimalleri kısa sürede elendi.

Kompany, yere yığılmadan önceki günlerde ayrıca viral bir enfeksiyon geçiriyordu. Bu nedenle FC Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı (2-2) öncesindeki son antrenmana ve basın toplantısına katılamamıştı.

40 yaşındaki teknik direktörün ne kadar süre görevinden uzak kalacağı henüz belli değil. Bild gazetesine göre Dortmund (31.10.), deplasmandaki Atletico Madrid (3.11.) ve Mainz (7.11.) maçlarında görevine dönmesi ihtimal dışı. Kompany, kasım ayındaki millî aranın ardından geri dönebilir.