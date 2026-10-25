Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, cuma günü rezerv takım antrenmanı sırasında yere yığılmasının ardından ek sağlık kontrollerinden geçiyor. Olayın kesin nedeni henüz bilinmiyor ancak kulüp yetkilileri Belçikalı teknik adamın durumunun stabil olduğunu ve birkaç hafta takımın başında olamayabileceğini doğruladı.

Reklam

Bayern Münih teknik direktörü antrenmanda yere yığıldı

Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany, cuma günü rezerv takım antrenmanı sırasında yere yığılmasının ardından yeni sağlık kontrollerinden geçecek. 40 yaşındaki teknik direktör, kulübün antrenman tesislerinde yaşadığı endişe verici olayın ardından kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor.

Doktorlar kesin tanıyı koymaya çalışırken olayın nedeni henüz bilinmiyor. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, Belçikalı teknik direktörün durumunun şu anda stabil olduğunu doğrulayarak taraftarların endişelerini gidermeye çalıştı.

Kulüp durumunun stabil olduğunu doğruladı, testler sürüyor

Bayern Münih yetkilileri, kapsamlı tıbbi değerlendirmelerin sonuçlarını beklerken son derece temkinli davranıyor. Eberl, cuma günü yaşanan endişe verici olayın ardından hem Kompany hem de eşiyle doğrudan görüştüğünü doğruladı. Kulüp yöneticisi, doktorların yere yığılmanın altında yatan nedeni belirlemeye yoğunlaştığını açıkladı.

“Testlerden bazı sonuçlar alındı ancak sorunun tam olarak ne olduğunu ve iyileşmesinin ne kadar süreceğini belirlemek için başka sonuçlara ihtiyaç var,” diyen Eberl, ESPN'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak tamamen iyileştiğinde geri dönecek. Herhangi bir süre belirlemeyeceğiz. Herhangi bir süre belirlemeyeceğiz. Sorunun ne olduğunu bulmamız gerekiyor; ardından iyileşme süresinin ne kadar olacağına bakacağız. Günlerden değil, haftalardan söz ediyoruz.”

Reklam Reklam

Antrenmandaki sağlık sorunu öncesinde viral enfeksiyon geçirdi

Eski Burnley teknik direktörü, yere yığılmadan önce hastalıkla mücadele ettiği zorlu bir dönem geçirmişti. Kompany geçen haftadan beri viral bir enfeksiyonla mücadele ediyordu. Yardımcısı Aaron Danks, enfeksiyonun Kompany'nin bacaklarını etkilediğini daha önce açıklamıştı.

Related Topics

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Belçikalı teknik direktör, Bayern Münih'in Leipzig'i 6-1 yendiği maç boyunca oturdu ve evinde dinlenmek için salı günkü antrenmana katılmadı. Ancak Arsenal ile 2-2 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi maçında saha kenarına döndü.

Avrupa maçının ardından Kompany, hasta olmasına rağmen devam etmeye çalıştığını ve vücudunun verdiği uyarıları dikkate almadığını kamuoyuna açıkladı. Görünüşe göre bu karar, cuma günü endişe verici biçimde yere yığılmasıyla sonuçlandı.

Reklam

Bayern Münih teknik direktörünün uzun süre görevinden uzak kalması bekleniyor

Bayern Münih, 2024'te göreve gelmesinden bu yana Almanya ligini iki kez kazanan teknik direktöründen uzun süre yoksun kalmaya hazırlanmalı. Kulüp, pazar günü Freiburg'a konuk olarak Bundesliga mücadelesine dönecek. Kompany tamamen iyileşmesine odaklanırken teknik ekip A takımı yönetmek zorunda kalacak.