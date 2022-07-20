Barcelona'nın ekonomik sorunlara rağmen üst üste transferler yapması rakip kulüplerde şaşkınlık yaratıyor.

Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya gidişini değerlendiren Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, İspanyol ekibinin hamlelerini "garip" bulduğunu söyledi.

Sekiz yıldır Bayern forması giyen Polonyalı yıldız 45 milyon euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

Üstelik Xavi'nin kadroya kattığı tek yıldız Lewandowski değil. Pandeminin başından bu yana finansal darboğazdan çıkmaya çalışan Barcelona, Leeds'ten Raphinha'yı da yüklü bir bonservis ödeyerek renklerine bağladı.

Nagelsmann, Barcelona'nın transfer politikası hakkında ne söyledi?

Hazırlık kampında DC United ile oynayacakları maçtan önce konuşan Nagelsmann; Barcelona'nın kısıtlı bütçesine rağmen pahalı transferler yapmaya devam edebilmesi karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

"Sadece Robert değil, bir sürü yeni oyuncu aldılar."

"Açıkçası nasıl yaptıklarını bilmiyorum, Barcelona dünya üzerinde parası olmadan oyuncu satın alabilen tek kulüp. Bu garip ve çılgınca."

Barcelona nasıl bir transfer dönemi geçirdi?

Kulüp başkanı Joan Laporta transfer konusunda ellerinin bağlı olduğunu sık sık dile getirse de, bu Barcelona'nın yıldızlara imza attırmasını engellemedi.

Kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren Franck Kessie ve Andreas Christensen bedelsiz olarak kadroya katıldı.

Barça, Lewandowski ve Raphinha transferlerine toplam 103 milyon euro harcayarak bu yöndeki beklentilerin oldukça üzerine çıktı.