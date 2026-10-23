Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Lennart Karl’ı Arsenal karşısında yedek bıraktıktan sonra genç hücum oyuncusunun son dönemdeki performansı konusunda sakin olunması çağrısında bulundu. Belçikalı teknik adam, Allianz Arena’da aldığı süre azalsa da büyük potansiyel atfedilen futbolcunun teknik ekibinin tam desteğini almaya devam ettiğini vurguladı.

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Belçikalı teknik adam yedek bırakılan genç oyuncuyu savundu

Kompany, Karl'ın sezona yavaş başlamasından hiç endişe duymuyor ve 18 yaşındaki forvetin yakında en iyi formuna döneceğinden emin. Dikkat çekici bir çıkış sezonunun ardından genç oyuncunun son haftalarda aldığı süre azaldı. Özellikle çarşamba günü Arsenal ile 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi maçında, kanat oyuncusu Michael Olise cezası nedeniyle forma giyememesine rağmen yedekler arasında yer aldı.

Teknik ekip genç oyuncuya güvenini koruyor

IMAGO

Karl, kendini geçen sezon teknik becerisi, doğrudan kaleye yönelen driplingleri ve hücumun son bölümündeki bitiriciliği sayesinde Bavyera'nın en parlak gelecek vadeden oyuncularından biri olarak kanıtladı. Ancak haziran ayında geçirdiği ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamasına engel olan ciddi bir kas sakatlığı nedeniyle ağustos sonuna kadar yaklaşık 12 hafta sahalardan uzak kaldı. Şimdi ise maç ritmini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Arsenal maçının bitiş düdüğünün ardından genç oyuncunun azalan rolüne değinen Kompany, şunları söyledi: “Ritmini bulacak, performansı da gelecek. Geçen sezonki seviyesinde oynamıyor ama bunda da sorun yok. Böyle şeyler olabileceğini biliyor, ona karşı sabırlı olduğumuzu da biliyor. Bir noktada onun da zamanı gelecek ve hepimizin tanıdığı Lennart Karl'ı bize gösterecek.”

Yaz aylarındaki aksilik yükselişini sekteye uğrattı

Altyapıdan yetişen oyuncu için üç aylık aranın ardından geri dönmek, kulüpte hücum hattındaki yerler için yaşanan yoğun rekabet nedeniyle iki kat zor oldu. Hafta içinde Olise forma giyemese de Alman şampiyonu Luis Diaz, Serge Gnabry ve Jamal Musiala gibi kendini kanıtlamış forvetlere başvurabildi. Yazın transfer edilen Ismail Saibari de hücum hattındaki seçenekleri artırdı.

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Genç oyuncunun yazdan bu yana aşmak zorunda kaldığı fiziksel zorluklara dikkat çeken Bayern teknik direktörü, “Hâlâ genç, birkaç sakatlık yaşadı. Düzelecek, endişeli değilim” dedi.

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Geri dönen gelecek vadeden oyuncuyu çetin bir rekabet bekliyor

IMAGO

Bayern'in teknik ekibi, genç oyuncuyu aceleyle ilk 11'e döndürmek yerine özgüvenini ve ritmini kademeli olarak yeniden kazanması için ona zaman tanımaya hazır. Karl'ın kısa vadeli hedefi, yaklaşan Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi maçlarında oyuna sonradan girerek etki yaratmak ve kendisinden daha kıdemli takım arkadaşlarını geride bırakıp kadroda yer edinmek olacak. Kulüp yöneticilerinin yeteneklerine güvenmeyi sürdürmesi, forvete sezonunu yeniden canlandırması için elverişli bir ortam sağlıyor.