NE OLDU? Mane, Liverpool'dan Bayern'e 41 milyon € (35,5 milyon £/41 milyon $) bir anlaşmayla katıldı ve Allianz Arena'daki kariyerine iyi bir başlangıç ​​yaptı.

NE DEDİLER: Nagelsmann gazetecilere verdiği demeçte, "Bazen (o) çok kritik olabilir. Biraz fazla düşünüyor" eleştirisinde bulundu.

"Ona bir lider olarak yeteneklerine daha fazla güvenebileceğini söyledim. Tabii ki fazla zamanımız yok.

"Herkes altı ay boyunca neler yapabileceğimizi ve yapamayacağımızı görmeye başlarsa, birçok oyun zaten bitmiş olacak.

"Yani, daha da özgüvenli ve biraz daha kendini beğenmiş olabilir, nasıl desem küstah davranabilir.

"Onun, küstah olmasını istiyorum. Fazlası da iyi değil. Ama performansını eleştirmiyorum. Sanırım neredeyse zirvesine ulaştı.

"Onun, tam olarak zirvesine ulaşmasını dört gözle bekliyorum."

BÜYÜK RESİM: Mane, Barcelona'ya transferinin ardından Robert Lewandowski'nin yerine merkezi bir rol aldı.

Ve şu ana kadar dokuz maçta beş gol attı. Ancak, bu gollerden ikisi, VfL Bochum karşısında 7-0'lık bir galibiyetle gelirken Bayern, son üç Bundesliga maçında berabere kaldı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA: