Bundesliga'da üst üste 10. şampiyonluğunu Julian Nagelsmann yönetiminde elde eden Bayern Münih'te gelecek sezon sonunda kontratı sona erecek olan Robert Lewandowski'nin durumuna ilişkin belirsizlik devam ederken, Alman devinin genç teknik direktörü Nagelsmann, Polonyalı golcünün geleceğine ilişkin sürpriz bir şakaya imza attı.

Nagelsmann Bayern Münih'in şampiyonluğu kutlamak için gittiği tüm oyuncular ve teknik heyetin hazır bulunduğu Rocca Riviera restoranında pencereye çıkarak, bağırarak Lewandowski'nin takımıyla olan sözleşmesini uzattığını söyledi.

Nagelsmann'ın bu açıklaması yemeği takip eden gazetecileri bir hayli şaşırtırken, birkaç dakika sonra tekrar sahne alan Nagelsmann şaka yaptığını açıkladı.

Bayern bırakmaya yanaşmıyor

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bayern Münih'in Barcelona'nın 40-50 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı Lewandowski'yi satmak gibi bir düşüncesinin olmadığını açıklamıştı.

Lewa ile önümüzdeki günlerde bir araya gelecek Bayern yönetiminin efsane golcüyle anlaşmaya varması bekleniyor.

Geçen sezon 29 maçta 41 gol attığı Bundesliga'da bu sezon ise 31 maçta 34 gol atan 33 yaşındaki golcü toplamda çıktığı 381 Bundesliga maçında rakip fileleri 311 kez havalandırdı ve ulaşılması bir hayli güç bir sayıya ulaştı.

Lewandowski şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada takımda kalıp kalmayacağına ilişkin bir soruya, "Bunu yönetime sormalısınız" cevabı vermişti.

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