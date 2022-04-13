Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann takımının Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e elenmesinin ardından yıldız oyuncusu Thomas Müller'e yüklendi.

Maçı 23 şutla tamamlayan Bayern Münih'in teknik direktörü Nagelsmann, maçın ardından Amazon Prime'a yaptığı açıklamada Müller'in kaçırdığı net gol fırsatlarından yakındı ve son vuruş konusunda daha iyi olabileceklerinin altını çizdi.

Ne söylendi?

"Elenmemizin ardındaki kilit nokta oynadığımız ilk maçtı. Oradaki maçı kötü oynayarak kaybetmemiz belirleyici oldu. Sahamızda oynadığımız maçta taktiksel olarak çok iyi bir iş çıkardık. Yoğunluk açısından son dönemde oynadığımız en iyi maçtı.

"Daha fazla gol atmamız gerekiyordu ama bunu yapamadık. Thomas'ın yakaladığı önemli fırsatlar vardı ama bunları değerlendiremedik. Yine de genel olarak iyi bir iş çıkardık ve bir üst tura çıkmayı hak ettiğimize inanıyorum"

Müller ligde fark yarattı

Bu sezon sergilediği performansla Bayern Münih'in Bundesliga'nın zirvesinde yer almasında büyük rol oynayan Müller, tüm kulvarlarda 41 maça çıkarken 12 gol ve 20 asistle oynadı.

Daha önce bıraktığı Almanya Milli Takımı'na da geri dönen dünyaca ünlü yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise sezonu 10 maçta dört gol ve dört asist yaparak tamamladı.

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