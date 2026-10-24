Bayern Münih, cuma günü yaşanan endişe verici olayın ardından teknik direktörü Vincent Kompany’nin sağlık durumuna ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Belçikalı teknik adam, kulübün ikinci takımını izlediği sırada acil bir sağlık sorunu yaşadı ve uzman tedavisi için derhal sevk edildi.

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Kompany acil sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldı

Bayern, Kompany'nin kulübün antrenman tesislerinde yere yığılmasının ardından şu anda tıbbi tetkiklerden geçtiğini doğruladı. Olay, eski Manchester City kaptanı rezerv takımın cuma günkü antrenmanını izlerken yaşandı. Haberlere göre Kompany, olayın ardından helikopterle hastaneye götürüldü. Şu anda durumunun stabil olduğu belirtiliyor. Bayern, yayımladığı resmî açıklamada Kompany'nin önümüzdeki dönemde sağlık uzmanlarının gözetiminde kalacağını bildirdi.

“Vincent Kompany, cuma günü FC Bayern rezerv takımının antrenmanı sırasında yere yığıldıktan sonra tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. A takım teknik direktörü, rezerv takımın antrenmanını izliyordu. Kompany hastanede kapsamlı tetkiklerden geçiyor ve tıbbi gözetim altında kalacak. Yeni bir açıklama yapılana kadar antrenman ve maç faaliyetlerini teknik ekibi yönetecek.” Kulübün resmî internet sitesinde yayımlanan açıklamasında bu ifadeler kullanıldı.

Max Eberl için öncelik Kompany'nin iyileşmesi

Kulüp yetkilisinin sözleri, teknik direktörünün Allianz Arena'nın yüksek baskılı ortamına dönmeden önce tamamen iyileşmesini isteyen Bayern'in temkinli yaklaşımını yansıtıyor. Sağlık ekibinin, Kompany'nin yere yığılmasının kesin nedenini belirlemek ve bu ayın başlarında yakalandığı virüsün devam eden olası etkilerini izlemek için bir dizi kapsamlı test yapması bekleniyor.

Durumla ilgili konuşan Bayern'in spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, kulübün teknik direktörün işe dönüşü için acele etmeyeceğini vurguladı. “Vincent Kompany'nin sağlığı en büyük önceliğimiz. FC Bayern olarak hızla iyileşmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vinnie ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi bakım ve desteği alıyor; kendisine gereken süre de tanınıyor. Tam güven duyduğumuz teknik ekibi, görevlerini devralacak. FC Bayern'deki hepimiz Vinnie'ye acil şifalar diliyoruz” dedi.

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Son dönemde virüs enfeksiyonuyla mücadele etti

Kompany'nin sağlığı birkaç gündür Münih'te konuşuluyor. RB Leipzig karşısında alınan ikna edici 6-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör, sağlık durumu nedeniyle maç sonu röportajlarına katılmamıştı. Yardımcısı Aaron Danks daha önce basın toplantılarına katılmış ve Kompany'nin enfeksiyondan kaynaklanan ciddi yorgunluk ve bacak ağrıları yaşadığını belirtmişti.

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Arsenal ile hafta içinde oynanan ve berabere biten maçın ardından sağlığına ilişkin konuşan Kompany, iyileşme sürecinde kendisini belki de fazla zorladığını kabul etmişti. “Teknik direktör olarak her zaman her şeyi yapmak, her işle ilgilenmek istiyorsunuz. Geçen hafta beni epey zorlayan bir virüse yakalandım. Tabii ki vücudumu dinlemedim ve sonunda vücudum ‘Artık dur!’ dedi” diye açıklamıştı.

A takımı teknik ekip yönetecek

Kompany görevinden uzak kaldığı süre boyunca Bayern'in yakaladığı ivmeyi sürdürme sorumluluğu güvendiği yardımcılarına düşecek. Kulüp, bu belirsiz dönemi yönetmesi için teknik ekibe tam güven duyduğunu ifade etti. Görev devri yoğun bir maç takvimine denk gelse de kulüp yönetimi, Belçikalı teknik direktöre erken dönmesi için baskı yapılmayacağı konusunda kararlı. Takım, pazar günü Bundesliga'da SC Freiburg deplasmanında oynayacağı zorlu maça hazırlanırken Kompany'nin yönlendirmeleri ve antrenman sahasındaki sesi kuşkusuz özleniyor. Ancak kulüpte herkes, onun sağlığını ve uzun vadeli iyiliğini her şeyin önünde tutma konusunda hemfikir.